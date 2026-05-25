Slepá data a úřednický absolutismus:
Vedle silné kritiky, zděšení rodičů a zájmových organizací, které si stěžují, se rozhořely diskuze na sítích. Je třeba přiznat, že se ale ozývají i hlasy, které legitimně obhajují potřebu zjišťovat socioekonomický status (SES) rodin, abychom konečně dokázali měřit skutečnou přidanou hodnotu škol, a ne jen slepé průměrné výsledky. S touto základní tezí tedy že české školství zoufale potřebuje vědět, jak která škola své žáky reálně posouvá, nelze než souhlasit. Pokud chceme adresně pomáhat a naplňovat Strategii 2030+, bez dat se neobejdeme. Komentář pana Gregera k selhání zjišťování ČŠI tedy chápu a v zásadě podporuji. Jenže.. i ty nejkrásnější a nejušlechtilejší myšlenky zhynou... na.. šlendrián.
Celá tato obhajoba naráží na obrovský paradox státní správy a v praxi vzhledem k často opakovaným přístupům musí notně zkrachovat. Autor výchozího textu sice správně volá po transparentní komunikaci a uklidňuje, že „nikoho nezajímá, co má doma Pepík Novák“, ale naprosto přehlíží realitu dnešních škol a celkový pohled na ochranu osobních údajů a hlavně přístup, s jakou stát k těmto datům přistupuje, respektive jak je získává.
Realita ředitele versus vrchnostenský diktát
Jako dlouholetý praktik (ředitel a pak pověřenec pro ochranu osobních údajů) vím, v jak absurdním prostředí dnes školy fungují. Ředitelé jsou vycvičeni k extrémní opatrnosti. Kvůli rigidnímu výkladu GDPR dnes školy sbírají od rodičů podepsané souhlasy pomalu na všechno. I když jako pověřenec jim často říkám, že je to mnohdy jen neznalost problematiky a zbytečná opatrnost, tak tomu prostě je. Souhlas je opravdu právním krokem, který je využíván v realitě správně velmi zřídka. Důvody pro sběr obdobných dat ve škole jsou zcela jiné. Státu se ale díky tlaku na GDPR (vida, kampaň) povedlo prostě vzbudit z tohoto strašáka opravdu strach než vyvolat jen zdravou opatrnost.
Informační povinnost ale platí beze zbytku, nejen ke správcům údajů, ale i k jednotlivým respondentům.
A do tohoto prostředí, kde stát po školách vyžaduje plnění těch nejmenších detailů, vtrhne Česká školní inspekce s plošným dotazníkem, kde zcela chybí i ta nejzákladnější povinnost – srozumitelně informovat nejen správce dat, tím je škola, ale také zákonné zástupce dětí jako odpovědné subjekty údajů. Tuto povinnost NELZE opomenout.
„České školství potřebuje data, ne alibismus!“
Došlo zde k naprosto fatální záměně pojmů. Stát si popletl svou zákonnou informační povinnost vůči občanům s vrchnostenským postavením typu: „Já jsem stát, já jsem inspekce, takže já můžu všechno a nikomu nemusím nic vysvětlovat.“ Tento úřednický absolutismus je neakceptovatelný. Nemůžete po ředitelích chtít, aby u každého softwaru řešili stejnou informační povinnost u každé aplikace (vysoko rizikové systémy= což je nepochybně správně); a na druhé straně centrální orgán vypustí plošný sběr jednoznačně citlivých dat bez předchozí transparentní kampaně vůči rodičům.
Když stát neumí komunikovat, prioritní povinnost padá pod stůl
Pokud rodičům nikdo předem lidsky a jasně nevysvětlí, proč se na tyto věci ptáme a jak budou data anonymizována, je jejich defenzivní reakce a strach ze stigmatizace naprosto logická. Stát selhal v tom, co má být jeho podstatou.
(Pozn. Když už se taková zjištění musela přidat k celoplošnému testování předmětů, což nijak nezpochybňuji z hlediska úspory kapacit, i časových dispozic). I v takovém případě je prostě informační kampaň i vůči rodičům, pokud inspekce sbírá údaje, které nejsou podstatou inspekční činnosti, naprosto neopominutelným atributem.)
Tím, že stát kvůli své vlastní komunikační neschopnosti a aroganci vyvolá vlnu odporu, kvůli které se pak data buď nenasbírají, nebo se od nich pod tlakem ustoupí, fakticky porušuje svou prioritní povinnost. Přenést tuto povinnost jedním dopisem na správce, tedy na vedení školy, také nesvědčí zrovna o uvážlivém přístupu.
Povinnost řídit vzdělávací systém na základě reálných ukazatelů, snižovat nerovnosti a pomáhat školám v náročných regionech.
Výmluvy na to, že „rodiče dělají kvůli GDPR problémy“, jsou jen zástěrkou pro vlastní amatérismus.
Well-being jako třešnička na dortu bezradnosti
Stejně slepé je to i v otázce měření well-beingu. Ano, to, jak se děti cítí, je klíčové. Ale současné pokusy ČŠI a ministerstva měřit well-being skrze indikátory, které práce školy může ovlivnit jen minimálně, nebo vůbec, jsou čistým akademickým a zhola nadbytečným cvičením. Pokud stát navrhuje indikátory, před kterými odborná veřejnost už před lety varovala, ukazuje to jen jedno: centrum je odtržené od reality školních lavic a sboroven. Inspekce má vytvořen skvělý program Kvalitní škola, podle kterého hodnotí školy. Skvělý materiál, který nám závidí i jiné podobné evropské orgány. Chápu skutečnost, že pro objektivní posouzení jsou potřeba i další údaje. To ale nijak nesnižuje povinnost postupovat v souladu se zákonnou praxí.
Nemůžeme na jedné straně chtít po školách, aby naskočily na moderní trendy, digitalizaci a umělou inteligenci a respektovali bezpečnost a ochranu osobních údajů, a na druhé straně jako stát uvíznout v legislativní a komunikační paralýze při jednom banálním dotazníkovém šetření. Postoj „já můžu všechno“ v moderním školství nefunguje. Dokud stát nezačne plnit svou základní informační povinnost a nezačne ředitelům pomáhat místo toho, aby jim házel klacky pod nohy, budeme v českém vzdělávání dál střílet naslepo; bez ohledu na to, jak vznešené cíle si napíšeme do strategií.
David Greger: Ke kauze dotazníky ČŠI ve školách spolu s testy a jejich oprávněnosti | Pedagogicke.info
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.