Slatinný zábal termínové mlhy
A člověk si mezitím dá „očistnou kůru“ jen tím, že sleduje, jak se mu před očima vypařuje termín, naděje i poslední zbytky trpělivosti. A pak, pochopí. Zákazník je náš pán, ovšem jak který, že?
Kolečko lázeňské reinkarnace
A pak přijde ta nejkrásnější věta:
„My už jsme návrh odeslali.“
Což je v překladu: „A tím naše odpovědnost končí, hezký den.“
Parní lázeň bez lázní
Celé to připomíná wellness proceduru, kterou nikdo nechtěl:
- Sauna 1: čekání na odpověď z prvních lázní
- Sauna 2: čekání na odpověď z druhých lázní
- Ochlazovací bazének: pojišťovna, která s vámi „nebude komunikovat,“ protože návrh už odeslali.
- Odpočívárna: třetí lázně, které už nestihnete
- Závěrečná masáž: „zkuste to znovu za dva roky“
A přitom by stačilo tak málo — nezávazná databáze volných termínů, něco jako „lázňoportál“, kde by člověk viděl, že v Janských mají volno v červnu, v Klimkovicích v říjnu a v Třeboni nikdy, protože tam je plno už od Marie Terezie.
A pak zjistíte, že jako samoplátce…
… najednou všechno jde.
Termíny se otevírají, telefon zvedají, úsměvy se rozzáří i přes vaše ucho... Zázrak. A najednou ani pejsek nevadí...
Stejná budova, stejný personál, stejný systém — jen jiný typ klienta.
A tak si člověk dá tu pravou očistnou kůru:
Ne v lázních, ale v páře byrokracie, kde se vypotí všechno:
naděje, energie, iluze o funkčním procesu.
Závěr, který si lázně samy nenapíšou
A tak se celý proces uzavře s elegancí mokrého ručníku spadlého na dlaždičky. Termín nikde, odpovědnost nikde, informace nikde — ale zato máte krásně pročištěné čakry z neustálého volání, psaní a čekání.A nejlepší na tom je, že systém funguje přesně tak, jak byl navržen:
aby se nikdo nemohl divit, že to zase nevyšlo.
Protože proč by měl mít pacient přehled o volných termínech, když může mít místo toho autentický audio digitální zážitek? Takový ten originální, tradiční, český:
- trochu bezmoci,
- trochu mlžení,
- trochu „my za nic nemůžeme“,
- a nakonec špetku „zkuste to znovu, třeba příště“.
Skoro jako wellness. Jen bez wellness. Ale zato s parou.
Hodně horkou parou. Parou byrokracie, která vás spolehlivě vypotí víc než jakákoli sauna. I bez rašelinového zábalu.
Milan Hausner
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.