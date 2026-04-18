Slepý a hluchý na cestě za vzděláním

Česká škola netrpí nedostatkem pedagogických vizí. To jste na omylu. Máme jich tak akorát… dvě. A obě fungují dokonale, tedy, jak se to vezme... A samozřejmě pak je tu třetí. Ta nejdůležitější.

Ta, která oba první pilíře drží při

Ve škole dnes zuří tichá (leckdy i hlučná) válka mezi těmi, kdo věří v projekty a kompetence, a těmi, kdo věří v známky a znalosti. Jedni tvrdí, že dítě má „objevovat“, druzí že má „vědět“, a nikdo si nevšiml, že dítě mezitím objevilo, že neví nic. Projektová strana hlásá, že znalosti jsou přežitek, protože všechno je přece na AJEJE.
Znalostní strana zase věří, že kompetence vznikají tím, že se dítě dostatečně dlouho bojí pětky. Projekťáci tvrdí, že známka je toxická, ale zato milují třpytivé prezentace, které nic neříkají. Známaři tvrdí, že projekt je chaos, ale jejich výuka vypadá jako muzeum roku 1987. Obě strany se shodnou jen na jednom: že chyba je problém: buď morální, nebo metodický.
A tak se děti učí, že buď musí být kreativní bez obsahu, nebo přesní bez smyslu. Výsledek je stejný: kompetence nikde, znalosti nikde, zato spousta sebehodnoticích lístečků a testů z učebnice. A zatímco se dospělí hádají, co je „správná cesta“, děti si tiše přejí, aby jim někdo konečně vysvětlil, o co jde.

životě jako infuze v okresní nemocnici. Ale nepředbíhejme.

Typ první: Pan učitel Novák strážce známky

Pan Novák učí třicet let. To samo o sobě není problém. Problémem je, že učí stále ten samý rok...ovšem třicetkrát za sebou. Jeho třídní kniha je dílo umění. Sloupce čísel, červená tužka, vždy naostřená. Pan Novák věří v objektivitu známek s takovou zbožností, jakou jiní vkládají do náboženství nebo horoskopu. Jednička znamená, že víš. Pětka znamená, že nevíš. Co přesně víš nebo nevíš, to je vedlejší. Důležité je, že to stojí v žákovské knížce, vytesáno do kamene školní matriky jako přikázání z hory Říp. Pan Novák nikdy nedá horší než pětku, protože pětka je dno civilizace. Pod ní leží jen chaos a bolševismus. Zároveň ale nikdy nedá jedničku lehce. Jednička se musí zasloužit. Odpovědět správně nestačí: musíte odpovědět správně způsobem, jakým to má pan Novák v poznámkách z roku 1994. Odchylka od originálu je odchylkou od pravdy. Tvůrčí myšlení se trestá stržením půl stupně. Vlastní názor se trestá dvěma stupni a pohledem, který říká: „Tady nejsi doma, abys odmlouval, tady jsi ve škole.“

Projekt? Pan Novák o projektech slyšel. Říká o nich totéž, co říká o počítačích, otevřeném vyučování a sezení v kroužku: „To jsou výmysly.“ Výmysly koho přesně nikdy neupřesní, ale tón napovídá, že jde o nepřátele civilizace: možná ministry, možná Bruselu, možná všechny najednou. Umí být sarkastický, v diskuzích je jedovatý až běda.

Rodiče pana Nováka se bojí. To je správně. Strach je základ respektu. Nebo tak nějak. Třídní schůzky trvají sedm minut, z nichž pět zabere výklad klasifikačního řádu a dvě minuty jsou věnovány větě: „Ať se víc učí.“ Domů odcházejí poučeni.

Děti pana Nováka se naučí jednu zásadní věc do života: existují správné odpovědi a existují špatné odpovědi, a úkolem člověka je uhodnout, co chce slyšet autorita nad ním. Tato dovednost je v dospělém životě samozřejmě k ničemu: ledaže pracujete v prostředí, kde vám šéf připomíná pana Nováka. Což nastane přibližně u poloviny z vás.

