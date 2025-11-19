Sladká data v hořké realitě
Farmaceutický dopis mi připomněl, že moje cukrovka je veřejné tajemství. GDPR jen decentně přehodilo závoj.„Sladká nemoc, hořká ochrana: když se moje data o cukrovce procházejí po virtuálním prostoru jako modelka.“
Onehdy mi přišel dopis, představte si... Ne e-mail, ne SMS, ale poctivý, hmatatelný dopis psaný „postaru“. Logo farmaceutické firmy na obálce naznačovalo, že se nebudu nudit. Copak mi ten gigant asi chce?
Otevřel jsem jej s téměř dětskou zvědavostí, ale s podezřívavostí starce. A ejhle – firma s globální působností mi s láskou sdělila, že ví o mé kypré postavě a cukrovce. Nabízela mi, jako vyvolenému, placenou účast na ověřování nového léku. Žádný kontakt na mého lékaře, žádná reference, jen čistá, nefalšovaná nabídka z modrého nebe. Nebo spíše z temných hlubin databází. Úhledná, vznešená, plná laskavých slov... přitom šlo o tu nejodpornější podlost...
A tak mi nezbývá než se slzou oku a s cukrem v krvi si trochu zašpičkovat nad evropským standardem ochrany osobních údajů – GDPR. Nařízení, jež má chránit naše osobní údaje před zvůlí korporátních molochů. A zdravotní údaje, ty jsou přeci vyhrazené...
GDPR, ten statečný rytíř v lesklé zbroji už osm let bojuje s těmi všemi nepoctivci. Přinesl nám právo na informace, právo na výmaz, právo na přenositelnost údajů. Zrodili se pověřenci pro ochranu údajů, vyrostla záplava oken s souhlasy, jenž slepě odklikáváme. Svět byl spasen, pak přišel covid a ochrana osobních údajů trochu chcípla na úbytě. Naše data – ta nejintimnější, jako je právě zdravotní stav – měla být v suchu, v teple a v bezpečí. Aspoň jsme si to mohli myslet. Pozor ale, v přístím týdnu má vyjít návrh bruselských regulátorů, který prý uvolní umělé inteligenci tokeny a připustí, že si bude moci na všech našich datech učit prý z oprávněného zájmu. K tomu budu muset něco napsat odděleně...
Fraška plná ?omylů?
Jakpak se tedy k mým údajům ti farmaceuti dostali? Facebook moc nepoužívám, na LinkedInu se o inzulínu nerozepisuji, fakt je, že objem mé hřmotné postavy se dá dohledat docela snadno. Zkuste třeba tohle. Nebo tohle. Oba nástroje jsou v podstatě hračky...
Obezitu tak tu chápu, ale ten diabetes. Záhada hodná Sherlocka Holmese! Nejspíš to budou jasnovidci. Nebo můj glukometr má vlastní SIM kartu a večery tráví anonymním flirtováním s farmaceutickými servery. „Hele, dneska měl ten pán z Brna hodnotu 8,6, myslíš, že by měl zájem?“ Což o to, glukometr ty hodnoty fakt posílá...až do teď jsem byl přesvědčen, že jen do bezpečného cloudu...
GDPR přece platí! Je to zákon! Firmy nesmí zpracovávat citlivé údaje bez explicitního souhlasu! Naivní vize někoho, kdo se o ochranu dat stará, že? Souhlas se dnes schovává do všeho. Souhlasil jste s obchodními podmínkami online lékárny, kde jste před rokem koupil náplast? Gratuluji. Možná jste tím zároveň podepsal i první svolení k tomu, aby se vaše diagnóza procházela po burze s daty jako spoře oděná modelka.
Nebo je to ještě prostší. Stačí, když software vašeho lékaře prodá data „důvěryhodnému partnerovi pro výzkum“. Ten je prodá dalšímu. A dalšímu. Řetěz se natáhne, až se z něj vytratí původní smysl i zákonnost. A pak to skončí v dopise, psaném postaru, jako tichá, ironická zpráva z minulosti, která ví víc, než by měla.
GDPR ale samozřejmě platí, v době AI bychom na něj měli brát o to větší zřetel. Stejně tak ovšem platí zákony pro jízdu na červenou. A přesto se občas najde řidič, který na ni s přehledem vjede. Samozřejmě můžeme podat podnět a měsíce čekat. Dostanete odpověď, že „věc byla prověřena a byl uložen pokyn k nápravě“. A váš dopis, váš krásný, konkrétní, ostře cílený dopis, bude jen jedním z tisíců v šanonu s nápisem „Vyřízeno“.
