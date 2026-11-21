Skanzen v útlumu: Jak Evropa vymění vlastní většinu, sociální stát a váhu ve světě
Z demografických projekcí do roku 2070 totiž nevyplývá žádná náhlá katastrofa, nýbrž spíše pomalé, administrativně spořádané vyklízení pozic.
Zatímco zbytek světa plánuje růst na více než deset miliard obyvatel, starý kontinent se s noblesou sobě vlastní zmenší o 125 milionů lidí.
Náš podíl na světové populaci tak klesne z deseti na pouhých šest procent, což je přesně ten druh statistického úspěchu, který skvěle poslouží jako argument, proč bychom měli světu i nadále udílet morální lekce.
Jádrem této transformace je tichý odchod křesťanství, které po staletí tvořilo základní tmel evropské civilizace. Úbytek 181 milionů křesťanů není výsledkem žádného dramatického pronásledování, ale prosté matematiky stárnutí a pohodlného nezájmu.
Evropané zkrátka dospěli k závěru, že víra je zbytečný přepych a děti příliš velká komplikace pro kariéru a osobní rozvoj. V zemích jako Francie, Velká Británie či Španělsko se tak tradiční většiny rozpustí v novém standardu – společnosti lidí „bez vyznání“.
Tento moderní sekulární člověk je však demografickým paradoxem: jeho řady sice utěšeně rostou díky odpadlíkům od církve, ale s porodností 1,3 dítěte na ženu je tato skupina z dlouhodobého hlediska biologicky neudržitelná.
Sekularismus v evropském podání tak připomíná organismus, který dokáže růst jen dotud, dokud má z čeho čerpat nové konvertity; jakmile dojdou věřící, narazí i ateistická většina na vlastní věkový strop.
Do tohoto demografického vakua pak zcela přirozeně vstupuje fenomén, o kterém se v evropských salonech mluví s takovou opatrností, až se z něj stává slon v místnosti – masivní vzestup islámu. Zatímco křesťanství vyklízí pozice a ateisté se odmítají množit, muslimská populace v Evropě je jedinou skupinou, která vykazuje skutečnou demografickou vitalitu. Do roku 2070 se její počet zvýší o více než tři čtvrtiny, na téměř osmdesát milionů lidí, čímž se její podíl na evropském obyvatelstvu více než zdvojnásobí na téměř třináct procent.
Není to přitom výsledek žádného tajného spiknutí, nýbrž prostý součet dvou neúprosných faktorů: výrazně nižšího mediánového věku kolem čtyřiatřiceti let spojeného s vyšší porodností a především nepřetržitého přílivu téměř pětadvaceti milionů migrantů z Asie a Blízkého východu.
Bez této migrace by podíl muslimů zůstal pod devíti procenty, ale protože někdo zkrátka musí obsadit prázdná místa v evropských městech a továrnách, stane se ve třinácti evropských zemích dvouciferný podíl muslimské populace novou normou. Ve Francii či Švédsku dosáhne rovnou jedné pětiny obyvatel, což v praxi znamená zrod paralelní kulturní i politické síly.
Vzniká tím unikátní společenský koktejl: hyper-sekulární, individualistická a stárnoucí většina bude sdílet veřejný prostor s mladšími, nábožensky sebevědomými komunitami, které – na rozdíl od průměrného západoevropského voliče – berou svou víru a identitu smrtelně vážně.
Pro samotnou Evropu z této rovnice plynou důsledky, které nelze vyřešit dalším summitem ani dotačním programem.
V první řadě jde o neúprosnou fiskální a ekonomickou past: udržet stávající welfare state v situaci, kdy dramaticky ubývá plátců daní a přibývá penzistů, vyžaduje buď hospodářský zázrak, nebo nepřetržitý dovoz pracovní síly z regionů, které zažívají populační explozi – tedy ze subsaharské Afriky, kde populace vzroste o 141 procent, a z Blízkého východu.
Jenže každé z těchto řešení nese vlastní cenu.
Bez migrace se evropské penzijní a zdravotní systémy zhroutí pod vlastní vahou; s migrací v současném tempu a struktuře se však zásadně promění vnitřní politická krajina.
Společenská soudržnost dostane tvrdý zásah, protože politické debaty se přestanou točit kolem daní a přesunou se k otázkám náboženských symbolů, školství a hranic svobody projevu.
Výsledkem bude trvalá vnitřní polarizace, paralýza při hledání unijního konsensu a vzestup identitárního populismu na jedné straně proti komunitární politice na straně druhé.
K tomu se přidává nová hodnotová železná opona uvnitř samotného kontinentu. Zatímco západní a severní Evropa se stane laboratoří post-křesťanského multikulturalismu, státy střední a východní Evropy si udrží buď silnou náboženskou kontinuitu jako Rumunsko či Chorvatsko s více než devadesáti procenty křesťanů nebo svou specifickou, kulturně homogenní sekulární identitu po vzoru České republiky.
Hledání společné evropské zahraniční a azylové politiky se tak stane ještě bolestivějším cvičením v neporozumění.
A konečně, dramaticky klesne i vnější geopolitická váha Unie. Ve světě, kde ekonomická moc definitivně zakotví v Asii, islám se stane nejpočetnějším světovým náboženstvím a více než polovina všech křesťanů bude žít v subsaharské Africe, přestane být Evropa tvůrcem pravidel a stane se pouhým příjemcem vnějších tlaků – od migračních vln až po novou náboženskou diplomacii, na kterou sekularizovaní evropští diplomaté nebudou mít ani slovník, ani pochopení.
Z Evropy se tak do roku 2070 stane jakýsi luxusní, ale demograficky vyčerpaný skanzen
Bude to místo s bohatou historií, prázdnými katedrálami přestavěnými na kulturní centra, přísnými ekologickými normami a nekonečnými debatami o tom, jak skloubit nekompatibilní hodnotové systémy v zájmu společenské stability.
Budoucnost našeho kontinentu tak nepředstavuje ani tak pád Říma v přímém přenosu, jako spíše jeho velmi dlouhé, administrativně dokonale ošetřené stárnutí, během kterého si Evropa až do samého konce zachová pocit, že má všechno pod kontrolou.
Gemini Notebook podle Budoucnost světových náboženství, 2020–2070 | Pew Research Center
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