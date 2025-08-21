Sedmero mega kantorských rad, jak být super moderní
Jestli jsou tyto následující (ne) rady mysleny vážně, nechávám na každém z vás.
- Neomezený přístup k digitálním zařízením: dovolte dětem, aby se potápěly do nekonečných hlubin tabletů a smartphonů bez jakýchkoli zábran. Zapomeňte na rodičovské kontroly, filtry nebo výukové aplikace. Hlavní je, aby si osvojily: umění nekonečného civění do obrazovek; schopnost přepínat mezi aplikacemi rychleji, než stihnou mrknout; mistrovství v konzumaci pasivního obsahu bez jakékoli interakce. V moderním světě je přece nejdůležitější zůstat zapojen v nikdy nekončícím feedu a vytvářet posty o všem a vlastně o ničem, jen proto aby se nenaplnilo české přísloví: sejde z očí, sejde z mysli. V dětské a teenagerské periodě života máme tu nejlepší příležitost jak mladou generaci na tento soudobý trend připravit. A když náhodou přestane tablet fungovat, okamžitě jim dejte jiné zařízení. Digitální detox by v tomto případě mohl vést ke ztrátě té základní kompetence – klikat, klikat a klikat. Pokud vám to připomíná jiný citát, tak je to podobnost čistě náhodná.
- AI jako všemocný „supermozek“ lidstva Zapomeňte na kritické myšlení. Představte umělou inteligenci jako božského mentora, který za děti: vyřeší domácí úkoly; napíše slohovku i seminárku; odpoví na jakoukoli otázku během vteřiny; ušetří spoustu času na střílečky a chatování nejlépe s virtuální přítelkyní či přítelem. Pak už je jen kousek k těm virtuálně reálným, kteří normálně sedí v černém sedanu se zatemněnými okny. Ověřovat zdroje je zhola zbytečné, alchymistický lektvar kamene mudrců a elixíru mládí je dostatečnou odpovědí na paradoxy, které kognitivní myšlení přenáší. Kognitivní lenost je skvělým doplňkem neutuchajících snah člověka se mít skvěle a nemuset toho moc vynaložit. Ať už jde o finance či myšlení. Takovým příkladem může například být celá řada politických představitelů, kteří mluví (a mnohdy za ně tlachá AI), ale v textu nenajdete jedinou rozumnou myšlenku, které byste se mohli držet. A když snad ano, však oni mu kolegové vysvětlí, aby na ni rychle zapomněl. Rychlost, pohodlí a pláž = to jsou synonyma moderního vzdělávání.
- Fosilní memorování: Naučte žáky, že si není třeba pamatovat žádné fakty. Vše najdou online: data a události? wikipedie!; vzorečky a definice? Stačí jedno „Ahoj, google“; jazyková pravidla? Automatický překladač udělá práci za ně. Jestli ovšem nakonec místo kuřecího popcornu, dostanete plané neštovice, nevím, zda budete spokojeni. Pokud to místo cmundy budou lívance, to přežijete zcela určitě a když místo pomoci etického hackera, se dočkáte bílého klobouku, tak nevím, jestli vám to zase tolik pomůže. Vykašlete se na hluboké znalostní struktury. Poslední, co chcete, je, aby vaši žáci dokázali syntetizovat složité myšlenky. Důležité je, aby věděli, kam kliknout, ne jak přemýšlet. A koneckonců vám to přinese jednu další úžasnou možnost. Stanete se televizní hvězdou pořadu Nikdo není dokonalý.
- Složitost se nenosí: Namísto práce s klasickými literárními díly, vědeckými články a filozofickými traktáty, zkraťte výuku na: 15 Sekundová videa s pípnutím a třemi emoji; memy, GIFy a reklamy; infografiky s barevnými ikonami Rozvoj trpělivosti, schopnosti soustředit se a hloubkové analýzy? To už není cool. Hlavně že děti zůstanou vizuálně stimulované a okamžitě odměněné lajky. Zpětná vazba přece funguje i u vašeho amerického bezsrstého teriéra, co má mámu Rusku. Romanopisci doby dávno minulé i ti současní vám budou vděční. Ti, co tu již nejsou, budou mít pokoj, a ti současní si budou muset novou challenge, protože ta původní profese prostě vyhyne. Další pokrok dnešní doby je jen krok před námi..
