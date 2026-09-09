Scottsbluff a Havlíčkův Brod, co že to mají společného?
... my tady na Vysočině se jen cynicky usmíváme. Tenhle americký vizionář totiž objevil AI pro domácí účely. Zadal do klávesnice pár slov a ona mu, považte ten zázrak, vygenerovala návrh nové kuchyně, obýváku a terasy. Svět se hroutí v základech, miliony lajků prší jak zjednané a influenceři ze Silicon Valley si rvou vlasy úžasem nad touhle revolucí všedního dne.
A pak je tu Havlíčkův Brod. Tady se virální memy nekonají, tady se rovnou pustoší společná kasa.
Moje drahá choť, jinak to nenápadná dáma o holi (což je, jak jsem nedávno zjistil, pouze taktická rekvizita pro maskování nadsvětelné rychlosti, s jakou dokáže klikat na tlačítko „Dokončit objednávku“), tenhle americký sen zrealizovala už před půl rokem. Bez humbuku a pocitu, že právě objevila kolo. Náš obývák už existuje v jejích sto dvaačtyřiceti vygenerovaných verzích. Od „skandinávské deprese“ až po „provensálský kýč“, přičemž každý návrh je zlomyslně optimalizován tak, aby ladil s odstínem kůže naší americké bezsrsté teriérky, když se zrovna rozvaluje na gauči.
Ale to hlavní: AI sice generuje, ale ona rozhoduje. A její cit pro design, ten je tak unikátní, že by ho ani ta nejchytřejší umělá inteligence nedokázala napodobit. Vlastně je to spíše takový 98% patolízal, protože její vrozený smysl pro estetično ji neomylně vede k tomu, aby koupila absolutně všechno, co vidí, pokud se to alespoň vzdáleně podobá algoritmicky schválenému polštářku.
Ten propastný rozdíl mezi klamem sociálních sítí a tvrdou realitou je až brutální. Americký hrdina má virální obrázek a falešný pocit vlastní geniality. Moje žena má fyzicky doručené zboží. A já? Já mám náběh na infarkt z výpisu z účtu, který si, jak bylo zmíněno, společně sdílíme z naší společné, čím dál tenčí kasy. A já celé týdny trávím vedle datlování sháněním toho chudáka, který ty algoritmicky schválené doplňky nezbytné pro náš duchovní rozvoj smontuje, protože to už mi moje choť nesvěří a právem...
K čemu jsou vám miliony zhlédnutí na TikToku, když vám ráno u dveří nezvoní kurýr s doplňky, které AI vyhodnotila jako absolutně nezbytné, a ona je v záchvatu designérské geniality koupila?
Když to tak usrkávám tu svou černou robustu a přemýšlím o tom, musím se smát. Zkuste vzít tyhle naše rozšafné české seniorky, které si s generativními sítěmi tykají čistě z praktických a ryze konzumních pohnutek, a sezvat je někam do kroužku k diskuzi. Kdyby ty vykulené baby z Nebrasky viděly, s jakou chladnokrevnou efektivitou si tu ženské nechávají od AI navrhovat nejen obýváky, ale i barvu závěsů ladící s novou fasádou, a jak je jejich hýkající papoušek okamžitě žene k pokladně, upadly by zlosti. Nejspíš by z toho rovnou dostaly psotník. Nějak to mají ty moderní mladé a krásné influencerky popletené.
My totiž o těch věcech prostě jenom tak nekecáme. My je rovnou realizujeme. Tedy, abych byl zcela exaktní: ony to navrhují, jejich vrozený patolízal to schvaluje a my (hlava rodiny na krku, který ji uvádí do pohybu to platíme.
Internetová sláva je totiž pomíjivá, ale splátky za ten prokletý designový květináč, který si vymyslela umělá inteligence a manželka v záchvatu estetického prozření koupila, ty jsou věčné.
Milan Hausner
Člověk jako mentální autor aneb největší svinstvo v dějinách kreativity
Vážení přátelé lidského ducha, vážení konzumenti digitálního zázraku, dovolte mi dnes krátce se zastavit nad velkým civilizačním pokrokem, který právě prožíváme.
Milan Hausner
AI na rozhraní: Adopce či ochrana myšlení
České školství se v posledních letech ocitlo v situaci, kdy generativní umělá inteligence přestala být teoretickou hrozbou a stala se praktickou realitou. Žáci ji používají při psaní slohů, řešení úloh i vyhledávání informací.
Milan Hausner
Reverzní Flynnův efekt bez flanelky (doplněno)
Dlouhá desetiletí jsme žili v opojné iluzi, že lidstvo nezadržitelně směřuje k hvězdným zítřkům a absolutnímu poznání. Flynnův efekt nás hřál na duši: každou dekádu jsme byli papírově o něco chytřejší.
Milan Hausner
Svět podle kostelecké nádivky
Andrej si položil další otázku, která zní jako z učebnice: „Jak si zjednodušit svět, když už je moc složitý? Proč platíme 20 miliard soukromým a církevním školám, když máme státní školství?“
Milan Hausner
AI k loutce či loutka ke člověku (doplněno)
Pan Urban snesl celou řadu docela rozumných argumentů proti mé tezi o ontologické pasti. Pojďme se tedy na jeho argumenty podívat ještě jednou a čistě objektivně bez jízlivosti a nadřazenosti názorových oponentů.
|Další články autora
Metro E: Návrh nové linky Pražany spíš nadzvedl. Proč a kudy má vést?
Vznikne v Praze pátá linka metra? Čtvrtá trasa D se teprve staví a pražští radní již plánují další...
Kousek od Karlova mostu se najíte za 120 korun. Když dodržíte rozvrh, můžete do školní jídelny i vy
Jen pár kroků od Karlova mostu funguje školní jídelna, kde se mohou najíst nejen studenti a...
V motolské nemocnici hořelo. Musely se evakuovat dvě desítky pacientů
Ve Fakultní nemocnici Motol a Homolka v Praze ve čtvrtek odpoledne hořelo. Nikdo se nezranil, ale...
Pátá trasa metra E dostala zelenou. Radní schválili studii okruhu za stovky miliard
Pražští radní dali zelenou studii proveditelnosti pro pátou trasu metra E. Nová okružní linka má...
Trolejbusem až na Zbraslav. Strakonická měla být dopravní tepnou budoucnosti
Strakonická měla být jednou z hlavních pražských dopravních tepen budoucnosti. V 50. letech po ní...
Akvarijní svět v Brně bude mezi evropskou špičkou. Láká na 400 tisíc živočichů
Titanic, Tutanchamon, Space Mission či Šmoulové. To jsou názvy výstav, které v minulosti na...
Klimatolog: Krajině chybí za loňský a letošní rok až stovky milimetrů srážek
České krajině chybí za loňský a letošní rok stovky milimetrů srážek proti průměru, který napršel v...
V děčínské zoo se v létě narodila mláďata tří druhů kočkovitých šelem
Veterináři dnes v zoologické zahradě v Děčíně zkontrolovali všech pět koťat, která se tam v létě...
V Jindřichově Hradci usiluje znovu o mandát 23 ze 27 současných zastupitelů
V Jindřichově Hradci v letošních komunálních volbách znovu usiluje o mandát 23 z 27 současných...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 764
- Celková karma 8,56
- Průměrná čtenost 190x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
Ostatní mé publikace naleznete na mém profilu linkedin.
Knihy: Každý blázní po svém, Seznamte se, 1.A. Dialýza: Příběhy z čekárny naděje, Zápisky z mastného konce dějin. LSD.