Slzy na síti ...ach, jak procítěné VI.
Performativní zranitelnost: Nejmódnější doplněk sezóny
V přehledu toho, jaké vlastnosti dnes zdobí sociální sitě, jsme se dostali nakoec. Nesmíme zapomenout na „performativní zranitelnost“ – nový způsob, jak být
autenticky neautentičtí.
Otevřeně mluvíte o svých problémech, ale jen o těch, které jsou dostatečně estetické:
- úzkost z produktivity (ne ta z existenční prázdnoty),
- lehká forma impostor syndromu (ne ta, kdy se bojíte, že jste naprosto neschopní),
- samozřejmě „přehnaná sebekritika“ (která vždy končí pointou o tom, jak se učíte být k sobě laskavější – a v ponděli ráno se o tom síti X rozepíšete s hashtagem #MondayMindset).
Tou pravou osobní zranitelností ovšem bude, až si přiznáte, že ta performativní zranitelnost je opravdu jen naoko. Ale to nikdy neuděláte, vždyť proto tu hru s díváky a lajkery hrajeme. Copak vám D.Copperfield prozradil, jak nechal už v roce 1983 zmizet Sochu svobody. Pimprle hraje před světem, šňůrky a zrcadla musí zůstat stranou.
PS: Vida, AIčko je dokonce „ošklivější“ na ty pefromery než jsem já, a to je co říct :) :)
Autenticita se tak mění v strategii: čím víc vypadáte zlomeně, tím víc působíte opravdově. A přesto všichni víme, že je to hra – jen ji nikdo nechce přiznat, protože by se iluze rozpadla.
Autenticky falešní,
Jsme tak autentičtí, že bychom mohli sloužit jako muzejní exponát s popiskem „Homo sapiens authenticus performativus snažící se“. Emoce se dávkují jako produkt, krize se stylizují do formátu, který dobře vypadá v krátkém videu, a osobní příběhy se vyprávějí tak, aby byly sdílené, ale nikdy skutečně odhalené. Výsledkem je paradoxní stav: publikum touží po autenticitě, performeři ji předstírají, a všichni společně udržují iluzi, že to celé není jen další forma pečlivě řízené sebeprezentace. Nikdy jsem moc nepochopil, (ale jo pochopil), proč tolik marketérů prodává sebe právě přes svou zdánlivou zranitelnost, na kterou má ovšem pro druhé ty nejlepší rady za super slevu na faktuře.
Poddruh: Homo sapiens authenticus performativus
Habitat: Digitální ekosystém sociálních sítí, coworkingové kavárny, mikrodovolené na Bali.
Potrava: Avokádový toast, bio latté, obsahové balíčky sponzorů.
Reprodukční rituály: Sdílení „glazované spontánnosti“ na Instagramu, performativní zranitelnost na LinkedIn.
Zvláštní znaky:
Pěstuje „auru“ jako kulturní plodinu.
Nikdy nepřiznává úsilí – autenticita musí vypadat jako dar z nebes.
Biohacking a digitální detox jako nové formy sebeoptimalizace.
Chronické vyhoření, algoritmická závislost, mikrodůchod jako úniková strategie.
Evoluční poznámka:
Jedinou skutečně autentickou věcí na celém tomto procesu je naše naprostá neochota si to přiznat. Všichni vám budou tvrdit, že jsou opravdu tak rozpolcení. Jsme jako herci v absurdním dramatu, kteří s naprostým přesvědčením hrají sami sebe, zatímco režisér (algoritmus) tleská a posílá nám srdíčka.
A tak pokračujeme v pěstování aury, zaléváme ji raději destilovanou image (bacha, ta přírodní může být kyselá) a hnojímee ji promyšlenou vulnerabilitou bez dusájz.
Jednoho dne možná sklidíme... ale co vlastně?
- zkřížené reference na sociálních sítích
- pocit, že jsme v té honbě za pravostí byli alespoň konzistentně neupřímní,
- a samozřejmě – solidní základ pro budoucí memoáry s názvem „Jak jsem přestal farmit auru a našel sám sebe (příběh, který se nikdy nestal)“.
Takže pokračujme v té práci na plný úvazek. Ujistěte se, že váš výraz je ležérně soustředěný, váš outfit vypadá náhodně dokonale a vaše nedokonalosti jsou pečlivě vybrané a strategicky umístěné.
Protože v době totální falšovatelnosti je nejcennější komoditou právě to, co vypadá, jako by žádnou práci nevyžadovalo – i když víme, že je tomu právě naopak.
A možná, jen možná, je ta snaha podvádět sebe k tomu lepšímu, tak univerzální a tak lidská, že je vlastně tou nejautentičtější věcí, na kterou jsme kdy narazili.
Milan Hausner
- Počet článků 231
- Celková karma 8,54
- Průměrná čtenost 202x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.