Škola není oční klinika pro slepé, ale ani výtah do nebe pro všechny
Navazující konotace už ponechávám na vaši obrazotvornosti.
Clark nám v knize laskavě připomněl, že sociální status se dědí hůř než babiččiny recepty a lépe než hypotéka. Geny, kulturní kapitál, rodinné návyky a ta zvláštní schopnost „vědět, jak se to dělá“ se předávají generacemi s obstojnou spolehlivostí. A hned se ozve pár našinců: „Takže vzdělání nemá smysl! Zkraťme školní docházku, vždyť to stejně nic nevyřeší a ekonomicky ušetříme!“
To je přesně ten moment, kdy si člověk uvědomí, že moderní debata funguje jako špatný překladatel: vezme fakt a přeloží ho do morálního panikaření nebo spíš totálního poučování. Jak je to textům tady blízké.
Protože jestli něco z Clarka opravdu plyne, pak rozhodně ne „škola je zbytečná“. Plyne z toho něco mnohem nepříjemnějšího a zároveň banálnějšího:
škola není magický výtah, který každé ráno rozváží děti do náhodných pater společnosti. Je to spíš pořádně drahý a často neefektivní nástroj, který lidem pomáhá lépe využít to, s čím přišli.
A právě proto je důležitá.
Vezměme si medicínu, protože ta umí být krutě upřímná. Nikdo rozumný netvrdí, že protože stárnutí je geneticky naprogramované a zatím nezastavitelné, můžeme zrušit geriatrii, rehabilitace a preventivní prohlídky. „Vždyť stejně zemřeme, proč plýtvat penězi?“ zní stejně inteligentně jako „sociální status se dědí, proč plýtvat na školy“. Lékaři přitom každý den zlepšují kvalitu života lidem, jejichž geny jim nachystaly diabetickou nohu, degenerativní onemocnění nebo prostě jen průměrnou sadu chromozomů. Nikdo nečeká, že oční klinika vyrobí z geneticky krátkozrakého či tupozrakého dítěte ostříže. Očekává se, že mu dá brýle, operaci nebo aspoň lepší život s tím, co má.
Stejně tak škola. Když Clark ukazuje, že sociální mobilita je omezenější, než si přejí motivační plakáty, neříká „zrušte gymnázia“. Říká „přestaňte předstírat, že škola dokáže anulovat biologii, rodinu a kulturu“.
A paradoxně: čím víc je to pravda, tím víc školu potřebujeme. Ne jako továrnu na rovnost výsledků (to je ideologická fantazie), ale jako nástroj, který rozšiřuje možnosti těch, kdo startují s horší výbavou. Stejně jako inzulin nerozhodí genetickou predispozici k cukrovce, ale umožní člověku žít produktivněji a déle.
Představte si, že bychom medicínu řídili stejnou logikou, jakou někteří aplikují na školství. „Rakovina má silnou genetickou složku → proč investovat do onkologie?“ „Výška je z velké části dědičná → zrušme ortopedii, ať se lidi smíří s tím, že jsou malí.“ „Některé děti se rodí s nižším IQ → proč jim dávat složité učivo, stejně to nepochopí?“ Absurdní. Přitom přesně takhle zní argument „sociální status je stabilní napříč generacemi, tak proč nalévat další miliardy do vzdělání“.
Kdysi provedl americký pedagog jednoduchý, ale děsivě účinný experiment. Děti ve třídě náhodně rozdělil podle barvy očí. Jedné skupině oznámil, že modroocí jsou přirozeně chytřejší, schopnější a kultivovanější. Hnědoocí prý bývají pomalejší, méně spolehliví a náchylnější k problémovému chování. Neexistoval pro to jediný důkaz. Nebyla to věda.
Když jsem si podobný experiment vyzkoušel ve své hodině, byl jsem znovu ohromen silou okamžiku Ne proto, že by dokazoval cokoli o inteligenci nebo schopnostech. Díky tématu jsem nikdy předtím a ani potom nezažil tak dynamickou a otevřenou hodinu. Děti diskutovaly, bránily své postoje...
Ano, autoritativně vyslovená tvrzení o lidských skupinách vyvolaly opravdovou diskuzi a pochopení. Jen nechápu, kam se tahle schopnost pochopení v dospělosti ztratila.
Možná právě proto bychom měli být opatrní nejen vůči teoriím, které popisují rozdíly mezi lidmi, ale také především našim vlastním interpretacím těchto teorií.
Někdy totiž není největším nebezpečím samotná myšlenka. Největším nebezpečím je příběh, který kolem ní vytvoříme.
Škola samozřejmě naráží na limity. Naráží na ně pořád. Stejně jako medicína naráží na to, že nemůže zastavit smrt, jen ji oddálit a zjemnit.
Ale právě proto, že limity existují, má smysl investovat do toho, co ty limity aspoň trochu posouvá.
