Se čmelákem na rande
... genderové kvóty.
Když se pak člověk podívá na ten poprask kolem Bumble, který po deseti letech konečně zrušil pravidlo „ženy na prvním místě“, vypadá to jako tvrdý návrat právě zpátky na tu zahradu, česky řečeno, na zadek. Teorie z univerzitních seminářů o tom, jak by měl vypadat moderní digitální svět, totiž dostala na seznamce přes ústa (když ne přes d...ku) od prosté lidské přirozenosti.
Před deseti lety přišel Bumble s „revolučním“ nápadem: „Ať první píší ženy, protože muži jsou podstrčené hrozby a nevychovaní hulváti.“ Znělo to vznešeně, moderně a v tiskových zprávách to vypadalo skvěle. Realita? Po deseti letech zjistili, že:
- ženám se vůbec, ale vůbec nechtělo být aktivními lovkyněmi. Když mají holky napsat první, tak buď napíší tečku, trapného smajlíka, anebo nechají vypršet čas, protože tyhle sociální inženýrství lidskou psychiku prostě nezlomí.
- Muži zhloupli a zkamenněli. Zvykli si sedět s mobilem v klíně jako panáci a čekat, až je nějaká princezna odemkne. A když to náhodou zkusili jinde, v éře všudypřítomného strachu z #MeToo se báli, že každé nevinné „Ahoj, sluší ti to“ bude hned klasifikováno jako obtěžování na pět let vězení.
A co na to všechno ty emancipované bubliny sufražetek a jiných individuí? Ty teď prožívají ukázkovou existenční krizi a kognitivní disonanci jako hrom. Na jednu stranu léta hlásaly, že „ženy přece nepotřebují, aby je někdo lovil, jsme silné a nezávislé!“, ale na stranu druhou zjistily, že psát jako první trapné „Ahoj, jak na víkend?“ a pak koukat do prázdna je prostě otrava. Když dostaly moc, zjistily, že vlastně chtějí to, co měly vždycky – aby se chlap sakra namáhal a udělal ten první krok. Část radikálek teď na Redditu a sítích ječí, že Bumble „zradil feminismus“ a stal se z něj obyčejné semeniště toxické maskulinity, protože se vrátil k mužskému oslovování. V překladu to znamená: „Jak to, že už nemusíme dělat tu špinavou práci za vás?!“
Zatímco tyhle internetové úderky ječí, ty normálnější ženy (které mají v hlavě víc než jen skripta z genderových studií) si potichu oddychly. Ty totiž dávno pochopily, že rovnoprávnost v práci nebo ve společnosti je sice fajn, ale nutit ženu, aby dělala na seznamce obtěžovaného vyjednavače s nejistým výsledkem, s moderní svobodou nemá nic společného.
A jak by se na to celosvětové digitální zmatení podíval pan profesor Flegr? Kdybychom jeho pohled shrnuli čistě přes evoluční biologii, pohlavní výběr a parazitologický nadhled, odpověď by byla rázem jasná. Biologie zase jednou s přehledem zvítězila nad sociálním inženýrstvím – přesně jako ten čmelák, který se taky nezatěžuje ideologií. Z hlediska evoluční strategie nese podstatně větší počáteční investici do potomstva samice, takže je naprosto logicky tou vybírající, zatímco samci se musí předvést, udělat dojem a aktivně o přízeň usilovat. Zkoušet deset let marně nutit aplikací ženy do role iniciátorů a muže do pasivní role byla jen slepá evoluční ulička. Jakmile opadl prvotní opar, celý systém se zhroutil zpátky k tomu, co je pro lidský druh miliony let přirozené, stabilní a energeticky nejefektivnější.
A jestli má lidstvo dnes plné zuby neustálého swipování a samo se vrací k tradici dvoření? Možná za tou náhlou vlnou střízlivosti nestojí jen unavené algoritmy, ale nějaký ten šikovný, skrytý tah všudypřítomné toxoplazmózy, která si s lidskou psychikou celá desetiletí hraje podle úplně jiných pravidel!
Otázkou ovšem je, jak se na podobné skoro tradiční kousky patriarchálních rolí budou dívat zdejší blogoví genderoví specialisté, zůstává samozřejmě příslovečnou záhadou.
PS: Někdy v skrytu duše mi ale vrtá hlavou, jestli to nebyl jen pokles akcií, co toho čmeláka donutil létat sem a tam. V samotném důsledku i ten pokles akcií může být důkazem, aby si už ty emancipované dámy konečně sedly na...
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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