Slibem zakázat mobily nezarmoutíš
Spor o zakáz mobilů ve školách není vůbec nic nového. Chvilku tak, a chvilku onak. Protože toto téma je ve společnosti žhavé, je deklarace nastupujících politiků regulována a nebojím se to říci, řízena, právě postojem velké části populace. Problém to není jen náš domácí, ale vpravdě celosvětový. Významným příspěvkem do této diskuze může být tříletý španělský projekt, který velmi dobře (alespoň podle mého) shrnuje podstatné okolnosti.
Španělský výzkum odhaluje, že drtivé zákazy mobilních telefonů ve školách jsou často reakcí na strach a morální paniku, nikoli na pedagogická data. Případ Madridu ukazuje, jak se z technologického nástroje stal obětní beránek.
Od nástroje k hrozbě
Během pandemie covidu-19 se mobilní telefony dočasně staly nedílnou součástí výuky. O pár let později se však v mnoha zemích, včetně Španělska, strhla vlna restriktivních politik usilujících o jejich úplný zákaz ve školách. Co stojí za tímto rychlým obratem? Tříletý výzkum šesti španělských univerzit dospěl k závěru, že klíčovou roli nehrají pedagogické důvody, ale spíše kulturní úzkost a jev, který autoři nazývají „techno-pesimistický šok“.
Co je techno-pesimistický šok?
Techno-pesimistický šok je rychlá, emocionální a zkratkovitá reakce na komplexní technologický problém. Místo hledání odstínů a nastavení rovnováhy se vnímané možnosti zúží na jedinou: úplné odmítnutí technologie. Tento šok je poháněn vyhořením po krizi (jako byla pandemie), mediálními zprávami o kyberšikaně a pocitem bezmoci mezi učiteli a rodiči.
Mobil jako sociální aktér
Studie využívá tzv. Teorii actor-network (ANT), která chápe technologie jako aktivní „aktéry“ v sociální síti. Mobilní telefon tak není jen neživý předmět, ale dynamický prvek, který ovlivňuje vztahy mezi učiteli, žáky, rodiči a řediteli. V síti školy se jeho role proměnila z „nástroje pro učení“ na „nositele vyrušování a rizika“, což následně vyvolalo snahu jej ze sítě zcela vyloučit.
Pozoruhodná historická paralela
Autoři pro lepší pochopení této dynamiky používají historickou analogii s postavením žen po 1. světové válce. Během války ženy masivně nahradily muže v továrnách a úřadech a jejich role ve veřejné sféře byla nezbytná. Po válce však přišel tlak na jejich „návrat do domácnosti“, aby se uvolnilo místo pro muže a obnovil se tradiční řád.
Podobně byly mobily během pandemie vnímány jako nezbytnost, ale v „post pandemickém“ období se staly symbolem chaosu, od kterého je třeba očistit školní prostor a obnovit tak pocit kontroly a autority dospělých.
Hlasy z madridských škol se podle mých zkušeností nijak neliší od těch českých:
Autoři studie neobhajují nekontrolované používání telefonů. Jejich závěr je však varováním před zjednodušujícími řešeními.
Zákaz je politicky líbivý a levný, ale chybí důkazy o jeho dlouhodobé účinnosti. Může dokonce prohloubit nerovnosti, protože někteří žáci se k technologiím a jejich smysluplnému využití dostanou pouze ve škole.
Místo dalších zákazů je podle výzkumu (a s tímto názorem se ztotožňuji) potřeba:
- Opustit binární myšlení (povolit vs. zakázat).
- Vytvořit kontextuální a vyvážené školní politiky, které stanoví, kdy, jak a proč mohou být mobily využity.
- Investovat do podpory učitelů a vzdělávání k digitální gramotnosti pro všechny zúčastněné.
