Sejde z očí, sejde z mysli
Pravda, blížící se k nule. Na druhé straně staré
Kabaret nad grachtem: „Zákaz masa, export svědomí“
české přísloví, má něco do sebe. Jestli to ovšem bude také platit v souvislosti s naším apetitem (nikoli libidozní povahy) si netroufám tvrdit. Libido vymizí, apetit naopak roste.
Amsterdam je krásné město. Kanály, kola, grachty, Rijksmuseum, tulipány, větrné mlýny a turisté fotografující vše zmíněné. Je to město s duší, historií a od 1. května tohoto roku také s ambicí stát se prvním městem světa, které vyřeší ekologickou krizi tím, že schová reklamu na hamburger. Pokud tato strategie funguje, čekáme s napětím na aplikaci ve sféře jiných společenských problémů. Zakryjme billboardy s alkoholem a střízlivost nastane. Odstraňme reklamy na kasina a hazard zmizí. Přelepme letáky s cigaretami a plíce se samy uzdraví.
Městští úředníci, kteří toto opatření prosadili, jsou zjevně přesvědčeni, že mezi tím, zda člověk sní hamburger, a tím, zda na zastávce tramvaje visí fotografie hamburgeru, existuje kauzální vztah tak pevný, že by ho záviděl sám Newton. Vidím bilboard, chci hamburger, klima trpí. Odstraním billboard, hamburger nechci, planeta se hojí. Elegantní. Jednoduché. A přibližně tak medicínsky přesné jako léčba migrény sundáním klobouku.
„Účelem tohoto opatření je sladit vizuální prostředí Amsterdamu s ekologickými cíli města.“ Amsterdamský magistrát.
„Sladit vizuální prostředí s ekologickými cíli.“ To je věta, která by měla být vytesána do mramoru a vystavena v muzeu jako exponát pod názvem Administrativa na vrcholu své tvůrčí formy.“ Vizuální prostředí. Jako by klimatická změna byla primárně estetický problém. že planeta se přehřívá z toho, že musí dívat na fotografie žebírek. Odstraňme žebírka ze zorného pole a teplota globálně poklesne. Fyzikové se urychleně přepisují učebnice. S trochou uštěpačnosti dodávám, že to už i ty dva svetry byly lepším řešením.
Paradox velké holandské tradice hovězího dobytka
Zde je vhodné poznamenat jednu drobnou okolnost, o které amsterdamský magistrát ve svém tiskovém prohlášení kuriózně mlčí: Nizozemsko je jedním z největších exportérů masa na světě. Holandský zemědělsko-průmyslový komplex produkuje maso v měřítku, který Amsterdamu jako obchodnímu centru přináší nemalé příjmy. Holandský skot je přitom z pohledu CO₂ přibližně tak nenápadný jako vulkán střední velikosti.
Jinými slovy: produkovat maso JISTĚ. Exportovat maso SAMOZŘEJMĚ. Přepravovat maso přes amsterdamský přístav BEZ DISKUZE. Ale zobrazit hamburger na zastávce metra ANI NÁHODOU. To je červená linie, za kterou začíná ekologická apokalypsa. Logika je to brilantní v téže míře, v jaké je brilantní zavřít oči při jízdě na červenou a prohlásit, že nebezpečí zmizelo. Stačí si přece zakrýt oči a dítě ve hře na schovku taky zmizí.
Psychologie billboardu aneb jak funguje touha
Existuje obor nazývaný psychologie spotřebitelského chování. Tento obor strávil posledních sto let zkoumáním toho, proč lidé kupují to, co kupují. Závěry jsou komplikované, vícevrstvé a zahrnují faktory jako identita, zvyk, cena, dostupnost, sociální normy a vrstevnický tlak. Billboard v tomto výzkumu figuruje jako jeden z mnoha faktorů, a ani zdaleka ne ten nejsilnější.
Touha po mase nevzniká z pohledu na billboard. Vzniká z tisíce let evoluce, ze zapáchání grilovaného masa od souseda, ze vzpomínek na nedělní oběd u babičky, z hladu ve dvě odpoledne, ze sociálního rituálu společného jídla. Odstranění billboardu tyto faktory neovlivní ani přibližně tak, jako by je neovlivnilo, kdybychom zakázali slovo „maso“ v křížovkách.
Magistrát však zjevně vychází z jiného modelu lidské psychiky modelu, v němž je spotřebitel prázdná nádoba, do níž se nalévají přání prostřednictvím venkovní reklamy. Zavřeme kohout, nádoba zůstane prázdná. Je to model půvabný svou jednoduchostí. Je to také model, který by neprošel základní zkouškou z psychologie na libovolné evropské univerzitě, včetně těch nizozemských.
„Víme, co skutečně sníží spotřebu masa: cena, dostupnost alternativ, kulturní posun, generační změna. Tyto věci jsou těžké, drahé a politicky nákladné. Billboard je snadný.
Rok 2050: uhlíková neutralita, nebo neutralita billboardů?
Amsterdam si dal za cíl uhlíkovou neutralitu do roku 2050 a snížení spotřeby masa na polovinu ve stejném termínu. To jsou ambiciózní a pro někoho chvályhodné cíle. (Pro mne je to...) Cesty k nim jsou různé: investice do infrastruktury, dotace pro udržitelné zemědělství, zdanění emisí, rozvoj veřejné dopravy, zateplení budov, přechod na obnovitelné zdroje. Tyto cesty jsou nákladné, komplikované, politicky kontroverzní a vyžadují roky práce bez viditelného výsledku.
