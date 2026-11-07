Šmitec digitálnímu optimismu
Jakmile robotovi seberete hračku a odstavíte ho od přísunu hotových odpovědí, zkoumaný vzorek se složí jako domeček z karet a míra vzdávání se raketově vystřelí vzhůru. Zatímco v ministerských patrech se v tabulkách dál s nábožným zanícením budují revidované RVP a vzletné strategie o digitální suverenitě, realita vystavuje poněkud střízlivější vysvědčení. Vychováváme si generaci intelektuálních invalidů, kteří sice s pomocí AI napíšou slohovou práci o quantum computing během tří sekund, ale zhroutí se, když mají sečíst dvě pětikoruny.
Přečtěte si esej o tom, co s našimi mozky dělá kognitivní fastfood, proč je záchrana v podobě „moudrého tutora“ jen hezká utopie a proč ty digitalizační dashboardy v Miru vypadají tak zatraceně skvěle.
Zaslechli jste to tiché, táhlé a sakra znepokojivé lupnutí? Ne... to nepraskly tesařské krovy v budově ministerstva školství. To se právě pod tíhou vědeckých důkazů zhroutil další pilíř bezduchého digitálního optimismu. A že těch pádů poslední dobou je! Kluci, holky guruovští, co s tím budete dělat?
Vědci z Carnegie Mellon University (2026) přišli s průlomovým zjištěním, nad kterým by člověku přecházel zrak, kdyby si ho předtím nenechal voperovat umělou inteligencí.
Experiment na živo: 1 222 pokusných králíků
Tento vědecký tým si vzal do parády rovnou 1 222 účastníků v poctivých randomizovaných experimentech. Žádné teoretické blouznění u kávy, ale pěkně natvrdo: testovaly se dvě disciplíny, na kterých generace studentů pravidelně lámou tužky: matematické úlohy se zlomky a porozumění textu (čtenářské dovednosti).
Výsledek? Stačí pouhých deset až patnáct minut s chatbotem a z dříve dospělého, uvažujícího člověka se stává bytost s výdrží zmrzlého sněhuláka na rovníku. Jakmile robotovi seberete hračku a odstavíte ho od přísunu hotových odpovědí, zkoumaný vzorek se složí jako domeček z karet. Lidé s přístupem k AI sice úkoly sypali z ruky a méně je přeskakovali, ale jakmile byla AI bez varování odebrána, jejich výkon prudce klesl a vyskočila míra vzdávání se (tzv. skip rate) – a to dokonce pod úroveň kontrolní skupiny, která AI nikdy předtím neviděla.
Vznešené umění kognitivního offloadingu aneb prázdná hlavička v cloudu
Odborníci nám to servírují jako „kognitivní offloading“ (tedy vznešený vědecký eufemismus pro „odložení mozku do popelnice“). Selský rozum by to však shrnul prozaičtěji: když za vás někdo žvýká potravu, vaše vlastní zuby po čase se ukážou jako atavismy a holt zakrní.
Ironie tohoto offloadingu je dechberoucí. Moderní člověk touží po efektivitě tak zběsile, až úspěšně zoptimalizoval vlastní schopnost přemýšlet na nulu.
S radostí odevzdáme těžké břemeno logiky a paměti do křemíkového cloudu, abychom ušetřili cenné jouly na nekonečné scrollování sociálních sítí. K čemu by nám byla schopnost vyřešit rovnici, když máme v kapse kapesního otroka, který to vyplivne za dvě sekundy? Výsledek? Získáváme luxusní mentální atrofii s garantovanou zárukou, že bez asistence aplikace nepoznáme ani vlastní rukopis.
Studie navíc trefně poukázala na to, že efekt byl mnohem silnější u těch, kteří AI používali k získávání hotových odpovědí namísto pouhých nápověd. Sic to není nic překvapivého, ale přeci jen, když to někdo napíše černé na bílém, má to větší váhu než celoživotní zkušenost stovek učitelů, které v kabinetech nikdo neposlouchá.
RVP na vlně pokroku: Plány pro generaci bezmocných
Zatímco se v kabinetech marně volá po zdravém rozumu, v patrech nad námi se v potu tváře rodí další revidované Rámcové vzdělávací programy (RVP). Úředníci a ministerské šedé eminence v nich s nábožným zanícením budují „strategické kompetence pro 21. století“ a do tabulek sází vzletné fráze o digitální suverenitě a autonomním učení žáků.
Zní to skvěle. Jenže realita z laboratoří Carnegie Mellon našemu ministerskému snění vystavuje poměrně drsnou exekuci. Zatímco na úřadě se slavnostně odškrtává další strategický dokument o tom, jak AI zefektivní výuku, reálný žák po čtvrt hodině s chatbotem ztratí i tu poslední špetku vytrvalosti. Ministerští vizionáři sice v prezentacích malují budoucnost plnou sebeřízených, kreativních super-dětí, ale v praxi vychováváme generaci, která se zhroutí u prvního příkladu s desetinou čárkou, protože jí mozek odmítne vydat jakoukoliv jinou reakci než error 404.
Autoři studie se sice na konci snaží zachránit situaci šlechetným apelem: prý by AI měla fungovat jako moudrý tutor, který studenta jemně navádí, místo aby mu cpal hotová řešení do chřtánu. To je krásná ...
utopie.
Vnutit dnešnímu uspěchanému uživateli, který chce mít všechno hned a bez práce, aby používal AI jen jako „metodického průvodce“, je asi tak reálné jako nařídit kočce, aby ze solidarity s myší držela půst. Když postavíte před lidi automat na výsledek, nemůžete očekávat, že z něj budou padat pedagogická vysoce platná moudra.
Vychováváme si generaci intelektuálních invalidů, kteří sice s pomocí AI napíšou slohovou práci o quantum computing během tří sekund, ale zhroutí se, když jim v samoobsluze vypadne proud a budou muset sečíst dvě pětikoruny.
Ale hlavně že ty digitalizační dashboardy v Miru vypadají tak zatraceně skvěle.
Milan Hausner
Petržel, dialog a jiné povinné ingredience
Existují lidé, kteří mají různorodé koníčky. Někdo pěstuje orchideje, jiný sbírá známky, další běhá maratony. A pak existují lidé, kteří každý druhý den napíší článek o liberální demokracii.
Milan Hausner
Arachnofobie 21
Podle zprávy NKÚ utratila Česká republika za digitální vzdělávání více než osm miliard korun. Výsledkem měl být digitálně sebevědomý učitel připravený na 21. století.
Milan Hausner
Krev v mrazáku, civilizace na bodu varu
Kdysi bývalo zvykem, že se války vedly o území, suroviny nebo alespoň o ideologie. Dnešní doba je kreativnější. Dnešní doba posílá neznámé lidi za klávesnice a nechává je útočit na krevní banky.
Milan Hausner
Tentokrát to určitě vyjde…
Školství je zvláštní obor. Kdyby chirurgové pracovali jako školská politika, každých pět let by někdo slavnostně oznámil: „Skalpel je minulost. Letos zachrání medicínu Bluetooth.“ Ve školství se tomu neříká absurdní nápad.
Milan Hausner
Průsečík znalostí a kompetencí
Pan Ondřej Šteffl (Scio) publikoval otevřený dopis k téměř nesmrtelné otázce, co je ve škole zásadnější: vědomosti či kompetence. Jak je to úplně správně, nevím, a tak jsem zvědav na váš názor dole v diskuzi.
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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