Skepse a racionalita = nejde to dohromady
Tak jsem se v posledním průzkumu dočetl, že téměř 82% lidí nedůvěřuje výsledkům AI, ale jen 8 % vždycky ověřuje zdroje. V mé podobné anketě (100 učitelů) mi to vyšlo skoro stejně.
Jen 8% pesimistů se raději podívá, zda je to pravda a pokuší se to ověřit. Důsledek rychlého běhu doby? Víry v média? Nastala doba dezinformací a upravených prav, polopravd, lží a já nevím čeho všeho ještě.
Jsme skeptičtí, nad vším pochybujeme, ale na druhé straně už si nenajdeme čas na to, abychom si fakta uvěřili. AI přinese souhrn dané otázky, a my se už skoro vůbec nepodíváme na přidružené odkazy. Klasické vyhledávání vymře na úbytě (AI). V daném průzkumu také stojí, že většina uživatelů si myslí, že díky obsahu, který je generován AI, je internet dnes mnohem horší, než kdykoli předtím.
42% uživatelů říká, že se setkalo s nepřesným a zavádějícím shrnutím. (Tak málo!!, podotýkám já)
To mně ale vede možná k jedné kacířské myšlence: Nepřinese plošné nasazení AI do škol také učitelům další povinnost: ověřovat vše, co prostřednictvím příprav žákům říkají a vše, co žáci zpětně říkají učitelům? A tak mi případá, že nám, kantorům v té dnešní překotné době docela přibyla, nikoli ubyla práce. Jenže ne ta papírově byrokratická, ale ona faktografická... Což bych vnímal opravdu velmi pozitivně:
AI by nás vrátila ke kořenům pedagogiky, být věrohodný a předávat to, co je skutečné a smysluplné.
Milan Hausner
Paradox tkaniček a super mozku světa
A přesto, uprostřed tohoto technologického AI orgasmu přichází... tkanička. Dva kusy textilu, které nás dokáží dostat do kolen rychleji než stav kreditky, co jsme ji půjčili manželce
Milan Hausner
AI gramotnost jen ve 4 heslech
V posledních dnech se tady na síti objevilo několik definic digitální gramotnosti z různých pohledů. Všechny zvolené koncepty mají něco do sebe, UNESCO, i ten poslední švýcarské provenience.
Milan Hausner
Na pískovišti, v hospodě a na radnici = RUD pro školy
Toto zdánlivě odtažité téma se týká všech rodičů školou povinných, proto si dovolím i zde uvést pár poznámek, které reagují na celou řadu diskuzních příspěvků a v zásadě považují převod RUD na zřizovatele málem za zločin.
Milan Hausner
Od vzhlížení k IT zpátky na zem aneb bez myšlení nejsou koláče (ani ty virtuální)
Celý život jsem měl před očima zářný digitální svět, plný interaktivních tabulí (ve škole jsme měli první na evropském kontinentu mimo Velkou Británii)...
Milan Hausner
Jak jsme (ne) jeli na výlet = demokracie třídních schůzek
Naplánovat školní výlet zní jako radostná událost. Děti se těší, učitelé mají připravený program, a rodiče... a rodiče mají demokratické představy o náplní a charakteru výletu...