Typ druhý: Paní učitelka Procházková, světlo budoucnosti

Paní Procházková absolvovala třicet seminářů o projektové výuce, jeden webinář o prorůstovém mindsetu a dvoudenní kurz mindfulness pro pedagogy. Je připravena změnit svět nebo alespoň tuto třídu, počínaje výzdobou z jutových provázků a citátem Boba Kartouse na tabuli. Paní Procházková nedává pětky, protože pětka ničí sebevědomí. Nedává ani jedničky bez pochvaly, protože pochvala je základ. Každý dostane hvězdičku. Každý projekt je „úžasný pokus.“ Každý výtvor je „opravdu zajímavý přístup.“ Třída paní Procházkové je bezpečný prostor, kde selhání neexistuje: existuje pouze „učení se procesem.“

Projekty jsou alfou i omegou. V září se projektuje podzim. V říjnu se projektuje voda. V listopadu se projektuje projekt o projektech, s reflexí v kruhu a sdílením pocitů na lístečcích ve tvaru srdíček. Osnovy jsou flexibilní. Učebnice jsou „jen jeden ze zdrojů.“ Však se to dítě naučí samo, až bude dítě připraveno. Nebo v šesté třídě. Nebo někdy. Nebo... Občas přidá projekt i s GNO, neplést s GMO.

Ale pozor: paní Procházková má svůj vlastní třídní systém, jen lépe zamaskovaný. Hvězdami její třídy jsou děti s angažovanými rodiči. Ty, jejichž maminka přijde pomoci s výzdobou, přinese domácí muffiny (koláče se už nenosí) na projektový den a sdílí fotky z výuky na Facebooku skupiny „Naše škola – komunita!“ Tyto děti jsou vidět, oceňovány, zmiňovány v příkladech.

A pak jsou tu... ti ostatní. Dítě, které sedí vzadu a nemluví: to je „introvert, respektujeme jeho tempo.“ Dítě, které nerozumí zadání projektu, protože jeho rodiče pracují na dvě směny a nemají čas vysvětlovat, co je „myšlenková mapa“: to je „stále na cestě.“ To abychom použili myšlenkový úzus nového RVP. Učení se osvojuje ve třech fázích: Neumí...už je na cestě... splněno. Dítě, které potřebuje strukturu, jasná pravidla a přímé vysvětlení... to „ještě nenašlo svůj styl učení.“

Paní Procházková tato dítě přehlíží s úsměvem. To je to nejhorší: přehlížení s úsměvem vypadá jako laskavost. Nikdo si nestěžuje. Přece nejsou žádné pětky. Rodiče paní Procházkové ji milují ovšem ti správní rodiče. Ti, kteří mají čas milovat školu. Posílají děkovné zprávy, tvoří s dětmi projekty o středověku s použitím skutečného pergamenu, přicházejí na besedy o moderní pedagogice. Jsou partneři. Jsou komunita.

Ti druzí rodiče? Ti jen dostávají newslettery, kterým nerozumí. A taky občas píší...upozornění, že dítě neumí to i ono, a že nějak jim uniká smysl projektu, který vysvětluje sluneční skvrny prostřednictvím působení 5G.

Typ třetí: Systém, který oba chrání

A teď to nejdůležitější. Protože pan Novák ani paní Procházková nejsou problém. Jsou jen symptomy. Problém je systém, který je vytváří, chrání a odměňuje.

  • Systém, který miluje průměr, protože průměr nevyžaduje práci

České školství je jako starý kotel v paneláku: všichni vědí, že je neefektivní, ale nikdo ho nechce měnit, protože „ještě pořád topí.“

  • Pan Novák je ideální zaměstnanec: neptá se, nevyčnívá, neexperimentuje. Paní Procházková je ideální marketing: hezky vypadá, hezky mluví, hezky se fotí a na webu to vypadá skvěle.

A mezi nimi se ztrácí dítě, které potřebuje něco úplně jiného: kompetentního pedagoga, jasné cíle, strukturu, zpětnou vazbu a férové podmínky. To je ale drahé. A náročné. A vyžaduje to práci. Takže raději průměr.

Systém, který předstírá změnu, aby nemusel nic měnit

České školství miluje reformy. Ale jen takové, které:

  • nic nestojí, nic nemění, a dají se odprezentovat na konferenci.

Proto máme:

  • digitální strategie, které končí nákupem tabletů bez metodiky, inkluzi, která končí tím, že asistent je sdílený pro tři třídy, revizi RVP, která končí tím, že učitelé dostanou PDF a mají si poradit, projektové dny, které končí výrobou plakátu, který nikdo nečte.

A pak se divíme, že děti neumí číst, psát, počítat ani myslet.

  • Systém, který odměňuje loajalitu, ne kvalitu

Pan Novák je loajální. Paní Procházková je loajální. Oba jsou bezpeční.

Bezpečný učitel je ten, který:

  • neupozorňuje na problémy, nepožaduje podporu, neukazuje data, neptá se, proč děti neumí základní věci,a hlavně: neříká nahlas, že škola selhává. Kvalitní učitel je riziko. Mohl by chtít změnu. Mohl by chtít systém, který funguje. Mohl by chtít, aby se někdo zodpovídal.

