Slunečnice v betonovém květináči
...ani jestli vás trápí inkluze nebo rozpadající se rozpočet.
Pro učitele je to zvláštní čas: chvíle, kdy se ticho začíná převtělovat v úzkost z toho, co přijde v září.
A právě do tohoto ticha přicházejí nabídky. Sladké, jako medové řezy, a stejně tak syté. Čtete je a cítíte, jak se vás snaží vmanipulovat do pozice někoho, kdo je „vnitřně vyhořelý“ a potřebuje „koučovací intervenci“, aby se naučil žít v systému, který je postavený na hlavu.
Právě na počátku prázdnin, tedy času na relaxaci a odpočinek. Ještě, než znova začal.
Autoři těchto textů plné marketingových slintů vám s laskavým úsměvem vysvětlí, že problém není v tom, jak jsou školy řízeny, jaké nesmysly se na nás valí shora a jak jsou ředitelé drceni mezi mlýnské kameny byrokracie. Ne. Problém je ve vás. Ve vašich hranicích. V tom, jak neumíte říkat „ne“.
Je to elegantní past. Převedou systémové selhání na osobní deficit. Udělají z vás „slunečnici“, která potřebuje péči, zatímco kolem vás roste beton, který vám dusí kořeny.
Sleduji to s podivem. Jak se v našem školství doslova všechno transformuje na „osobní rozvoj“. Máte problém s digitalizací? Není to špatnou infrastrukturou, to vy máte odpor k inovacím. Máte problém s inkluzí, na kterou nejsou prostředky? To vy nemáte dostatek empatie. A teď, v červenci, vám k tomu přidají ještě „koučink na nastavení hranic“.
Je to věru zádumčivý pohled na proměnu učitelství. Kdysi to byla profese postavená na autoritě poznání či předávání hodnot. Dnes je to profese, která se učí, jak přežít vlastní vyčerpání pomocí technik, které nám mají pomoci „najít klid“ v chaosu, který někdo jiný možná vědomě či nevědomě udržuje.
Představuji si tu slunečnici z reklamy. Stojí v betonovém květináči. Lístky má trochu povadlé, protože jí nikdo nenalil vodu, a kolem ní chodí „kouč“ a radí jí, aby se na slunce dívala víc pozitivně. Aby si „nastavila vnitřní priority“.
Možná, že ten skutečný klid od září nenajdeme v koučovacím křesle. Možná ho najdeme v momentě, kdy si přestaneme nalhávat, že systém, který nás vycucává, se změní tím, že se budeme „lépe hlídat“.
Skutečná odvaha není v tom, nechat se koučovat k poslušnosti. Skutečná odvaha je říct, že král je nahý. Že loutkovodiči, kteří tahají za nitky, nepotřebují šťastné a „vyrovnané“ učitele. Potřebují jen poslušná kolečka v soukolí, která nebudou příliš hlasitě skřípat.
A tak v tom horkém červencovém odpoledni, zatímco mi na obrazovce svítí další „nabídka na sebepéči“, si jen tak pro sebe říkám:
nechci být slunečnicí v květináči.
Napadá vás, kdy se z učitelů stala tato zvláštní skupina „pacientů“, které je třeba neustále ladit a opravovat, místo aby se jim vytvořily podmínky, aby mohli prostě jen učit?
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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