Techno-pesimistický šok je výzvou k reflexi, nikoli však k panice. Na jedné straně cpeme AI do škol horem dolem, ale přitom žákům vezmeme ten prioritní prostředek komunikace. Zákaz je prostě jednoduchým řešením, který ale z dlouhodobého hlediska žádným řešením není. A vůbec tím nejhorším výsledkem je, když se z této odborné otázky stává politický slogan těch, kteří populisticky reagují na to, co zrovna lidé davově požadují. V každém případě je ale zákaz tím nejjednodušším způsobem jak omezit kritické myšlení a přístup k informacím.
obrázek Hausner – AI CHatGPT, Gamma
Milan Hausner
Pomaranč: exotika z tiskárny
Pomaranč – plod obrazotvornosti. Jedna tisková chybka a svět má nový exotický druh: ovoce, které chutná po záhadě, voní po fantazii a srká se se s úsměvem.
Milan Hausner
Zelená voda, tváře rudé
Se zelenou hladinou do zeleného ráje, aktivisté jsou jak z jiného kraje. Pokuty v kapse, virál v síti, Benátky čekají na činy, ne mýty.
Milan Hausner
Od lidí, ne od tabulek
Nedávno padl skvělý podnět: „Co kdyby si každá předmětová komise vzala na celý rok jeden konkrétní úkol, který by ji bavil a posunul dopředu?“ Děkuji Mirkovi Čermákovi za jeho nápad.
Milan Hausner
Klobouk dolů před uhlíkovou stopou
Kdysi dávno, v šerém dávnověku, stačilo, když jste přišli do banky v čistém obleku a slíbili, že nezkrachujete. Nyní ovšem nastala éra zeleného bankovnictví.
Milan Hausner
Hlava v cloudu, rozum pozadu
Třída je tichá, jen křída škrábe po tabuli. Žáci hledají smysl v řádcích, které by jim cloud vyřešil lusknutím prstu. Ale právě v té pomalosti se rodí rozum – bez loginu, bez statusu, bez validace.
|Další články autora
Vítězka Zrádců Šáchová pózuje v latexu pro Playboy. I rozum může být sexy, říká
Hlavní hvězdou nového vydání magazínu Playboy je Nicole Šáchová – vítězka první řady show Zrádci....
Krásná sebevražedkyně. Vrhla se z mrakodrapu, její fotka okouzlila Ameriku
Seriál Bylo jí jen třiadvacet let, když napsala dopis na rozloučenou a vrhla se z vyhlídkové plošiny...
Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Ministr Kupka promluvil o příčině
Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem....
Inferno v Hongkongu zuří druhý den. Ve věžácích zemřelo nejméně 55 lidí
Hasiči v Hongkongu druhý den bojují s jedním z nejtragičtějších požárů v moderní historii města....
Uvnitř vlaku po čelní srážce. Hasiči ukázali záběry ze zásahu v RegioPanteru
U Zlivi na Českobudějovicku se ráno čelně srazily rychlík a osobní vlak. Při nehodě se zranilo...
V které obci Česka se žije nejlépe? Loňský vítěz obhájil, překvapení na třetím místě
V každoročním žebříčku kvality života v České republice opět zvítězily středočeské Říčany, druhou...
Neporušíme zákon, říká Stanjura. Vláda se podle něj poradí ohledně rozpočtu
Vláda se podle ministra financí Zbyňka Stanjury z ODS poradí, jak přistoupí k tomu, že Sněmovna...
Petronel s Uriášem vyrazili na Ukrajinu. Paramedikům dovezli sanitky
Herci Ivan Trojan a Jiří Dvořák vyrazili s humanitární pomocí na Ukrajinu. Sanitky a zdravotnický...
Co může Babiš udělat s Agrofertem? Slepý fond je řešením, převod na děti ne
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš zatím veřejnosti nepředstavil, jak hodlá vyřešit svůj střet zájmů...
Pořádná zábava v Brně: Vyhrajte rodinné vstupenky do BRuNo Family Parku
Hledáte místo, kde se zabaví celá rodina? BRuNO Family Park v Brně nabízí desítky atrakcí, spoustu zábavy a skvělé zázemí pro děti i dospělé....
- Počet článků 193
- Celková karma 9,17
- Průměrná čtenost 200x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.