Školní a domácí manželčin řád
Existují dva typy autorit, které tě formují, aniž bys o to žádal: školní řád a manželčino kázání. Jeden dostaneš v tištěné podobě, druhý v živém přenosu. Jeden má razítko, druhý má tón hlasu, který by prošel i betonem. Oba tvrdí, že tě chrání. Ve skutečnosti tě ladí – jako nábytek, který neladí s tapetou.
Školní řád je dokument, který se tváří jako návod k bezpečnému životu. Obsahuje věty jako „žák se chová slušně“, „nenarušuje výuku“, „dodržuje zásady hygieny“. Což je elegantní způsob, jak říct: „Buď tichý, čistý a nenápadný.“ Je to jazyk, který by se hodil k popisu laboratorního vzorku, ne živého člověka.
Manželčino kázání nemá paragrafy. Má rytmus. Začíná větou „Tohle už fakt přeháníš“ a končí tichou domácností. Je to forma komunikace, která nevyžaduje odpověď – jen pokání. Zatímco školní řád ti zakáže nosit čepici v učebně, manželka ti zakáže nosit ji kamkoli, protože „vypadáš jako někdo, kdo zůstal v modních trendech v první republice (o brýlích).“ .
Oba systémy mají společné rysy: předstírají dialog, ale fungují jako monolog. Tvrdí, že ti dávají prostor – zatímco ti pečlivě vymezují mantinely. Školní řád ti říká, jak se máš chovat ve společnosti. Manželka ti říká, jak se máš chovat doma a vlastně i ve společnosti. A pokud se tyto dva světy střetnou – například když si doma oblékneš něco, co by neprošlo školním řádem – vzniká kulturní konflikt, který by UNESCO mělo zařadit mezi ohrožené rituály.
Zatímco škola tě trestá poznámkou, manželka tě trestá pohledem. Zatímco škola má výchovné komise, manželka má paměť. A zatímco školní řád se aktualizuje jednou za rok, manželčino kázání se aktualizuje průběžně – podle počasí, nálady a posledního seriálu, který sledovala.
Oba systémy mají v sobě hlubokou lásku. Ale takovou tu lásku, co nosí uniformu a má seznam zakázaných slov. Lásku, která tě chce chránit před tebou samým. Lásku, která ví, co je pro tebe nejlepší – a nebojí se ti to připomenout. Nahlas. Opakovaně. S důrazem na slovo „už zase“.
A tak se učíš tančit mezi paragrafy a pohledy. Mezi „tohle je nevhodné“ a „tohle si fakt myslíš, že je normální“. Mezi školní lavicí a kuchyňským stolem. A pokud se ti to podaří, stáváš se mistrem diplomacie. Nebo aspoň přeživším.
Protože svoboda je krásná. Ale nepraktická. A v systému, kde se péče rovná kontrole, je největší rebelie říct: „Děkuji za váš názor. Ale dnes si vezmu ty brýle a tu čepici k tomu.“
Milan Hausner
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.