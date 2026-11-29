Sibyla věští vaši smrt
Notebook souhrn
Umělá inteligence vám údajně dokáže říct nejen to, jak rychle stárnete, ale i jaké máte šance na přežití. Zní to jako scénář dystopického filmu. Tentokrát ale nejde o science fiction, nýbrž o skutečný vědecký projekt.
Vědci z americké nemocniční sítě Mass General Brigham vyvinuli model nazvaný FAHR-Face, který analyzuje fotografii lidského obličeje a dokáže odhadnout biologický věk pacienta i pravděpodobnost úmrtí u některých závažných onemocnění. Výsledky publikované v prestižním lékařském časopise The Lancet Digital Health vyvolaly nadšení i nervozitu. Není divu. Jakmile totiž stroj začne z fotografie předpovídat délku života, dotýkáme se nejen medicíny, ale i samotné podstaty lidské důstojnosti.
Na celé věci je nejzajímavější skutečnost, že umělá inteligence zdánlivě objevila něco, co medicína znala už před dvěma a půl tisíci lety.
Algoritmus si při hodnocení pacientů všímal propadlých očí, vystouplého nosu, vpadlých spánků a dalších znaků celkového chátrání organismu. Přesně těch, které ve starověku popsal Hippokrates jako charakteristický vzhled těžce nemocného člověka. Moderní počítač vybavený miliony dat tak v podstatě dospěl ke stejnému závěru jako řecký lékař, který neměl k dispozici ani elektřinu, natož neuronové sítě.
Je to fascinující. A současně znepokojivé.
Při bližším pohledu totiž vyvstává otázka, co vlastně algoritmus skutečně měří. Nezkoumá buňky, geny ani chemické procesy probíhající uvnitř těla. Neumí číst DNA. Nepozná délku telomer ani skutečný biologický mechanismus stárnutí. Sleduje pouze to, co se už promítlo na povrch. Únavu. Ztrátu svalové hmoty. Dehydrataci. Následky kouření. Dlouhodobý stres. Dopady těžké léčby.
Možná tedy neodhaluje skryté tajemství lidského zdraví. Možná pouze matematicky převádí lidský dojem na číslo.
To samo o sobě není bezcenné. Lékaři se často rozhodují na základě zkušenosti a intuice. Standardizované skóre by mohlo pomoci lépe posoudit, zda pacient zvládne agresivní léčbu, nebo zda by mu více prospěla šetrnější péče. Jako podpůrný nástroj může být podobná technologie velmi užitečná.
Jenže právě zde začíná problém.
Historie technologií ukazuje, že téměř žádný nástroj nezůstane navždy pouze v rukou těch, pro které byl původně vytvořen.
To, co vznikne jako pomoc nemocným, si dříve či později najde cestu do světa byznysu, pojišťoven, personalistiky nebo státní správy.
A tam už přestává být situace tak nevinná.
Představme si svět, kde pojišťovna nepotřebuje složité zdravotní dotazníky. Stačí fotografie z mobilního telefonu. Algoritmus vyhodnotí biologický věk, odhadne zdravotní perspektivu a během několika sekund určí cenu životního pojištění.
Představme si zaměstnavatele, který při náboru získá nástroj odhadující budoucí zdravotní zatížení zaměstnance. Nezajímá ho, zda je člověk chytrý, pracovitý nebo talentovaný. Zajímá ho statistická pravděpodobnost, že za několik let onemocní.
Představme si banku, která začne hodnotit zdravotní rizika klientů podobně jako jejich bonitu.
Představme si stát, který propojí biometrické systémy s predikčními algoritmy a začne vytvářet profily obyvatel podle očekávané délky života nebo budoucích nákladů na zdravotní péči.
Zní to přehnaně?
Před dvaceti lety zněla přehnaně i představa, že budeme dobrovolně nosit v kapse zařízení, které nepřetržitě sleduje naši polohu, kontakty, zájmy, pohyb i komunikaci.
Technologický problém totiž často nebývá v tom, že něco nejde udělat.
Problém začíná ve chvíli, kdy to udělat lze.
Největší nebezpečí podobných systémů nespočívá v riziku omylu. Paradoxně spočívá v riziku, že budou fungovat příliš dobře. Že to není fantazie, se můžete přesvědčit ve vložené prezentaci.
Po tisíciletí byly lidské tváře zdrojem dojmů, intuic a dohadů. Lékař mohl mít podezření, soused mohl něco tušit, příbuzný mohl vyslovit obavu. Nic z toho však nebylo definitivní. Tvář zůstávala především tváří.
Umělá inteligence však proměňuje dojem v datový bod. A jakmile vznikne datový bod, vzniká možnost jeho ukládání, porovnávání, obchodování a vyhodnocování.
To je okamžik, kdy se medicínský nástroj může proměnit v nástroj sociální kontroly.
Člověk přestává být bytostí s otevřenou budoucností. Stává se souborem pravděpodobností. Statistikou. Rizikovým profilem. Předmětem predikce.
Zní to abstraktně, ale důsledky jsou velmi konkrétní. Pokud algoritmus označí člověka za vysoce rizikového, jak se k němu budou chovat instituce? Dostane stejné podmínky pojištění? Stejnou pracovní příležitost? Stejnou šanci získat úvěr? Nebo se na něj začne společnost dívat jako na budoucí problém?
Právě zde se objevuje ozvěna některých nejtemnějších myšlenek moderních dějin.
Devatenácté století věřilo, že lze z obličeje poznat charakter člověka. Dvacáté století několikrát podlehlo představě, že hodnotu člověka lze odvozovat od biologických znaků, zdravotního stavu nebo genetické výbavy. Výsledky těchto experimentů nebyly slavnou kapitolou lidských dějin.
Dnes se podobná myšlenka vrací v mnohem sofistikovanější podobě. Tentokrát ji nepřednášejí pouliční šarlatáni ani pseudovědci. Přichází zabalená do grafů, neuronových sítí, databází a vědeckých studií.
Právě proto může být nebezpečnější.
Počítače totiž disponují zvláštní autoritou. Jakmile algoritmus něco vypočítá, vzniká pokušení považovat výsledek za objektivní pravdu. Jenže ani ten nejvýkonnější model neurčuje lidský osud. Pracuje pouze s pravděpodobností. A rozdíl mezi pravděpodobností a skutečností je přesně ten prostor, ve kterém se odehrává lidský život.
Nikdo nechce žít ve společnosti, kde člověka předem posoudí algoritmus dříve, než dostane příležitost ukázat, kým skutečně je.
Technologie typu FAHR-Face mohou být užitečným pomocníkem lékařů. Mohou zachraňovat životy, pomáhat při rozhodování a zlepšovat péči o pacienty. Pokud však nebudou pod přísnou kontrolou, mohou současně otevřít dveře světu, ve kterém se z obličeje stane zdravotní průkaz, z fotografie lékařský záznam a z algoritmické prognózy společenský rozsudek.
A právě proto není nejdůležitější otázkou, zda umělá inteligence dokáže číst lidský obličej.
Mnohem důležitější je otázka, zda si společnost uchová schopnost vidět v člověku něco víc než výsledek výpočtu. Protože ve chvíli, kdy začneme lidskou hodnotu zaměňovat za statistickou předpověď, neohrozíme jen soukromí nebo medicínskou etiku.
Ohrozíme samotnou představu člověka jako svobodné bytosti, která má právo být víc než součet dat o svém těle. To už není jen problém technologií. To je civilizační problém.
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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