GDPR je tedy dokonalé. Je to divadlo. Velkolepá společenská hra na ochranu soukromí. My, občané, hrajeme roli chráněných. Firmy hrají roli těch, kteří se snaží (až na ty drobné excesy). A úřady hrají roli usměvavých moderátorů.
A tak mi nezbývá než si tu nabídku možná přečíst. Když už o mě vědí úplně vše, proč toho nevyužít? Až budu na klinice vyplňovat jejich dotazníky, zeptám se jich s úsměvem: „A vy jste se ke mně dostali přes toho mého doktora, nebo přes tu online lékárnu s výhodnou dopravou?“
Je to hezký svět. Zdravotní stav je holt taky věc veřejná. Jen se to ještě oficiálně neprohlásilo. A GDPR je průsvitný závoj, decentně halící nahotu našeho soukromí včetně těch nejinternějších chorob a neduhů.
Pak je ovšem může někdo taky ... rovnou vykecat...což je v českých luzích docela normální, protože se tady vykecá všechno...
Milan Hausner
O mlčenlivém blogerovi a kognitivní disonanci
Když autor nepřipustí diskuzi, umím z mnoha důvodu pochopit. O dost složitěji ale chápu otevřenou diskuzi, která se zvrhne při věčném protiargumentu v osočování oponenta a nakonec vede ke útěku nositele myšlenky do online ticha.
Milan Hausner
Temu a krokodýl: Paradox plyše a byznysu
Dnes vyšel článek o nekalých obchodních praktikách TEMU. Musím s článkem v jádru souhlasit, přesto mne ale vede k napsání této prosté lidské úvahy vycházející z mých právě živých pocitů...
Milan Hausner
Intestinální diverze pod dohledem prezidentského pluku
Když se střevní revoluce odehraje přímo na Rudém náměstí... Jeden zoufalý turista, tři vojáci s kalašnikovem a neotřelý eskortní zážitek v dějinách výměnných pobytů.(Díky, paní Hertlová za inspiraci).
Milan Hausner
Digitální smrt v dětském pokoji
Tento okamžitý článek nevznikl kvůli klikům. Zrodil se ze smutku, žalu a vzteku nad virálním videem, které proměnilo dětskou bolest v veřejnou podívanou. Není to satira. Je to varování.
Milan Hausner
Mozek na tužku ... upgrade zdarma
„Zapomeňte na aplikace. Největší upgrade mozku držíte právě v ruce.“ „Každé písmeno je klik pro mozek – a tužka je jeho nejlepší trenér.“ „Nevyhazujte tužky. Jsou to nejlevnější mozkové implantáty na světě.“
|Další články autora
Král perverze stvořil hrdou nadsamici. Feministky ho nesnášely
Seriál Rafinovaný provokatér, nebo oplzlý šovinista se slabostí pro nacistickou estetiku? Snímky Helmuta...
Obluda smrdící sírou drtila vše, co jí stálo v cestě. Zemřelo přes 20 tisíc lidí
Sopka Nevado del Ruíz, jež leží v Andách asi 130 kilometrů západně od kolumbijské metropole Bogoty,...
Duku na pohřbu uctili prezidenti i herci. Na Hradě zněl zvon Zikmund, proletěla letadla
V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé státu rozloučili s...
To nebylo ani za Zemana. Pavel si přisuzuje roli, která mu nepřísluší, říká politolog
Premium Prezident Petr Pavel v pondělí uvedl, že pokud by Andrej Babiš nebyl schopen vyřešit svůj střet...
OBRAZEM: Prezidenti, Turek i Kalousek s Babišem. Kdo nechyběl na Dukově pohřbu
S kardinálem Dominikem Dukou se v sobotu v katedrále sv. Víta na Pražském hradě rozloučily stovky...
Izraelci udeřili na Gazu, reagovali na střelbu teroristů. Zemřelo nejméně 22 lidí
Při středečních úderech Izraele v palestinském Pásmu Gazy zemřelo nejméně 22 lidí, příměří...
Jako třináct fotbalových hřišť. V Brně a okolí se rozjíždí nové solární elektrárny
Společnosti CTP a ČEZ ESCO spouštějí společný projekt - největší síť střešních fotovoltaik na jižní...
Trumpovi lidé mají nový mírový plán pro Ukrajinu, konzultují ho s Ruskem
Spojené státy naznačily ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému, že musí přijmout rámcový...
Finále Zrádců 2: kdo je jogínka Mia a jakou má šanci vyhrát milion
Ve druhé řadě oblíbené reality show Zrádci hned od prvního dílu okamžitě přitáhla pozornost Mia....
Sekundárního lékaře / lékařku
Revmatologický ústav
Praha
- Počet článků 178
- Celková karma 9,10
- Průměrná čtenost 204x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.