A to je nepřípustné.

  • Systém, který děti učí, že chyba je ostuda a úspěch je dekorace

Pan Novák učí, že chyba je selhání. Paní Procházková učí, že chyba neexistuje. Obojí je lež.

Realita je jiná:

Chyba je informace. Úspěch je dovednost. A učení je proces, který potřebuje pevnou strukturu, jasné cíle a férové podmínky.

Jenže to by znamenalo, že škola musí vědět, co učí a proč to učí. A to je problém, protože:

RVP je vágní, ŠVP je copy‑paste, a výuka je improvizace mezi zvoněním.

Systém, který se tváří, že je pro všechny, ale funguje jen pro některé

Pan Novák vyřadí děti, které nezapadají do jeho šablony. Paní Procházková vyřadí děti, které nezapadají do její komunity.

A systém vyřadí všechny, kteří nemají doma: čas, peníze, vzdělání, nebo rodiče, kteří umí psát dlouhé e‑maily plné těch správných formulací a paragrafů.

A pak se tváříme, že je to „přirozený výběr“.

Co mají všichni tři společného

Na první pohled jsou pan Novák a paní Procházková naprostými protiklady. Jeden lpí na číslech, druhá na procesech. Jeden miluje frontu, druhá miluje kruh. Jeden čte z učebnice, druhá čte z duše dítěte: nebo alespoň z duše těch dětí, jejichž rodiče jsou online.

Ale podívejme se blíže. Oba ignorují část třídy: pan Novák ty, kteří neskórují, paní Procházková ty, kteří nemají zázemí. Oba si myslí, že jejich metoda je neutrální a spravedlivá. Oba by se velmi urazili, kdybyste jim to řekli. A oba by to vysvětlili způsobem, který zní naprosto rozumně jeden pomocí klasifikačního řádu, druhý pomocí citátu o růstovém myšlení. A systém? Ten je chrání oba. Protože oba jsou pohodlní. Oba jsou předvídatelní. Oba jsou kompatibilní s tím, co se od školy očekává: hlavně nic moc neměnit.

Výsledek je v obou případech stejný: část dětí odchází s pocitem, že škola není pro ně. U pana Nováka to vědí hned: mají v žákovské knížce důkaz. U paní Procházkové to zjistí až v páté třídě, kdy se ukáže, že hvězdičky za pokus nestačí k tomu, aby uměli číst s porozuměním.

A systém? Ten se tváří, že je všechno v pořádku. Vždyť průměr držíme. Ale do té doby — jaká to byla krásná cesta!!! Však už na to máme nové slovo:

WELLBEING.

Až jednou děti vyrostou

Až jednou děti vyrostou, česká škola se bude tvářit překvapeně. Bude se ptát, kde se vzali ti mladí lidé, kteří:

  • neumí číst s porozuměním, neumí myslet v souvislostech, neumí přijmout kritiku, neumí nést odpovědnost, neumí se učit bez instrukcí, a hlavně: neumí se ozvat, když něco nefunguje.

A škola bude krčit rameny. Protože škola je v tomhle nevinně. Vždyť přece dělala, co mohla. Pan Novák dělal, co mohl. Paní Procházková dělala, co mohla. Systém dělal, co mohl. A to je právě ten problém. Protože „co mohli“ nikdy nebylo dost. A hlavně: nikdy to nebylo to, co děti potřebovaly.

Až jednou děti vyrostou, zjistí, že svět nefunguje ani podle pětistupňové škály, ani podle hvězdiček za snahu. Že autorita není vždycky spravedlivá a že laskavost není totéž co kompetence. Že realita nečeká, až budou „připravené“. Že úkoly mají termíny, chyby mají následky a úspěch má cenu jen tehdy, když je skutečný. A až jednou děti vyrostou, pochopí, že škola je neučila pro život. Učila je pro školu.

A to je tragédie, kterou žádná reforma, žádný projektový den ani žádná mindfulness lekce nezakryje. Protože dítě, které se naučí přizpůsobit systému, nikdy nebude tím, kdo ho dokáže změnit. A možná právě o to jde.

Autor: Milan Hausner | sobota 18.4.2026 13:28

Další články autora

Milan Hausner

Tablety a čtení, tak v tomhle to není

Na Seznamu právě vyšel článek, který propojuje nákup tabletů pro norské školáky a následný propad výsledků v PISA v roce 2022. Jenže kauzalita a realita se od daného závěru v lecčems liší, ale v jednom bodě se shodují.

