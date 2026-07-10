Slovní hodnocení na vysvědčení – pohled čtyřicátníka
Ty pečlivě vypsané věty, které nás tenkrát dokázaly rozhodit na celé prázdniny nebo naopak naplnit hrdostí, dnes působí jako z jiného světa. Jako by je psal někdo, kdo nás viděl jen tři hodiny týdně přes lavici a přitom si myslel, že nás dokonale zná.
„Žák projevuje zájem o předmět, ale často se rozptyluje.“
Dnes bych to přeložil jako: „Děcko je chytré, ale nudí se u toho, co mu dáváme.“ Nebo jednoduše: „Je normální teenager.“ Tenkrát jsem to bral jako výtku. Dnes vidím, že paní učitelka vlastně popsala 90 % žáků, kteří něco mají v hlavě.
„Pracuje samostatně, ale občas chybí soustavnost.“
To byla evergreenová věta. Četl jsem ji asi na sedmi vysvědčeních za sebou. Dnes si říkám: no a? Kdo z nás v patnácti byl soustavný? Já byl soustavný jedině v tom, že jsem soustavně odkládal všechno na poslední chvíli, a přesto to nějak šlo. Dnes tu „chybějící soustavnost“ nazývám „flexibilita“ a firmy za ni platí.
Nejsměšnější jsou ale ty pokusy o hlubší charakteristiku:
„Je společenský, rád pomáhá spolužákům.“
Překlad čtyřicátníka: „Byl to klaun třídy, který opisoval a nechával opisovat.“ Nebo: „Měl charisma, ale žádné ambice učit se.“
„Projevuje kreativitu a originální myšlení.“
Tohle mi napsali jednou z dějepisu. Dnes vím, že to byl učitelský eufemismus pro „vymýšlí si kraviny, ale aspoň to není nudné“.
Nejdojemnější jsou ale ty věty, které tehdy bolely:
„Mohl by dosahovat lepších výsledků, kdyby se více snažil.“
Každý to slyšel. Každý to měl. A víš co? Většina z nás nakonec dosáhla docela slušných výsledků právě tehdy, když přestala řešit, co si o ní myslí paní učitelka z matiky. Když se přestal „snažit“ podle cizích pravidel a začal dělat věci po svém.
Z odstupu let vidím, že slovní hodnocení bylo vlastně divadelní představení. Učitelé museli něco napsat, rodiče to chtěli číst, žáci to měli dostat. Bylo to jako posudek z pracovního poměru psaný někým, kdo tě zná z pěti meetingů za pololetí. Formální, opatrný, plný polopravd a opatrných formulací, aby se nikdo neurazil příliš.
A přesto nebo právě proto v nich zůstává zvláštní kouzlo. Když je teď čtu, vidím v nich nejen sebe jako kluka, ale i tu dobu. Tu naivitu, tu vážnost, s jakou jsme brali věci, které dnes považuju za marginální. Vidím, jak moc jsme se báli těch vět. A jak málo ve skutečnosti rozhodovaly.
Nejlepší vysvědčení, které jsem kdy dostal, bylo to poslední z maturity. Tam už bylo slovní hodnocení skoro žádné. Jen známky a razítko. Jako by škola nakonec řekla: „No dobře, už jsi velkej, běž.“
A víte co? Měla pravdu.
Ty kecy na vysvědčení byly jen dočasným soundtrackem našeho dospívání. Dnes už je slyším jen jako vzdálený šum. A směju se u toho. Protože život mi mezitím dal mnohem přesnější hodnocení; a to se nedá napsat do rubriky „slovní hodnocení“.
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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