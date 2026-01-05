Školství v kompetenční pasti
Můj dnešní příspěvek už bohužel úsměvný není, ale protože se možná v nejbližších dnech bude rozhodovat co dál, pokusím se nastínit místa, kde létají duchové.
Revize RVP se proměnila v nekonečný proces, který bere školám důvěru i energii. Odbornost ustupuje manažerským frázím a výsledkem je dokument bez duše a bez logiky oborů. Teď se rozhoduje, zda změna skončí jako drahé divadlo, nebo jako šance vrátit školám jasný rámec a skutečnou podporu
Kurikulární rozcestí aneb Hledání ztraceného smyslu reformy
České školství stojí na rozcestí, jehož význam daleko přesahuje technokratickou debatu o úpravě dokumentů. Největší chystaná změna za dvě desetiletí, revize rámcových vzdělávacích programů, se ocitla v existenciální pasti. Nejde už ani tak o to, zda bude změněna, odložena, nebo zrušena. Jde o to, že se ztrojnásobil původní problém: místo modernizace obsahu se řeší nejistota samotného procesu, místo snížení objemu učiva narostl objem frustrace a místo budování důvěry v reformu se prohlubuje propast mezi tvůrci politik a učiteli v terénu. Osud této změny se stal zrcadlem systémových chorob českého vzdělávání a především ústupu od reálného učení ke kompetenčním definicím téměř všeho.
Naprosto netvrdím, že jsem proti vizi kompetenční školy, už před pětadvaceti lety jsme měli v rámci našeho školního programu předmět obdobný západním Science - tedy souhrnný předmět, ve kterém prolínaly základní vědomosti, znalosti i dovednosti do jednoho celku.
Pan Velčovský asi před dvěma roky pronesl památný citát s kolegy (parafrázováno): „Kompetence jsou jen moderním zaklínadlem, a základem školy jsou znalosti a dovednosti.“ Definice zdravého rozumu!
Zdá se, že tento citát narazil u manažérů revizí někde do zdi. Už se o tomto citátu nemluví, a dokumenty rozepisují OVU ve formě deklarací, politických prohlášení, aniž by byl ujednocen samotný význam tohoto slova.
Jak to chápou učitelé při školeních ukážu na praktickém příkladu. Na otázku k digitálním kompetencím učitelé opakovaně odpovídají. „Jo, kompetence, ty plníme.“
Jeden příklad za mnohé jsem už popsal. Není to sice OVU, ale podle zadání to má daleko větší přesah.
A jsme u jádra. Pokud zazní v terénu taková odpověď, pak můžeme mluvit o naprostém nepochopení této oblasti. Jen pro zajímavost připomínám evropský vzdělávací portál, který předpokládal, že učitel bude vyhledávat nikoliv podle tagů, ale podle kompetence. Mea Culpa. Ten projekt zas v pěkné sumičce skončil docela jinak, dost podobně jako když britští vědátoři chtěli přes AI vyléčit africké pohlavní nemoci.
Když k tomu přidáme nástup nových manažerů do přípravy rámcového programu, podle všeho s malou zkušeností, ale zato vzletným jazykem opěvujícím budoucnost, vznikne dokument, nad kterým zůstává rozum stát. Typickým příkladem, který sice byl připomínkován vícekrát, je tříúrovňový Očekávaný výstup učení. Můj ty bože... Sice to skončilo nakonec v doporučeních, už ale tento moment svědčí o jediném, neskutečném balastu prázdných slov v celém textu revidovaného programu. Tak si to představte. Dítě se učí násobilku, a učitel k tomu potřebuje popsat tři fáze: Neumí nic... vědomost je na cestě...splněno... Tento pseudomarketingový přístup zanáší do vzdělávání naprosto nesmyslný balast.
První a nejhlubší příčinou současného patu je krize smyslu. Reforma, která přišla pod praporem snížení encyklopedičnosti a posílení kompetencí, se ve své implementační podobě vyprázdnila. Vynechání konceptu jádrového a rozvíjejícího učiva – prvku, který měl učitelům dát jak jistotu, tak svobodu – bylo fatálním komunikačním i obsahovým selháním. Učitelé nevědí, co konkrétně mají učit, ale cítí tlak něco splnit (viz výše). Stát se vzdal odpovědnosti za definici kulturního, sociálního i přírodovědného minima a přenesl ji na školy, aniž by jim dal dostatečné nástroje, čas a expertízu. A ještě k tomu přibalil politický balast, jakoby škola měla najednou docela jiný význam. Výsledkem není osvobození, ale zděšení. Když ředitelé a pedagogické asociace volají po návratu jasnějších mantinelů, nejde o touhu po socialistických osnovách. Jde o zoufalý požadavek na srozumitelnou mapu v terénu, který byl prohlášen za svobodný, ale zároveň zbaven všech orientačních bodů.
