Škola jako interaktivní žlab:
Škola jako interaktivní žlab: Jak se z boje proti mobilům stal nejlepší byznys plán století
Aktuální debata o plošném zákazu mobilních telefonů ve školách (sněmovní tisk 232) totiž ukazuje fascinující úkaz: jak se z domnělé záchrany dětského duševního zdraví stal ten nejlepší byznys plán pro dodavatele školní techniky.
Vzniká tak dokonalá symbióza byrokratického alibismu, korporátního marketingu a technologického fetišismu, která má sice zachránit pozornost žáků, ale ve skutečnosti jen transformuje třídu v drahé, centrálně řízené digitální krmítko.
Výměna individuální roztěkanosti za korporátní monopol
Hlavním argumentem zastánců plošného zákazu mobilů je návrat klidu a soustředění do tříd. Jakmile však z kapes žáků zmizí jejich osobní (a bezplatná) zařízení, na scénu okamžitě nastupují spasitelé s interaktivními tabulemi a panely. Tisková zpráva společnosti VMS Vision to říká bez obalu: „Zákaz nemíří proti technologiím... naopak, stále větší prostor získává interaktivní výuka.“
Vtip je v tom, že zatímco vlastní mobilní telefon žáka byl vnímán jako „nepřítel a rušivý element“, interaktivní panel na zdi, dodaný spřátelenou firmou za peníze daňových poplatníků, je rázem „přirozenou součástí výuky“. Dochází k paradoxnímu myšlenkovému kotrmelci:
- Špatná technologie: Mobil v kapse žáka, na kterém si může sám vyhledat informaci (iniciativa vychází od žáka).
- Dobrá technologie: Obří obrazovka ovládaná učitelem, na které celá třída pasivně sleduje schválené animace (iniciativa je centralizovaná). Nevadí, oni stejně budou klikat na ta nevhodná zařízení.
Tato transformace nápadně připomíná to, před čím varuje moderní pedagogický výzkum. Jak uvádí např. studie profesora Neila Selwyna z Monash University zaměřená na digitální technologie ve vzdělávání, masivní investice do hardwaru (jako jsou interaktivní tabule) často nevedou k lepším výsledkům učení, ale pouze k upevnění tradiční, frontální výuky v technologicky dražším kabátě. Místo aby žáci rozvíjeli vlastní informační gramotnost, jsou pasivně usazeni před zářící panel.
To není interaktivita – to je jen vizuálně atraktivnější nuda.
Učitel jako režisér hollywoodského blockbusteru?
Dalším pilířem této digitální utopie je představa učitele jako suverénního vládce nad technologiemi, který „určuje tempo hodiny a zapojuje jednotlivé žáky do společné práce“. Každý, kdo někdy strávil patnáct minut v reálném kabinetu české základní školy, ví, že realita má k tomuto hollywoodskému scénáři daleko.
Průměrný český učitel, často přetížený byrokracií a s věkovým průměrem blížícím se k padesátce, má plné ruce práce s tím, aby udržel základní disciplínu a proklestil se administrativní džunglí. Představa, že bude mezi zvoněním a kávou v kabinetu s lehkostí programátora komponovat interaktivní kvízy a dynamické animace, je čistá sci-fi.
Ve skutečnosti se z drahých tabulí stávají buď předražené promítací plochy pro statické PDF prezentace, nebo se výuka stává rukojmím softwarových licencí. Pokud učitel naráží na technologické limity, nebo prostě jen nemá čas tvořit „interaktivní show“, výuka kolabuje.
Technologie v rukou nepřipraveného pedagoga neosvobozuje – naopak ho zotročuje a diktuje mu rigidní strukturu hodiny klik po kliku.
Legislativní Kocourkov aneb Svatá „jedna věta“ o hodinkách
Aby byla tragikomedie kompletní, do debaty vstupuje lobbing za dětské chytré hodinky. Zastánci zákona (včetně distributorů elektroniky) vážně navrhují doplnit do školského zákona definici „bezpečného zařízení“:
„Bezpečné zařízení jsou hodinky nebo náramek, které rodič přes aplikaci přepne do školního režimu... a nejde na něm internet, sítě, hry ani aplikace.“
Představa, jak čeští učitelé před každou hodinou fyzicky kontrolují zápěstí třiceti dětí a ověřují, zda mají v rodičovské aplikaci skutečně aktivovaný „školní režim“, je vrcholem legislativního alibismu či podnikového svinstva. Stát se zde pokouší zákonem vyřešit to, co rodina nezvládla u večeře. Místo toho, aby se děti učily seberegulaci a digitální hygieně, vytváříme absurdní byrokratický aparát, který bude dělit displeje na „povolené na zápěstí“ a „zakázané v kapse“.
Jak ve svém kritickém komentáři trefně poznamenal i dětský ombudsman (reprezentovaný stanovisky k sněmovnímu tisku), plošné zákazy obcházejí přirozenou dohodu uvnitř školy. Tam, kde fungují školní parlamenty a pravidla se tvoří společně s žáky a rodiči, tam omezení fungují organicky. Plošný zákon však z dětí dělá nesvéprávné objekty a z učitelů policisty kontrolující zápěstí.
Co se skutečně ztrácí: Kritické myšlení a lineární pozornost
Zatímco se na ministerských chodbách řeší centimetry displejů a na účty dodavatelů hardwaru proudí miliony z digitálních fondů, skutečný problém českého školství zůstává netknutý. Jak ve svých glosách upozorňuju už dlouho, úpadek čtenářství a pozornosti není způsoben tím, že škola má málo interaktivních tabulí, ale kompletní proměnou biochemie dětského mozku pod vlivem dopaminových algoritmů sociálních sítí (TikTok, Reels, YouTube).
Kniha a hluboké lineární myšlení vyžadují trpělivost a ticho: vlastnosti, které dnešní digitální edukační kapitalismus systematicky likviduje. Pokud škola na tento souboj o pozornost přistoupí a pokusí se konkurovat TikToku tím, že třídu promění v „interaktivní lunapark“, boj předem prohrála. Žádná interaktivní tabule nedokáže vygenerovat tolik dopaminu jako personalizovaný algoritmus v mobilu.
Stupidita hlavním vchodem
Plošný zákaz mobilů doprovázený nákupem interaktivních tabulí je klasickou ukázkou toho, co sociologové nazývají „technologickým řešením sociálních problémů“. Je to pohodlné, je to politicky prodejné a pro dodavatelské firmy nesmírně ziskové.
Stupidita tak skutečně vstupuje do škol hlavním vchodem, doprovázená ministerskými fanfárami. Na konci tohoto procesu totiž nezůstane kriticky myslící žák, ale pasivní konzument centrálně schváleného digitálního obsahu, který poslušně sleduje interaktivní tabuli za deseti tisíce korun, zatímco pod lavicí mu na zápěstí potichu bzučí „bezpečné hodinky“.
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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