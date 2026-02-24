Seznamte se, sborovna (2)
Kapitola 1 Kompetenční model učitele 2026 - část 2
Modul čtvrtý: Specializace podle ročního období aneb Kantor jako čtyřspřežení
Na podzim je ideální kantor především
Učitel je prý zahradník, který na jaře sází naděje, i když dobře ví, že půlka semínek se tváří, že je to celé obtěžuje. Celé léto pak běhá s konví, zatímco některé rostlinky předstírají, že fotosyntéza je jen doporučená aktivita.
organizátor charitativních sbírek. Jeho třída musí nasbírat nejvíce kaštanů pro lesní zvěř, nejvíce víček od PET lahví pro postižené ježky a nejvíce starého papíru, aby vyhrála poukaz na zmrzlinu, který stejně propadne, protože je zmrzlinář v té době už zavřený a využívá si tepla domova. Další rozsah sbírek si doplňte sami. Kantor, občas v klaunském kostýmu, nadšeně motivuje: „Milí žáci, dnes stojíme před velkou výzvou. Ne, není to test z matematiky. Ani prezentace, kterou jste měli mít hotovou už minulý týden. Je to něco mnohem náročnějšího: charitativní sbírka. Ale věřím vám. Věřím, že dokážete překonat tu obrovskou překážku, kterou je sáhnout do kapsy, kde obvykle nosíte jen žvýkačky, papírky a drobky od sušenek. Věřím, že zvládnete ten heroický výkon – přinést jednu jedinou věc, kterou doma stejně nikdo nepotřebuje. Nebo dokonce korunu. Ano, korunu! To je ta kulatá kovová věc, kterou jste naposledy viděli v muzeu. Ale dnes… dnes máte šanci předvést, že umíte i něco jiného než scrollovat, zívat a říkat ‚to je trapný‘.
V zimě se transformuje v hasiče a vyjednavače. Učí online, přičemž polovina třídy má vypnuté kamery (jsou nemocní, i když je slyšet cvakání klávesnice z válečné hry) a druhá polovina vysílá z kuchyně, kde zrovna maminka vaří oběd. Jeho úkolem je udržet pozornost dětí, zatímco v pozadí vidí, jak Petr si hraje s plynovým hořákem. A občas dokonce chránit státní tajemství, když taťka, prodejce zbraní, zapomněl na stole u svého počítače projekt prodeje ponorky do nejmenované totalitní země.
Na jaře se z něj stává zahradní architekt a fotograf. Škola vyhlásí soutěž „Kvetoucí parapet“. Třídní učitel tedy tráví víkendy tím, že na školním pozemku sází ředkvičky s dětmi, které se u toho pohádají o motyčku. A pak fotí tyto idylické momenty na web školy, aby se rodiče mohli dojmout, jak jejich dítko špiní drahé oblečení v zájmu biologie. Nikdo nevidí toho kantora, jak poté uklízí kupičky hlíny a zalévá květiny o prázdninách, protože na ně stejně všechny děti zapomněly.
V létě pak nastává jeho hlavní sezóna. Léto je pro ideálního kantora obdobím neplacené dovolené, kterou tráví zodpovídáním zpráv. „Dobrý den, syn bude mít v září kruhy pod očima, můžete mu dát na vysvědčení samé jedničky, ať má hezké prázdniny?“ „Dobrý den, dcera si v červnu zlomila nohu, můžete jí poslat úkoly na celé léto, ať neztrácí čas, i když jsme jí slíbili, že se nebude učit?“ „Dobrý den, jen píšu, že jsme se vrátili z dovolené a všimli jsme si, že na vysvědčení je z matematiky dvojka. To byl překlep, že ano? Opravíte to, nebo to budeme muset řešit s paní ředitelkou v září?“ Ideální kantor odpovídá s fotkou z pláže v záhlaví, kde s úsměvem píše: „Samozřejmě, vážení, hned to letos opravím, i když je červenec.“
Modul pátý: Kompetence nad rámec RVP aneb Co všechno musí kantor ovládat, když zrovna neučí
Kantor v rouše performera musí ovládat i pokročilou kybernetiku a kyberpsychologii. Denně bojuje s umělou inteligencí, za kterou děti píší slohové práce. Jeho úkolem je poznat, že esej o „Máchově Máji“ napsal ChatGPT, zatímco dítě u toho sedělo s prstem v nose a sledovalo TikTok. A když to odhalí, nesmí to říct nahlas, protože by tím dítěti způsobil křivdu. Místo toho musí napsat do posudku: „Práce vykazuje známky nebývalé slovní zásoby, která předčí i průměrného dospělého. Jsem nadšen, že jste doma tolik četli.“
Dále musí být odborníkem na výživu a pitný režim. Hlídá, zda má Matěj v láhvi čistou vodu, nebo zda si tajně nenalil kolu, řeší alergie na lepek, laktózu, ořechy a ideálně i na špatné známky. O přestávce musí rozdat dvacet svačin zapomenutých doma a utěšit plačící dítě, které si rozbalilo druhý rohlík a ono bylo s máslem, ne s nutellou.