Za druhé tu máme paradox nekonečné revize. Fráze „změna revize“ není jen nešikovný úřední obrat. Je to dokonalá diagnóza chorobného procesu, který postrádá konečnost a autoritu. Pedagogové, kteří se s vypětím sil vrhali na tvorbu školních vzdělávacích programů před dvaceti lety, pak na jejich drobné úpravy, jsou nyní vyzýváni k další, zásadní přestavbě. Avšak v momentě, kdy se připravují k tomuto výkonu, zazní z nejvyšších míst: „Dokument, k jehož implementaci vás připravujeme, je možná chybný a budeme jej měnit.“ Tím se jakákoliv snaha měnit výuku mění v absurdní divadlo. Důvěra, křehká a nezbytná surovina každé reformy, se rozpouští. Proč investovat energii, čas a nadšení do něčeho, co je od počátku prezentováno jako provizorium? To ovšem není chybou dnešní doby, to je chybou průběhu realizace revize takové v minulých třech letech, kdy se právě celý ten proces zvrhl v konferenčně videoklipovou mánií, kde OVU v modrobílých prezentacích na konferencích vypadaly tak úchvatně. Akorát jim nikdo nerozuměl, a jejich některých propojkám zvláště s povinným způsobem ověřování.
To všechno vedlo ke krizi třetí, a podle mne zásadní: expertního know-how od politického rozhodování. Kritika ze strany oborových asociací (chemiků, hudebníků, historiků, biologů) ukazuje, že se na tvorbě kurikula zásadně podílela sice dobře míněná, ale možná příliš generalizující manažerská ruka. Výsledkem jsou dokumenty, které sice splňují formální požadavky na kompetenční rámec, ale postrádají duši a logiku jednotlivých oborů. Učitel chemie nepotřebuje jen seznam „očekávaných výstupů“. Potřebuje pochopit vnitřní strukturu svého předmětu, posloupnost konceptů, které na sebe navazují. Pokud mu revize tuto jeho vnitřní představu rozbije do izolovaných kompetenčních škatulek, bere mu to nejcennější – odbornost.
Reforma, která tímto způsobem znejasní roli předmětového specialisty, se stává reformou proti učitelské profesi.
Co tedy čeká největší změnu za dvacet let? Její osud se nebude rozhodovat na ministerstvu, ale v srdcích a hlavách desetitisíců učitelů. Pokud zůstane jen administrativním úkolem, doprovázeným nejistotou a proměnlivými pokyny, stane se pouhým „přepisováním ŠVP“, formálním cvičením bez dopadu do tříd. Školy jej formálně naplní, inspekce odškrtne, ale výuka zůstane stejná. To by byla nejhorší varianta – změna, která všechno stojí (čas, peníze, nervy), ale nic nepřináší.
Existuje však nadějnější cesta. Ta vede přes radikální zpřehlednění a zklidnění. Stát – v tomto případě ministr školství – musí učinit nikoliv technické, ale statečné politické rozhodnutí:
- Zastavit spirálu nekonečných úprav. Dokončit revizi v omezeném čase s jediným cílem: vrátit do ní jasně definované jádro učiva jako povinný základ pro všechny a zajistit, aby její znění mělo respekt oborových komunit.
- Nabídnout školám neodkladnou a hmatatelnou podporu. Nikoliv jen webové portály a webináře, ale finance na koordinátory, metodické pobyty, sdílení zdrojů mezi školami. Ukázat, že stát chápe, že změna kurikula je náročná práce, která musí být zaplacena a oceněna.