18.4.2026 v 15:03 | Karma: 0 | Přečteno: 5x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Boty, botičky, nuly a jedničky

Od uhlíkově neutrálních tenisek k uhlíkově horkým GPU: Anatomie jednoho panického pivotu. Ještě před pár lety byl Allbirds miláček Wall Streetu. Značka, která slibovala, že zachrání svět.

17.4.2026 v 8:51 | Karma: 4,34 | Přečteno: 109x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Evoluce proroků, kteří ale poušť viděli z rychlíku

Žijeme v době, kdy se lidé chovají jako přehřáté servery: blikají, hučí a občas se restartují, když slyší slovo „AI“. Každý druhý člověk dnes tvrdí, že rozumí neuronovým sítím...

16.4.2026 v 17:38 | Karma: 8,13 | Přečteno: 144x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Pohádka o zázračných trubkách a svěcené vodě

Bylo, nebylo, za sedmi kopci, sedmi uzavírkami a jednou páčkou v neznámém spirituálním stavu, která se tvářila, že ví, co dělá, leželo království. Místo obyčejné vody tam proudila ta svěcená...

16.4.2026 v 11:21 | Karma: 3,68 | Přečteno: 90x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Ticho, a poslední kelímek od jogurtu

Domácí práce byly vždycky směnný obchod. Ona vynese koš a koupí si nové lodičky. Ty uklidíš koupelnu a koupíš si motorku. A i když si nic nekoupíš, alespoň...tedy...možná dostaneš pochvalu...

15.4.2026 v 15:23 | Karma: 10,76 | Přečteno: 187x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most
16. dubna 2026  10:35

Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi...

Speciální tramvaje i plavby zdarma. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu bude velkolepé

Testovací jízdy tramvají a autobusů po novém Dvoreckém mostě v Praze (12....
14. dubna 2026  13:38,  aktualizováno  15. 4. 12:45

Spojuje lidi s prací, školou, rodinou, zábavou i kulturou. Je neodmyslitelnou součástí životů...

Dvorecký most se pro veřejnost otevře už zítra. Kolem je zatím staveniště

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...
16. dubna 2026  10:28

V pátek 17. dubna 2026 se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobusy plné...

Turisté našli nový způsob, jak zaneřádit města. Problém má New York i Praha

Petřín (duben 2026)
15. dubna 2026  11:45,  aktualizováno  12:50

Čtvrť Brooklyn patří k nejnavštěvovanějším místům v USA. Turisté míří k ikonickému Brooklynskému...

Výluka tramvají mezi Želivského a Vinice potrvá téměř 3 měsíce. ROPID mění trasy

V ulici Želivského došlo ke srážce tramvají (16. prosinec 2025)
15. dubna 2026  12:40

Kvůli napojení nové tramvajové trati bude od soboty 18. dubna 2026 přerušen provoz tramvají v úseku...

Moravská filharmonie chystá dva koncerty s šumperskou kapelou O5 a Radeček

ilustrační snímek
18. dubna 2026  13:12,  aktualizováno  13:12

Moravská filharmonie Olomouc (MFO) chystá na své domovské scéně v Redutě dva koncerty se šumperskou...

Na D1 u Velké Bíteše ráno zemřel řidič dodávky, která narazila do kamionu

ilustrační snímek
18. dubna 2026  12:33,  aktualizováno  12:33

Na dálnici D1 u Velké Bíteše na Žďársku dnes ráno narazila dodávka do stojícího kamionu. Řidič...

Má jasnou vizi. A když něčemu nerozumí, tak se zeptá, říká ředitelka o Bolkovi

Kateřina Komárková od ledna 2021 vede jako ředitelka brněnské Divadlo Bolka...
18. dubna 2026  13:52,  aktualizováno  13:52

Nekonečný covid a dvojí stěhování. Ale také více vlastních inscenací a pohodlně usazení diváci....

Posprejovali historickou budovu v Praze, hrozí jim tvrdší trest. Policie prosí o pomoc

Pražská policie pátrá po sprejerech, hrozí jim až tři roky vězení (18. dubna...
18. dubna 2026  12:42,  aktualizováno  12:42

Policisté pátrají po dvou neznámých mužích, kteří v poslední únorový den posprejovali vjezdová...

Milan Hausner

  • Počet článků 462
  • Celková karma 9,41
  • Průměrná čtenost 207x
Milé čtenářky i čtenáři, doba popracovní se vyznačuje tím, že zaměstnává mou uštěpačnou povahu víc, než když jsem na to neměl čas. A tak píšu a píšu, a doufám, že se alespoň občas nad mým slovosledem rozlije na vaší tváři úsměv, i když ono to vlastně ani tak k smíchu není.

Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
 

