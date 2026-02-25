Seznamte se, sborovna (3)
Učitel vstupuje do každého školního roku jako do zvláštního typu manželství, kde má pětadvacet partnerů a ani jednoho si nevybral. Každá rodina má vlastní pravidla, vlastní pravdu a vlastní představu o tom, jak má jejich „společný vztah“ fungovat. Učitel tak žije v permanentním rodinném chaosu, kde se střídají tiché výčitky, pasivní agrese i velká očekávání, která nikdo nikdy neřekl nahlas. Někdy je to spíš reality show než pedagogika, jen bez kamer a bez honoráře. A přesto se od něj čeká, že bude loajální, trpělivý, empatický a vždy připravený na další rodinnou poradu. Je to vztah, který by nezvládl ani ten nejotrlejší vztahový kouč. A přesto ho učitelé žijí každý den – s úsměvem, který je někdy opravdový a někdy jen profesionálně vyžehlený.
Modul sedmý: Emoční inteligence na úrovni jogínského mistra či spíše kantor jako lidský vysavač
Ideální kantor musí být schopen přijmout a zpracovat emoce všech zúčastněných. Děti jsou vzteklé, protože je bolí břicho. Rodiče jsou vzteklí, protože je bolí hlava z práce. Vedení je vzteklé, protože přišla nová vyhláška. A pan učitel? Ten je tu od toho, aby ten všechen vztek vysál jako emoční vysavač a vrátil zpátky jen pozitivní energii, úsměv a pochopení.
Když mu rodič napíše v devět večer: „Dobrý den, já vím, že už je pozdě, ale syn si vzpomněl, že zítra potřebuje na výtvarku 5 kilo kaštanů, 2 kila žaludů a modelínu, kterou nemáme a všude je zavřeno, co s tím?“, ideální kantor neodpoví: „To jste si měli přečíst včera v notýsku.“ On odpoví: „Dobrý večer, žádný strach! Zítra ráno stavím se v lese, nasbírám, dovezru do školy a připravím. A modelínu mám v zásobě, mám jí tu půl kila v šuplíku. V pohodě, to vyřešíme. Hlavně ať syn zítra netrpí trémou.“ A pak ráno fakt vstane o hodinu dřív, aby to stihl.
Modul osmý: A co na to jeho rodina? aneb Polygamní manželství s pětadvaceti cizími dětmi
Ideální kantor má samozřejmě taky rodinu. Ta ale už dávno pochopila, že je v manželství s učitelem vlastně ve svazku polygamním. Sdílejí svého muže/ženu s pětadvaceti cizími dětmi a jejich rodiči. Večeře se odkládají, protože „ještě musím odepsat pár maminkám“. Víkendy se plánují podle toho, jestli náhodou není potřeba připravit něco do školy. Děti kantora jsou často ty nejvzornější, protože na ně nezbývá energie a musí být samostatné. A taky vědí, že když něco provedou ve škole, jejich rodič to bude řešit s ještě větší pečlivostí, než kdyby to byl normální rodič, protože „co by tomu řekli kolegové?“
Modul devátý: Odměna a uznání aneb Jediná motivace, která funguje
Jedinou odměnou pro tohoto poloboha je občasné „dobrý den“ na chodbě od bývalého žáka, který už zapomněl, co se učil, ale pamatuje si, že ten učitel byl „docela v pohodě“. Anebo kytička na Den učitelů, která už druhý den zvadne, protože ji kantor v tom shonu zapomněl dát do vázy.
Takový je tedy ideální kantor dneška. Multifunkční, nezdolný, usměvavý a vždy k dispozici. Kdybychom ho chtěli zaměstnat v jakémkoliv jiném oboru, museli bychom mu platit minimálně jako pětičlennému týmu specialistů. My ho ale máme ve školství. A on za to ještě děkuje. Protože je přece kantor. A to je poslání. Že by to už bylo všechno? Ale kdepak, ten vrchol kompetenčního umu jsme si nechali nakonec.
Milan Hausner
Sto let pokroku (nejmíň) a sny z láhvičky na prodej
Od kočovných mastičkářů s kufříkem zázračných elixírů k dnešním influencerům s filtrem a slevovým kódem. Sto let rozdílu, stejný trik: prodávat sny rychleji, než stihneme zapnout kritické myšlení.
Milan Hausner
Seznamte se, sborovna (2)
Základní kompetence máme za sebou. Našinec by si mohl myslet, že to ke spokojenosti stačí. Ale chyba lávky, ta by totiž stejně tak jako ta Trojská hned při prvním měsíci ve škole spadla. A tak tu máme druhou sadu nezbytných modulů
Milan Hausner
Backflip s AI… Kdo by to byl čekal?
Tentokrát pohledem nezaujatého (haha), až lehce znuděného pozorovatele, který s uštěpačným potěšením glosuje různá salta. I ta politická.
Milan Hausner
Seznamte se, sborovna (1)
Abychom pochopili roli kantora v době dooooost moderní, musíme si nejdříve představit kompetenční model updatovaného učitele... Panečku, to jsou změny od toho Jana Amose...
Milan Hausner
Občanská válka o dětské talíře
Před časem jsem napsal tři článečky o vyhlášce o zdravém stravování, které sklidily docela ohlas. A ejhle, dnes jsem si přečetl zprávu o stávajícím vývoji. A v něm vévodí jedno číslo...
|Další články autora
- Počet článků 369
- Celková karma 9,41
- Průměrná čtenost 203x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.