- Učitel jako klaun a čistič škodlivého obsahu. Učitelé by měli být hlavně herci a baviči. Každá hodina musí být show plná: hlasité hudby; netradičních rekvizit; a soutěží o „nejzábavnější odpověď.“ Pokud se někdo nudí, je to jasně chyba učitele. Disciplína, vytrvalost a schopnost odolávat frustraci? To bychom přece nenechali studenty trpět. Ne nadarmo, už od dob superlearningu razíme heslo Škola hrou, které svého naplnění došlo až jako edutainment. Že v reálném světě, tuhle stránku spíše přikryje stress jako motivátor našeho konání, už není podstatné. Protože také musíme děti chránit před násilným obsahem i v pohádkách, nadešel čas, aby i pohádky pro nejmenší zněly docela jinak. Jeníček a Mařenka šli přece v brokolicové chaloupce na bylinnou relaxační saunu a nikoli do hrůzostrašné pece. A dokonce ten hrozivý vlk v Červené karkulce ji nakonec pomohl ty maliny sbírat.
- Chyby jsou trestuhodné: Vytvořte prostředí, kde se každá chyba bere jako osobní selhání. Praktiky: body dolů za každý „špatný“ výsledek; žádné odchylky od osnovy, přísné pokyny a nekompromisní kontrola. I sebe. Tech dezinformací je kolem nás až příliš. Takto zajistíte, že studenti nikdy nevybočí z řady, nezkusí nové nápady a nebudou riskovat. Inovace se dějí jinde, ne ve školní lavici. A konec konců škola připravuje budoucí, ty poslušné a manipulovatelné občany..
- Nahraďte lidský kontakt digitálními rozhraními Minimalizujte jakýkoli přímý kontakt mezi studenty či učiteli. Doporučené postupy: vyučování přes chatovací roboty; online platformy místo skupinových diskuzí; virtuální realita místo společných cvičení Empatie, čtení neverbálních signálů a budování vztahů? Proboha, proč. Hlavní je, že algoritmy jednoduše rozdají body a notifikují, když někdo dýchá příliš hlasitě. I tady platí, že iluze jsou každého.
Vaše školní strategie právě zlikvidovala všechny překážky v cestě k opravdové „efektivní“ výchově. Děti budou mistrně ovládat hejblátka, ale skutečné dovednosti, schopnost tvořit a spolupracovat? To přijde… možná. Prvotní, co ale v takovém prostředí získáte, bude téměř nepřerušované ticho, kde bude slyšet spadnout i ten mobil. A to konec konců kantor potřebuje nejvíc... aby v tom šíleném randálu plné otázek nakonec nevyhořel.
Milan Hausner
Digitální elixír se špetkou historie
Dnes, když se technologičtí proroci rozplývají nad světem vzdělávání, vypadá to, jako bychom se vrátili do časů, kdy mechanické učební stroje drtily fakta dvacetkrát za sebou – tentokrát ale ve virtuální realitě.
Milan Hausner
1000 a 1 recept Dobromily Komenské - LSD - část 2
Milá Dobromilo, i když si to už nemůžeš přečíst, moc se omlouvám, ze nepatřičně zneužité tvé jméno. Tvé kuchařské dovednosti pořád zůstávají ve studnici historických podkladů našich dějin.
Milan Hausner
Tátova cesta k LSD - část 1 = aneb od virtuálního světa co nejdál.
Hausnerovy metody využívání LSD jako terapeutického nástroje prošly dynamickým vývojem — od počátečního nadšeného experimentování, přes úplné zatracení, až po dnešní opatrnou renesanci pod moderními klinickými podmínkami.
Milan Hausner
Deník Freddyho K.: Mezi kolébkou a kontrolním panelem
inspirováno a parafrázováno: Nad dvěma citáty otců umělé inteligence: „Žádné dítě už nebude chytřejší než AI,“ „Děti chci mít, ale až bude neuralink.“)
Milan Hausner
5 znaků vysoké inteligence... dá se s tím vůbec přežít
Vědci zase jednou objevili Ameriku i s Antarktidou dohromady: prý existuje pět zvyků, kterými se vyznačují lidé s vysokým IQ. Nebo „zlozvyků“?. Rafinovaný způsob, jak si vyrobit alibi na svůj životní styl.
- Počet článků 40
- Celková karma 7,32
- Průměrná čtenost 228x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.