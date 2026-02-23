Seznamte se, sborovna (1)
Kapitola první – Kompetenční model učitele...
aneb Od rozumu k šaškovství aneb Váš partner pro výchovu, i když zrovna sedíte v hospodě
Tak tedy, dámy a pánové, vážení rodičové, milé děti, usedněte do lavic a otevřete si sešity. Dnešní téma je vznešené a zároveň tak pokleslé, že se u toho budeme všichni společně psychoterapeuticky smát, abychom nebrečeli. Pokusím se načrtnout portrét ideálního pedagoga pro 21. století. Zapomeňte na Komenského. Zapomeňte na „škola hrou“. Vítejte v éře „škola jako cirkus a rodič jako principál“. V naší škole ZŠ Mánesova v Horní Kdouli jich máme plnou sborovnu...
A protože kompetenční model vyžaduje hoooodně stránek, budeme mít i tahle kapitola pár pokračování. Kompetence dnes pokrývají všechno, učení dnes už ani tak není o té materii, zato kompetence sem a zase tam. Když paní učitelka řekne na školení, „kompetence ty učíme,“ je docela dobře jasné, že neví, co ty kompetence jsou... Posuďte sami, který kompetenční model je přesnější, zda ten můj nadsazený či ten pedagogických fakult? :) :), co v sobě nese tolik latinských slov, že jim skoro nikdo nerozumí. A přitom těmto kompetencím by měl rozumět i ten pan školník.
Modul první: Kvalifikační předpoklady aneb Co všechno musí dnešní kantor umět, než vůbec otevře dveře třídy
Bývaly časy, když kantor, pan učitel, byl synonymem pro vážnost, pro rozum, pro moudrost. Byl to člověk, který něco uměl a hlavně občas něco směl. Měl autoritu. Dnes? Dnes je ideální kantor definován zcela jinak. Už to není osoba plná rozumu; vždyť k čemu taky, když vševědoucí Google je v kapse každého žáka i jeho rodiče. Rozum je dnes přežitek, zatěžující balast. Ideální kantor dneška je mnohem spíše šašek, klaun a hlavně ochotný a vstřícný partner k dispozici rodičům 24/7, ideálně i o víkendu a během jejich dovolené u moře.
Na prvním místě již nestojí aprobace z matematiky a fyziky. Důležité jsou zcela jiné dovednosti. Ideální kandidát musí mít vystudovanou Vysokou školu žonglování s padesáti požadavky najednou, protože udržet pozornost generace Z je jako snažit se zabednit děravou stodolu za vichřice. Dále je vyžadováno bakalářské studium klaunství na univerzitě Járy Cimrmana, obor: „Hbité kotrmelce, když vám selže technika“. A v neposlední řadě je podmínkou absolvování inženýrského studia asertivní komunikace s rodiči, zakončené státnicí z předmětu: „Jak s úsměvem ustát, že jste debil, protože jste dali čtyřku z diktátu, protože Janička z 1.B B je tak křehká a neprávem ukřivděná.“
Modul druhý: Hlavní náplň práce aneb Výuka? To je ta nejméně důležitá část
Výuka? Ale jděte! To je ta nejméně důležitá část. Hlavní náplní práce moderního kantora šaška je být neustále k dispozici. Rodiče mají přece nárok na nonstop linku důvěry. Když mamince dojde trpělivost s úkoly zlomků v pět hodin odpoledne, koho bude kontaktovat? Samozřejmě třídního učitele! Vzkaz do online školy: „Dobrý den, Tomášek nechápe písemné dělení, pošlete mi, prosím, okamžitě videonávod, jak jste to dnes vysvětloval, protože my to doma vysvětlujeme líp, ale jemu to stejně nejde a určitě za to můžete vy.“ Ideální kantor odpoví do třiceti vteřin detailním screencastem, vlastnoručně nakresleným komiksem a omluvou, že to dnes nevysvětlil dostatečně zábavnou formou.
Dále musí být kantor mistrem pozitivní psychologie. Žádné známkování chyb! Chyba je přítel, chyba je nová cesta, chyba je příležitost k oslavě. Dítě napíše test z vyjmenovaných slov po B tak, že by se za něj styděl i hroch v chlívku? Nevadí! Kantor napíše do notýsku: „Vaše ratolest dnes předvedla naprosto originální a kreativní přístup k pravopisu, který boří zažité konvence. Obzvláště slovo ‚být‘ napsané jako ‚bit‘ svědčí o hlubokém historickém povědomí o starých češtinářích.“ Rodič je spokojen, dítě je hvězda.
Modul třetí: Požadavky na osobnost aneb Sebevědomí na bodu mrazu a nervy ze železa
„Říkáme tomu kompetence, moduly, rámce a profily. Vypadá to učeně, futuristicky a grantově. Ve skutečnosti jde často o docela prosté lidské vlastnosti, které by kdysi stačilo nazvat jednou větou – jenže to by nevypadalo dostatečně inovativně v powerpointu a slovutní akademici a ještě více namyšlení metodici by museli mluvit prostým jazykem. Moderní školství si z obyčejnosti udělalo ostudu, a tak ji přelakovalo na pastelové schéma, přidalo pár šipek a tváří se, že objevilo nový kontinent. V naší sérii do života jedné sborovny tuhle slovní kosmetiku seškrábeme až na syrovou tkáň. Bez slitování, bez eufemismů a bez ohledu na to, kolik metodických příruček se při tom začne nervózně potit.“
Ideální kantor musí mít sebevědomí na bodu mrazu, aby ho nepolilo horko, když mu paní inženýrová z developerské firmy vysvětluje, že by měl v hodinách víc používat modelínu a špejle, protože ona viděla na instagramu, že se tak učí mosty, a její Adámek je přece stavitel. Musí mít nervy ze železa, aby se neotřásl v základech, když mu tatínek právník pohrozí žalobou za to, že jeho syn musel číst nahlas před celou třídou, což mu způsobilo psychickou újmu. A musí mít herecké nadání, aby každé pondělí zvládl s nadšením zahrát divadlo „Jak jsem nadšený, že vás zase vidím a že spolu strávíme dalších pět dní plných poznání“, přestože jeho vnitřní já už v neděli v noci zvažuje změnu profese na nočního hlídače v opuštěném skladu.
A když už jsme u toho skladu – ideální kantor musí být také finanční asketa. Za tyto nadlidské výkony, za tuto nonstop službu, za toto mistrovství v komunikaci a herectví mu náleží plat, za který si měsíčně může koupit zhruba dva a půl páru kvalitnějších bot, pokud zrovna nejsou v akci. Ale to nevadí, vždyť práce s dětmi je přece poslání! A za poslání se přece neplatí, za to se žehná.
Milan Hausner
- Počet článků 365
- Celková karma 9,47
- Průměrná čtenost 204x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.