Zapomeňte na křídu, mapy nebo modely kytiček. Vybavení ideálního kantora je dnes mnohem sofistikovanější. V jeho aktovce (která váží víc než záložní generátor) najdete:
- Nabíječky na všechny typy mobilů, powerbanky o síle malé elektrárny a redukce, kterými byste mohli zapojit i ledničku. Protože co by byla hodina bez toho, že si Adéla může dobít mobil, aby natočila, jak pan učitel vysvětluje rovnice?
- Zásobu zdravých svačinek pro zapomnětlivce, ale i ty nezdravé pro ty, co si zdravé svačinky přinesli, ale stejně by chtěli něco lepšího. A k tomu vlhčené ubrousky. Hromady vlhčených ubrousků.
- Paraganglionovou soupravu na utěšování. Tedy krabici s papírovými kapesníčky, omalovánkami pro nejmenší (i pro ty z deváté třídy, když dostanou pětku) a čokoládou pro dospělé (protože občas ji potřebuje i sám kantor).
- Notebook s neomezenou výdrží baterie, na kterém zvládá zároveň psát zápis do elektronické třídnice, odpovídat rodičům v aplikaci, promítat prezentaci a tajně kontrolovat, co zase děti dělají na svých tabletech.
A v neposlední řadě je kantor specialista na úrazy a první pomoc. Když už náhodou ve třídě probíhá něco, co se vzdáleně podobá výuce, a dítě se škrábne o papír, kantor musí nasadit traumatický režim. Zalepí oděrku vlastní náplastí, kterou nosí pro tyto účely, zapíše do knihy úrazů (protože škrábanec od papíru je potenciálně smrtelné zranění) a okamžitě volá rodičům, aby jim oznámil, že jejich potomek prožívá těžké chvíle a bude potřebovat láskyplnou podporu a nejspíš i týden volna na zotavenou.
A pokud se stane něco vážnějšího, třeba si dítě při tělocviku podvrtne kotník, ideální kantor nejenže poskytne první pomoc, ale stihne do příjezdu rodičů natočit na mobil vtipné tanečky ostatních dětí, aby utěšil plačícího zraněného, a zároveň sepsat podrobný email s omluvou, že tělocvik byl příliš náročný a že do budoucna zváží, zda se vůbec bude hýbat, aby nedošlo k dalšímu ohrožení zdraví.
Modul šestý: Vztah s vedením školy aneb politická korektnost na úrovni diplomata
Ideální kantor je zároveň i majstrštyk v politické korektnosti a čtení myšlenek paní ředitelky. Musí umět odhadnout, kdy je potřeba mít ve třídě „ukázkovou hodinu“ pro inspekci (tedy hodinu, která je dokonale nacvičená, děti sedí jako svíčky a odpovídají jako roboti) a kdy je naopak potřeba nechat děti, ať si dělají, co chtějí, protože paní ředitelka zrovna řeší něco důležitějšího a do třídy stejně nepřijde.
Když vedení zavede nový „inovativní vzdělávací program“, který spočívá v tom, že se budou všechny předměty učit pomocí písniček a tance, ideální kantor nadšeně zatleská a do hodiny složí rap o vyjmenovaných slovech na melodii populární písně z TikToku. Nikdo neřeší, jestli to k něčemu je. Hlavně, že se to líbí na fotkách na webu školy.
Pokračování příště
Milan Hausner
- Počet článků 367
- Celková karma 9,39
- Průměrná čtenost 204x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.