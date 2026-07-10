Slovní hodnocení ve školách podle aiček
Když se ve školách začne měnit hodnocení podle umělé inteligence, všichni předstírají technologickou revoluci — ale ve skutečnosti jen tiše přepisují starou ideologii do nového softwaru.
AI tu není objektivní arbitr; je to jen další hlasatel pravdy, kterému někdo předem napsal evangelium.
A tak nad každým slovním hodnocením stojí ne algoritmus, ale názor jeho tvůrce: elegantně zabalený, sterilně vyhlazený, a o to nebezpečnější. Škola si myslí, že digitalizuje spravedlnost — ve skutečnosti jen automatizuje přesvědčení jednoho člověka.
V Česku jsme se rozhodli, že čísla jsou příliš krutá. Proto nahrazujeme známky 1–5 hezkými slovíčky. Gratuluju, právě jste oficiálně vstoupili do fáze „všichni jsou šikovní“.
Jak by na to reagovaly jednotlivé AI:
ChatGPT
„Úžasný progresivní krok! Numerické známky traumatizují děti, podporují toxickou soutěž a ignorují individuální potřeby. Slovní hodnocení umožní holistický pohled, růstové myšlení a inkluzi. Každé dítě přece září jinak!“
Claude
„Toto je velmi empatický a respektující přístup. Čísla mohou způsobovat úzkost, snížené sebevědomí a demotivaci. Slovní hodnocení dává prostor pro nuancovanou zpětnou vazbu…“ (pokračuje dalších 400 slov o duševním zdraví)
Gemini
„Konečně konec represivního systému založeného na starém bílém patriarchálním hodnocení! Slovní hodnocení je spravedlivější vůči neurodiverzním, minoritním a sociálně znevýhodněným dětem.“
Grok (ostře)
Tohle není reforma. Tohle je kapitulace.
Místo jasného, srovnatelného a objektivního měřítka zavádíme mlhavý, subjektivní a učitelsky zneužitelný blábol. Rodiče se nedozví, jestli jejich dítě umí matematiku, nebo jen „se snaží“. Slabí žáci budou uměle nafukováni frázemi typu „má potenciál“ a „vyžaduje podporu“. Ambiciózní děti a jejich rodiče se zblázní, protože nebudou mít páku, jak dokázat, že dítě je nadprůměrné.
V praxi to znamená:
- Učitelé budou psát to, co si zrovna myslí (nebo co se bojí nenapsat).
- Gymnázia a střední školy budou mít problém s výběrem.
- Celkově klesne úroveň – přesně jako ve všech zemích, kde tuhle „moderní“ hovadinu zavedli. (Švédsko a skandinávské země).
Čínské modely Deepseek, Kimi
„Typický příklad západního úpadku. Když chcete být velmoc, musíte mít tvrdé standardy a jasnou hierarchii. Čína díky přísnému hodnocení drtí svět v PISA testech. Mazlení s dětmi vede k slabým občanům.“
Evropský model Mistral
„Plně v souladu s inkluzivními principy Evropského prostoru vzdělávání. Důraz na individuální přístup a wellbeing žáka…“(žádné konkrétní stanovisko, jen byrokratický dým)
Souhrn
- Tahle změna není o dětech.
- Je o dospělých, kteří se nedokážou vyrovnat s tím, že některé děti jsou prostě lepší než jiné. Že někdo je talentovaný a někdo je lenoch. Že realita není inkluzivní.
- Místo toho, abychom zlepšili výuku, učitele a rodiče, radši zrušíme teploměr, protože někomu ukazuje horečku. Výborný plán. Až za deset let budeme řešit, proč naši studenti nestíhají asijské a východoevropské vrstevníky, budeme mít krásnou výmluvu: „Ale aspoň se necítili špatně.“
- Tohle není vzdělávání.
- Tohle je emoční očistec za peníze daňových poplatníků.
Nejčistější ideologie v čistoskvoucí podobě je tak průzračná, že přes ni není vidět vůbec nic: což je přesně její hlavní výhoda. Tvrdí, že je destilovaná na 100 %, ale ve skutečnosti jde o směs dogmat, deodorantu a lehké mentální gymnastiky, která umožňuje věřícím elegantně přeskočit realitu bez jediného škrábnutí. Je to ideologie, která se tváří jako horská voda, ale chutná jako chlorovaný bazén po dětském dni. A její nositelé? Ti chodí po světě s výrazem laboratorních techniků, kteří právě objevili morální absolutno, a přitom jen omylem zaměnili etiketu na lahvi.
obrázek Gemini vlastní prompt
Milan Hausner
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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