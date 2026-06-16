Selský rozum vrací úder
Zprávy o přelomovém, byť zatím
„Když lže algoritmus, je to někdy halucinace a někdy pomluva.
nepravomocném rozsudku zemského soudu v Mnichově nad koncernem Google (květen 2026) jsou interpretovány s až dětskou naivitou: „A je to! Soudy zatrhly umělé inteligenci tištěné i digitální lži. Od teď už si AI nemůže vymýšlet.“
Tento pocit kolektivní úlevy, že justice konečně zkrotila digitálního barona Prášila a donutila jeho jedničky a nuly mluvit čistou pravdu, je sice psychologicky pochopitelný, ale z věcného hlediska hluboce tragikomický. Slavit plošný „konec halucinací“ znamená fatálně nepochopit, jak funguje právo a koneckonců jak funguje i AIčko..
Abychom totiž pochopili, co se v Mnichově vlastně stalo, musíme opustit křemíkové nebe a sestoupit do rozvodu českého showbyznysu. Ano, slyšíte správně. Čerstvý mnichovský judikát má totiž společného jmenovatele s kauzou, která plnila stránky českého bulváru.
Kdo nese kůži na trh: Listonoška versus drbna
Představte si klasický internetový věk jako starou dobrou vesnici. Když o vás soused napíše na vývěsku u samoobsluhy, že kradete slepice, nepůjdete žalovat starostu, který tu vývěsku nechal postavit. Budete žalovat souseda. Google byl dlouhá léta v pozici onoho starosty; pouhým listonošem, který doručoval cizí dopisy (obálky s pruhem). Pokud na nějakém cizím webu visela lež, Google za ni neodpovídal. Maximálně ho soud mohl donutit odkaz smazat v rámci „práva být zapomenut“.
Jenže s nástupem AI přehledů (AI Overviews) se z listonošky stala aktivní drbna. Robot od Googlu vezme střípky informací z pěti různých webů, svévolně je poslepuje, protřepe, nemíchá, a s božským klidem vygeneruje větu: „Firma X prokazatelně podváděla.“
A právě tady zasáhl mnichovský soud. Řekl zásadní věc: Tím, že AI text sama přeformuluje a syntetizuje, už to není cizí odkaz. Je to vlastní vyjádření společnosti Google. Google se už nemůže schovávat za to, že si uživatel mohl prokliknout zdrojové weby. V momentě, kdy jeho robot mluví vlastním hlasem, nese plnou odpovědnost za to, co vypustí z křemíkových úst.
A teď střih do Prahy. Proč jedna z žalujících stran prohrála soudní spor a musí se té druhé straně omluvit a zaplatit finanční satisfakci? Protože soud dospěl k závěru, že v žalobě (která následně „řízeným nadechnutím“ unikla do médií) uvedla nepravdivá tvrzení.
Mechanika obou případů je naprosto totožná: Někdo, v jednom případě zklamaný manžel či exmanželka, v druhém ambiciózní algoritmus: vytvořil lživou konstrukci o konkrétním člověku či firmě, která brutálně zasáhla do jeho lidské či podnikové důstojnosti, profesní cti a dobrého jména. Způsobila mu tedy věcnou škodu. V obou případech žalujete přímo autora té lži za konkrétní, hmatatelnou újmu. Pokud by dnes AI na základě starých bulvárních článků napsala, že ten onen je prokazatelně podvodník, mohl by díky mnichovskému precedentu žalovat přímo Big Tech.
Halucinace jako právo na hloupost
Znamená to tedy, že od teď je internet bezpečné místo bez lží? Ani omylem. Všeobecná mediální radost totiž zcela ignoruje klíčovou právní nuanci:
Obecná halucinace není totéž co cílené poškození.
Právo k tomu, aby někoho potrestalo, potřebuje tři věci:
- konkrétního poškozeného,
- prokazatelnou škodu
- příčinnou souvislost.
A ty u běžného halucinování zkrátka chybí.
Pokud se umělé inteligence zeptáte na historii a ona vám s naprostým sebevědomím oznámí, že Karel IV. byl z rodu Habsburků a v roce 1982 napadlo v Praze pět metrů sněhu, je to nepochybně lež. Ale u soudu s tím neuspějete. Neexistuje totiž žádný žijící Habsburk, kterému by tím AI zničila kariéru, ani žádný „pan Pražský sníh“, jehož dobré jméno by utrpělo šrám. Pokud student dostane u maturity pětku z dějepisu, protože věřil halucinujícímu chatbotu, nemůže žalovat Silicon Valley o náhradu škody za zkažené mládí. Odpovědnost padá na studenta; AI totiž nevystupuje jako certifikovaný soudní znalec, ale jako statistický našeptávač textu. V soukromém právu zkrátka nelze nikoho zažalovat za to, že „veřejně šíří neprofesionální blbosti“.
Selský rozum vrací úder
Oslavovat mnichovský rozsudek jako definitivní vítězství pravdy nad stroji je proto zoufalost a nebezpečná předpojatost. Vytváří to v nás falešný dojem, že z AI se stává neomylná vědma, kterému můžeme bezmezně věřit, protože „mu soudy zakázaly lhát“.
Nezakázaly. Soudy pouze technologickým gigantům vzkázaly: „Pokud váš algoritmus někomu konkrétnímu zničí život nebo byznys, zaplatíte to.“ Tam, kde AI neubližuje konkrétním lidem, ale pouze míchá dojmy a pojmy, plete si historická data nebo vám v receptu na bábovku doporučí omylem lžičku projímadla (což už by bylo obecné ohrožením a vadou výrobku), budeme muset i nadále spoléhat na ten nejstarší procesor na světě: na vlastní selský rozum.
Právo nás před technologickou hloupostí neschová; pouze nám dalo bič na situace, kdy ta hloupost získá konkrétní lidskou tvář a začne záměrně špinit něčí jméno. Do té doby platí: Důvěřuj, ale proklikávej. (ehmmm)
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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