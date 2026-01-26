Seznamte se, 1.A. (2)
No, přesněji na deset hlaviček pozorně sledujících tabuli, tři hlavičky rozjívené někde u stropu, čtyři hlavičky nechápavě zírající na učitelku, protože česky rozumí asi jako já sanskrtu, a zbytek? Ten právě objevuje, jak zajímavě chutná temperová barva. A pak je tu nová kategorie dětí, kterou přinesla moderní doba: děti, které by ještě před pár lety měly odklad, ale dnes už ne, protože stát rozhodl, že šest let je univerzální věk, kdy je každý mozek připravený na školu. Prostě tělo či duše v mateřince, rodné číslo v lavici. Takže mezi těmi dvaceti pěti hlavičkami sedí i pět takových, které se teprve učí, že se ve škole nesmí běhat, křičet, ani si brát svačinu kdykoli je napadne. A že tužka se nedrží jako bagr.
Paní učitelka Marta stojí před tabulí a s nadšením hodným olympijského maratonce vysvětluje písmenko A. Zároveň snaživě ignoruje Vojtíška, který si právě sundává boty (protože ano, v šesti letech je zout se uprostřed hodiny naprosto legitimní potřeba), tlumočí Nasře z Afghánistánu pomocí Google Překladače, že ne, nechodí se na záchod už počtvrté za hodinu, a jemně směřuje Agnes zpět na židli; Agnes totiž trpí ADHD a sedět na jednom místě je pro ni jako požádat delfína, aby přestal plavat. A do toho malý Tonda, který by ještě loni měl odklad, ale letos už ne. Tonda zatím nechápe, proč se po něm chce, aby seděl. Proč nemůže mít u sebe autíčko. A proč se vlastně musí učit, když doma říkali, že škola je „taková větší školka“. Jeho mozek ještě není připravený na abstrakci písmen, ale zákon říká, že připravený je. A zákon má vždycky pravdu.
Ministerstvo školství mezitím slavnostně oznámilo další novelu školského zákona. Úpravu inkluzivního vzdělávání! No dobře, ale rovné příležitost musí být zachovány. To víte, Evropa. Individuální přístup! Hurá! A rozpočet na třídu? Ten zůstal někde v devadesátých letech minulého století, kdy největším problémem bylo, jestli má Pepíček pastelky, nebo jen tužku.
Marta dostala na svou pestrou třídu jednoho asistenta pedagoga. Jednoho. Pro čtyři děti se speciálními vzdělávacími potřebami, tři cizince bez znalosti češtiny, několik „prostě ještě nezralých“ dětí a nově i skupinu těch, kteří by ještě před rokem měli odklad, ale teď se učí, že se ve škole by se leccos nemělo dělat, co doma tolik nevadí.
Asistentka Lenka má dvacetiletou praxi a schopnost být současně na třech místech. Bohužel ještě nezvládla čtvrté místo – tam, kde sedí děti, které se teprve učí barvy, ale místo toho se učí psát své jméno.
Individuální vzdělávací plány tvoří Marta večer u sklenky vína, které už dávno není užívané rekreačně, ale spíš jako nezbytná terapie. Má jich připravit osm. Osm dokumentů plných pedagogické odbornosti, cílů, podcílů a evaluačních kritérií. Čas na jejich tvorbu? No, určitě ne v práci, protože tam učí. A připravuje další výuku. A vyplňuje třídní knihu, žákovské knížky, digitální výkazy včetně individuálních plánů, komunikuje s rodiči, s poradnou, se speciálním pedagogem...
Krásné je, že novela zákona garantuje právo každého dítěte na vzdělávání v běžné škole. Což je samozřejmě správné : teorie inkluzivního vzdělávání zní tak báječně. V Norsku, kde na třídu připadá učitel, dva asistenti a speciální pedagog na zavolání. U nás funguje taky – v paralelním vesmíru, kde jsou rozpočty neomezené a učitelé mají šest rukou.
