Smečka, co vyje na zrcadlo
Pojďme si konečně přiznat nepříjemnou pravdu: Rozporuplný politik je pro amatérské blogery tím, čím je čerstvá krev pro žraloka, sice jsou to individualisté, ale když se kořist naskytne, vrhají se na ní jako hejno. Ne, ještě lépe: je to lidská obdoba klikací farmy. Není to o tom, že by národ náhle procitl a zmohutněla jeho občanská angažovanost. Je to o tom, že se otevřel nekonečný švédský stůl all inclusive a vstup k má zdarma naprosto každý.
Píšu, tedy jsem... LEPŠÍ
Hlavní hnací silou amatérského politického blogu není informovat, ale potvrzovat si vlastní morální dokonalost. Rozporuplný politik je živoucí, dýchající terč, na kterém si pisatelé mohou procvičovat svou naprosto zřejmou intelektuální a etickou převahu. Každý napsaný post je vlastně jen složitě formulované konstatování: „Já bych to tak hloupě nedělal. Já bych tu větu neřekl. Já bych tu uniformu nenosil.“ Je to sebepotvrzovací ritual, kde politik hraje roni neochotného partnera v tangu, kvapíku či waltzu. To podle nátury, části dne a podle větru severáku. A je úplně jedno, kdo jste, jak se jmenujete, pijete alkohol či jste abstinent...
Pocit vlastní důležitosti bez nutnosti cokoli skutečně dělat
Sedíte v teplých pantoflích, s hrníčkem instatní kávy z Globusu a cítíte se jako člen opozičního týmu, který právě odhalil Bitcoingate. Stačí vám k tomu pochybný Facebook status toho politika a vaše bujná fantazie. Psaním blogu se z vás stává bojovník za pravdu a lásku, aniž byste museli opustit gauč. Je to obdoba středověkého odpustku – odčiníte své společenské hříchy (nevolit, neangažovat se, nechodit k volbám, pak můžeme přidat i ty prosté lidské) jedním dobře mířeným odsuzujícím článkem.
Lov v smečce je bezpečnější
Když je politik dostatečně rozporuplný, vytvoří se kolem něj „kořistnický konsenzus“. Je společensky bezpečné, ba přímo vítané, na něj útočit. Amatérský bloger tak nemusí riskovat, že by jeho názor byl kontroverzní. Naopak. Čím ostřeji útočí, tím více lajků (karmy) a souhlasných komentářů sklidí. Je to jako přidat se do vyjící smečky – je to pohodlné, bezpečné a dodává to iluzi síly a společenství. Běda ovšem, když je ten vlk bílý, toho ti černí sežerou (vrány uklovají).
Komplexní problémy? Rozřešeny v 500 slovech!
Složité společenské jevy, historické kontexty a systémové problémy jsou... no, složité. Rozporuplný politik je naopak dokonalé ztělesnění zla v jednoduchém, snadno pochopitelném balení. Místo abyste se museli probírat nudnými analýzami, stačí tento jeden balík zla rituálně bičovat ve svém postu. Je to společenská diagnóza zjednodušená na úroveň komiksu. A kdo by se namáhal s diagnózou, když může psát fan fiction?
Já to říkal/a první!“
V digitálním věku není cennější komodity než být tím, kdo jako první vystihl daný trend, nebo na daného politika jako první správně „ukázal“. Je to honba za pomyslným žezlem Prvního Kritika. Každý bloger sní o tom, že jeho sarkastická narážka získá nesmrtelnost v podobě screenu na Twitteru a bude se šířit po celém internetu. Psaní o rozporuplném politikovi je tedy vlastně forma spekulativního investování – investování času a energie do honby za sociálním kapitálem.
Politik jako veřejná psychologická poradna
Rozporuplný politik tak pro amatérské blogery neplní funkci politického subjektu, ale funkci terapeutického nástroje a společenského lešení. Je to zástupný problém, na kterém si řešíme své vlastní komplexy, svou touhu po uznání a svůj strach z bezvýznamnosti.
Ta postavička je vlastně docela geniální. Poskytuje nám nepřetržitý přísun ospravedlnění pro naši vlastní pasivitu. Každým článkem, každou ironickou poznámkou totiž neříkáme „Podívejte se, jaký je on hrozný.“, ale „Podívejte se, jaký jsem já skvělý, že jsem na to přišel.“
A tak dokud budou existovat politici, kteří nám tuto iluzi umožní, budou existovat i amatérské blogy, které je budou „odhalovat“. Je to nekonečný, vzájemně prospěšný tanec, kde jedna strana získává moc a druhá... no, druhá získává pár kousků karmy a pocit, že má nad světem aspoň tu minimální kontrolu.
Milan Hausner
- Počet článků 136
- Celková karma 8,50
- Průměrná čtenost 206x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.