Vzdělání zvyšuje kompetence, produktivitu, schopnost orientovat se ve světě a – ano – i šanci, že někdo z méně privilegovaného prostředí poskočí o pár příček výš. Ne o dvacet. O pár. A to stačí.
Největší intelektuální lenost spočívá v tom, že z popisu reality automaticky vyrábíme návod k pasivitě. „Je to genetické → nemá cenu se snažit.“
To je stejná logika, jakou by měl pacient, který si po diagnostikování genetické predispozice k infarktu řekne: „Tak proč běhat a jíst zeleninu?“ Protože to zlepšuje výsledek. Ne dokonale. Ale lépe než nic.
Clarkova kniha není zvací list pro eugeniku (silnější slovo si odpustím) ani pro škrty ve školství. Je to nepříjemné zrcadlo. A zrcadlo se nerozbíjí tím, že na něj křičíme „takže nemáme pomáhat slabším?“.
Zrcadlo se používá k tomu, abychom viděli, kde skutečně jsme – a pak se rozhodli, co s tím uděláme.
Škola není všelék. Ale zrušit pár let docházky jen proto, že to není všelék, je přesně ten druh geniální politiky, který by v medicíně vedl k tomu, že bychom zavřeli nemocnice, protože lidé stejně umírají.
To v podstatě nikoho nenapadne, zato se školní docházkou to není nic nepředstavitelného...
Milan Hausner
IDB
Kvantitativní model rozpadu veřejné diskuse v podmínkách pozdně digitální společnosti = sociologická skoro studie pro všechny blogery bez rozdílu pohlaví, vyznání a jazyka
Milan Hausner
Patogeny: pravda a lež o jejich úniku 2
Tato problematika: tedy bezpečnost a rizika spojená s výzkumem nebezpečných patogenů v laboratořích s vysokým stupněm zabezpečení (BSL-3 a BSL-4) byla, je a bude vždy v ohnisku politického boje.
Milan Hausner
Krev a výkupné: Mariánský příkop etiky
Začněme hned na úvod upřímnou omluvou. Omlouvám se tímto všem hyenám skvrnitým, žíhaným i čárkovaným v celé jejich zoologické šíři.
Milan Hausner
Fenomén Nobelovy nemoci (nobelitida)
Měli bychom si konečně nalít čistého vína. Jakmile totiž člověk pověsí na krk z rukou švédského krále těžkou zlatou medaili, stane se v očích veřejnosti, médií a hlavně...
Milan Hausner
Elektromobilem vstříc žaludečním vředům aneb Proč spolujezdci vzadu ...zelenají
Pokrok nezastavíš. Dřív voněla auta po benzínu, spáleném oleji a poctivých sazích z výfuku, takže člověk aspoň věděl, že žije a že spaluje dinosaury.
|Další články autora
Poznejte český film jen podle obrázku
České filmy jsou plné nezapomenutelných hlášek, legendárních postav a scén, které známe snad...
Sloní zadek není diagnóza. Proč s ním můžete chodit a vůbec netušit, že ho máte?
Není to diagnóza postavy ani módní trend. Sloní zadek je poněkud nelichotivé označení pro situaci,...
Smíchov čeká velká tramvajová výluka, 6 linek změní trasu. Jak to bude s náhradní autobusy?
Smíchov čeká tramvajová výluka, která potrvá déle než dva týdny. Kvůli instalaci železničního mostu...
Ve Velké Chuchli chátrá továrna, kde se natáčela Kráska v nesnázích. Dovnitř se chodí křovím
Za křovím ve Velké Chuchli chátrá bývalá továrna, která má za sebou pozoruhodnou historii. Vyráběly...
Praha rozjíždí další tramvajovou trať. Zamíří na Nové Dvory a potká se tu s metrem D
Praha se pustila do dalšího rozšiřování tramvajové sítě. Dopravní podnik zahájil výstavbu nové...
KOMUNÁLNÍ VOLBY 2026 ONLINE. Praha rozhoduje o novém vedení, volí se také do Senátu
Volební místnosti se otevřely a Pražané rozhodují o budoucím vedení metropole i svých městských...
Volby v Praze 2026: Vše, co potřebujete vědět před cestou k urnám
Pražané dnes míří k volebním urnám, kde vybírají nové zastupitele městských částí i hlavního města....
Osobní vlak narazil u Olomouce do pracovního nářadí, nikdo se nezranil
Na železničním koridoru u Olomouce narazil osobní vlak do překážky. Podle mluvčího Správy železnic...
Kolín připravuje stavbu atletického tunelu, o dotaci chce žádat příští rok
Kolín připravuje stavbu atletického tunelu u atletického stadionu v Brankovické ulici. Město má...
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
- Počet článků 824
- Celková karma 8,48
- Průměrná čtenost 187x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
Ostatní mé publikace naleznete na mém profilu linkedin.
Knihy: Každý blázní po svém, Seznamte se, 1.A. Dialýza: Příběhy z čekárny naděje, Zápisky z mastného konce dějin. LSD.