V reálném světě sedí Nasra ve třídě a kreslí si ve sešitě, protože písmenku A nerozumí. A hned vedle ní sedí Tonda, který by ještě loni měl odklad, ale letos už ne – takže zatímco Marta vysvětluje, že A je jako auto, Tonda se ptá, jestli si může jít hrát na koberec, protože „už je unavený“. Jeho tělo je skutečně stále ve školce, ale jeho rodné číslo, jak už jsem říkal na začátku, už ve škole.
Rozpočet školy čítá položky jako: „Fixy – 500 Kč ročně na třídu“, „Pracovní sešity – samozřejmě hradí rodiče“ a úžasné „Další vzdělávání pedagogů – 2000 Kč na školu“. Zato novela zákona vyžaduje, aby měl každý učitel minimálně dva kurzy ročně. Které kurzy? No přeci ty o inkluzi, mentálním zdraví dětí, práci s cizinci, digitálních kompetencích a nově i o tom, jak zvládat třídu, kde část dětí ještě mentálně bydlí ve školce, protože odklady se zrušily a šest let je teď magická hranice, která prý sjednocuje vývoj všech dětí. Cena jednoho kurzu? Okolo pěti tisíc. Cena nervového kolapsu? Nevyčíslitelná.
Ale stát má řešení! Projektové financování! Marta může napsat projekt, získat půl milionu na dva roky a zaplatit si další asistentku. Stačí jen věnovat čtyřicet hodin psaní žádosti, naučit se dotační slangosled, dohledat jedenadvacet příloh a pak každý měsíc vyplňovat monitorovací zprávy. Kdy to má stihnout? Jasně, o víkendu.
Ve třídě mezitím Vojtíšek bodnul Sebastiana kružítkem. Ne naschvál – prostě šestiletý chlapec s opožděným vývojem jemné motoriky a impulzivity nemá ještě plně rozvinuté sebeovládání. Sebastianův tatínek ale píše e-mail ředitelce, že jeho dítě nemůže chodit do „speciální třídy“. Ředitelka poslušně předává e-mail Martě s výrazem člověka, který se vzdal naděje na spravedlivý svět.
A Marta? Marta si doma v kuchyni připravuje didaktické pomůcky z vlastní kapsy, protože rozpočet už je vyčerpaný (bylo září, takže výměna žárovky v chodbě vyčerpala rezervu). Stříhá obrázky, laminuje kartičky, píše pracovní listy v pěti úrovních obtížnosti; a nově i v úrovni „pro děti, které by ještě měly odklad, ale nemají“. Je půlnoc. Zítra má vyučování od sedmi třiceti.
Krása moderního školství spočívá v tom, že na papíře to všechno vypadá nádherně. Rovnost, inkluze, individuální přístup – samé vznešené ideály. Jako rovnost, svornost, bratrství. A kam to dnes dovedli? Jenže ideály se těžko platí účty a nesedí v lavicích namísto druhé asistentky. A tak to běží dál. Ministerstvo vydává nové vyhlášky, Marta pátrá po tom, kde sehnat energii na další den, Nasra stále nerozumí písmenkům, Tonda stále nechápe, proč se ve škole nesmí běhat, a Vojtíšek právě zjistil, že temperová barva se dá jíst dokonce i přímo z tuby.
Vítejte v první třídě jednadvacátého století. Kde máme nálepku „inkluzivní“, rozpočet z devadesátých let, očekávání hodné výuky v Oxfordu a nově i děti, které do školy přišly o rok dřív, než na to jejich mozek stihl dorůst – protože odklady jsou prý přežitek, který bránil rovnosti. Rovnosti čeho? Možná jen rovnosti v tom, že teď jsou přetížené všechny děti i všichni učitelé stejně.
Pokud se tenhle systém nějakým zázrakem nezhroutí, možná se časem dožijeme toho, že krásné zákony budou doprovázet i krásné finanční prostředky. Ale to už budou dnešní prvňáčci dávno na vysoké škole. A Marta? Ta bude konečně v důchodu.
Milan Hausner
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.