Anebo, a zde nastupuje génius magistrátu sejmete billboard s hamburgerem! Je to opatření rychlé, viditelné, levné (pokud nepočítáme právní spory s inzerenty, které teprve přijdou) a hlavně telegraficky srozumitelné. „Amsterdam zakázal reklamu na maso.“ Titulek běží světovými médii. Město je progresivní. Starostka je odvážná. Ekologické cíle jsou sladěny s vizuálním prostředím.
A přitom se nespotřebuje o gram masa méně. Ani o litr benzínu méně. Ani o jeden let méně. Protože lidé si hamburger objednají přes aplikaci, auto si koupí u dealera a letenku zarezervují online, přičemž venkovní reklama na tyto produkty na internetu poběží dál ve zcela nezměněné podobě, cílená algoritmem přesněji než jakýkoli billboard na tramvajové zastávce.
Precedens byl stanoven. Logika je funkční, alespoň v rovině tiskového prohlášení. Dovolujeme si proto navrhnout rozšíření programu pro rok 2027, který Amsterdam může zvážit v rámci dalšího slaďování vizuálního prostředí s ekologickými cíli:
- Zákaz reklamy na zimní oblečení, protože zima naznačuje, že globální oteplování nestačí.
- Zákaz reklamy na deštníky, přílišný pesimismus vůči klimatu.
- Zákaz reklamy na opalovací krémy, normalizace pobytu na slunci přispívá k pozitivnímu vnímání tepla, což oslabuje urgenci klimatické akce.
- A konečně zákaz reklamy na Amsterdam samotný, protože turistický ruch je ekologicky neudržitelný a vizuální prostředí by mělo být s tímto faktem sladěno.
Až tehdy — až mizí poslední billboard a město hledí do čistého, prázdného nebe, bude vizuální prostředí Amsterdamu konečně dokonale sladěno s ekologickými cíli. Hamburger bude stále k dostání na každém rohu. Ale aspoň ho neuvidíte na billboardu.
Planeta vydechne úlevou.
Citát magistrátu je autentický. Jestli je to smutnější nebo více k smíchu, to už je vaše volba.
Milan Hausner
Hravě Absurdní Hesla Americká.
Akronymy: kouzelná zkratka, která duní důležitě, dokud se někdo nezeptá, co znamená. Všichni přikyvují, nikdo se neptá, a tak vzniká dojem, že písmena mají vlastní obsah. Nemají. Jsou to prostě jen písmena.
Milan Hausner
Velký tchajwanský slop
Geopolitika dnes připomíná pásovou výrobu: tiskovky ven, fakta dovnitř, slop všude. Mocnosti hrají šachy bez figur, jen s titulky. Svět se tváří stabilně, ale pod povrchem bublá prázdnota, která řídí dějiny.
Milan Hausner
O psí věrnosti, ledniční zradě a filozofické moci piva
Každý, kdo sdílí domácnost se psem, zná železný zákon noci: jakmile se zvednete z postele, pes – ještě před chvílí mrtvý k světu – otevře oči a přepne do režimu noční hlídky.
Milan Hausner
Evropská ideologie vítězí na všech frontách.“ Od energetického bojiště po školní lavici.
(Inspirováno diskuzí dvou poslanců v Evropském parlamentu a konferencemi našich metodiků.) Zdánlivě odtažitá témata, která mají hodně společného. Především ideologii evropské civilizace, která...míří... posuďte sami, kam...
Milan Hausner
Dítě (kuře) v pohodě, rodič v ohrožení
Líheň ve školce spustila ekologickou paniku: děti nadšené, kuřata v pořádku, jen pár maminek vidí v plastové krabičce bránu do velkochovu. Malý experiment, velké morální drama. Tragikomedie hodná prken Národního divadla.
|Další články autora
Otevírací doba obchodů 1. a 8. května 2026 je zrádná. Během jednoho svátku nenakoupíte
Blíží se květnové dny volna a s nimi i tradiční otázka, kdy budou mít obchody otevřeno. Zatímco...
5 pumptracků v Praze, které musíte vyzkoušet. Jeden je nejdelší na světě
Baví děti i dospělé, zlepšují techniku jízdy a nepotřebujete na nich šlapat. Pumptracky, tedy...
7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les
Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam...
Nová lanovka na Petřín se postupně odhaluje, vozy už mají zakrytá jen čela. Podívejte se
Nová lanovka na Petřín od designérky Anny Marešové se zbavuje ochranných obalů a odhaluje svou...
Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?
Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset...
Při požáru domu na Semilsku se nadýchali zplodin tři lidé, škoda je za 10 mil.Kč
Při pondělním večerním požáru rodinného domu v Mírové pod Kozákovem na Semilsku utrpěli lehké...
Brod bude rok bez divadla a kina, rekonstrukce dodá terasu s vyhlídkou i výtah
Havlíčkův Brod připravuje velkou rekonstrukci městského divadla a kina. Budova na nábřeží Sázavy...
V pátek je svátek, slavíme Den vítězství. Budou otevřené velké obchody?
Blíží se další den volna. 8. květen patří mezi nejvýznamnější státní svátky v Česku. Připomíná...
Hasiči v Českém Švýcarsku v noci likvidovali skrytá ohniska, přijede ministr
Hasiči pokračují v likvidaci požáru v Českém Švýcarsku, který vypukl v sobotu odpoledne. Noc na...
Pronájem, Byty 2+kk, 50m2 - České Budějovice 3
B. Smetany, České Budějovice - České Budějovice 3
15 000 Kč/měsíc
- Počet článků 495
- Celková karma 8,64
- Průměrná čtenost 203x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.