- Komunikovat ne „co“, ale „proč“. Přestat s prázdnými frázemi o modernizaci a s AIčkem jich hutně přibylo. Místo toho říkat: „Chceme, aby děti uměly rozpoznat dezinformaci, proto jsme posílili mediální výchovu. Aby se neztratily v digitálním světě, proto dáváme větší smysl informaticě. Aby rozuměly sobě a druhým, proto posilujeme sociálně-emoční rozvoj.“
Osud této změny tedy není ve hvězdách, ale v našich rukou. Buď skončí jako monumentální příklad toho, jak dobrý záměr pohřbí byrokratický chaos, manažerské nadšení z nového a nedůvěra v vlastní učitele. Anebo se stane příležitostí k obnově smlouvy mezi státem a školami: stát dodá jasný, smysluplný a odborně ukotvený rámec; školy dostanou důvěru, podporu a čas na to, aby v něm oživily svou tvůrčí energii. V první variantě prohraje především dítě ve třídě, které se bude dál učit letopočty nazpaměť, aniž by chápalo souvislosti. Ve druhé variantě máme šanci vychovat generaci, která nejen něco ví, ale hlavně umí přemýšlet, tvořit a žít v souvislostech. Rozcestí je jasné. Zbývá se jen rozhodnout, kterou cestou se vydáme.
Notebook LLM
Milan Hausner
Věčné učení: od babiččiny kuchyně k digitální džungli.
Tak jsem si přečetl jeden marketingový příspěvek a jedna myšlenka mne v něm velmi ... Pokusím se tedy napsat svůj pohled na tuhle oblast.
Milan Hausner
Digitální zdravotnictví - zpátky do budoucnosti, s papírem krok za krokem
Vítejte v surreálnem divadle českého zdravotnictví, kde papír stále kraluje. Obíhá budovami jako upovídaný poslíček, cestuje mezi nemocnicemi v kufřících řidičů sanitních vozů a ukládá se do archívů...
Milan Hausner
Rasista, nebo sluníčkář? Falešné volby současnosti
Před osmi lety jsem zde popsal dva příběhy z veřejné dopravy, které jako zrcadlo odrážely rozpolcenost české společnosti tváří v tvář migraci a globalizaci. A bohužel opravdu přituhlo...
Milan Hausner
Moje krátká kariéra dezinformátora aneb když si člověk přeje být horší, než je
Kuvajt první, Česko druhé! Titulek, který mi pohladil duši. Až na to, že je to blbost. Jak jsem málem rozšířil fake news a proč nejsme globální strašák, jen trochu studení Češi.
Milan Hausner
Když zachránci světa objeví „aplikaci na všechno“ - tentokrát šlo o sex
Sedíme v kavárně, která pamatuje ještě éru, kdy jsme věřili, že stačí mít funkční Wi‑Fi. Otevřeme aplikaci, kterou nám doporučil tým z centrály. Má prý řešit náš lokální, notoricky znamý a hluboce zakořeněný problém.
|Další články autora
Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek
Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za...
Budoucí politik, ministr a „pučista“ jako křoví na Karlově mostě. Mohou za to Chobotnice z roku 1986
V minulém vyprávění jsme se zmínili o historických záběrech tramvají na Václavském náměstí ve filmu...
Prahu v roce 2026 čekají velké dopravní změny: uzavírky metra, nové tratě i opravy silnic
Rok 2026 přinese Pražanům výrazné změny v dopravě. Čekají je uzavírky stanic metra, rozsáhlé opravy...
MAPA: Zákaz pyrotechniky udělal z Prahy červenou zónu. Během Silvestra si dejte pozor
Omezení pyrotechniky platí zejména v historickém a širším centru a dále v parcích, lesoparcích, v...
Seriálová událost dekády je tu, Stranger Things nabídne dvouhodinové finále. Tím to ale nekončí
Už jen několik hodin dělí fanoušky od okamžiku, kdy se definitivně zavřou brány do městečka...
Platy povyskočí o jednotky procent. Těžaři už vědí, jak na tom letos budou
Ta tam je nejspíš doba, kdy firmy kvůli rostoucí inflaci a přetahování zaměstnanců poměrně výrazně...
Javory v centru Brna pokácejí kvůli stavbě kolektoru, zvažované přesazení padlo
Dva vzrostlé javory v České ulici v centru Brna musejí ustoupit stavbě kolektoru, pokácí je ještě v...
Zloděj vykrádal šatny stadionů. Chytil ho policista, ani si nestihl sundat brusle
Krádeže v šatnách zimních sportovních stadionů po celé České republice může mít na svědomí...
Česko hraje v noci o zlato! Finále MS dvacítek se Švédskem startuje ráno ve 2.30
České hokejové juniory čeká dnes v noci boj o zlaté medaile. Zápas, ve kterém vyzvou Švédy, začíná...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 258
- Celková karma 8,15
- Průměrná čtenost 201x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.