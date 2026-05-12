Schrödingerova OVU aneb Kvantová pedagogika pro pokročilé
(filozofická meditace prostého učitele/ky, 25 let v oboru, tři reformy za sebou a na prahu další)
Byl jednou jeden švýcarský chemik jménem Albert Hofmann. V roce 1943 syntetizoval v basilejské laboratoři látku s nudným názvem LSD-25, a aby ověřil její účinky, vstřebal si malé množství kůží. Záhy zjistil, že se něco děje. Nasedl tedy na kolo a jel domů. Tato jízda, trvající pouhých několik kilometrů, se zapsala do dějin jako Bicycle Day první vědomě prožitý LSD trip v historii lidstva. Hofmann popisoval, jak se mu svět roztékal, barvy zpívaly a vzdálenosti ztrácely smysl. Přesto byl přesvědčen, že situaci plně kontroluje. Že ví, kam jede. Že to celé dává smysl.
Nějak mi tato historka splývá, když čtu stávající kurikulární dokumenty NPI.
Pak tu máme ještě jednoho vědce. Díky OVU jsem pochopil/a konečně základní ontologický princip: jsou to Schrödingerovy kočky pedagogiky.
Erwin Schrödinger, aby bylo jasno i těm, kteří se věnují raději živým bytostem než fyzice, byl rakouský fyzik, který v roce 1935 navrhl myšlenkový experiment: kočka zavřená v krabici s radioaktivním atomem je zároveň živá i mrtvá, dokud ji nikdo nepozoruje. Teprve otevřením krabice, aktem pozorování, se realita rozhodne pro jednu z možností. Před tím existují obě najednou.
A přesně tak fungují OVU.
Dokud se na ně nikdo nedívá, tedy dokud nepřijde inspekce, jsou zároveň splněné i nesplněné, závazné i nezávazné, měřitelné i neměřitelné. Teprve akt pozorování (příchod ČŠI s formulářem) způsobí kolaps vlnové funkce a kočka buď ožije, nebo chcípne. A vina za výsledek? Samozřejmě na pozorovateli. Tedy na mně. Protože jsem se díval/a moc doslovně.
Hofmann by rozuměl. On také nevěděl, co přesně otevřel. Ale na kole to vypadalo naprosto logicky.
Dále jsem pochopil/a, že OVU nemohou být přímým nástrojem hodnocení, protože to by byla standardizace; a standardizace je, jak víme, to nejhorší, co se dětem může stát, hned po domácím úkolu a suplování v tělocvičně. Raději tedy pracujeme s rámcovým směřováním k hodnotám a postojům. Až se mě ředitelka zeptá, proč půlka třídy nerozezná měkké a tvrdé y po Bé, odpovím s klidem hlubokého vesmíru:
„Paní ředitelko, vy jste uvízla v newtonovském paradigmatu výkonu. Tito žáci nejsou pozadu; nacházejí se v superpozici mezi nezralostí a metakognicí. Až proběhne měření na konci základní školy, vlnová funkce zkolabuje. Nebo nezkolabuje. Záleží na pozorovateli.“
Terminologický aparát dokumentu, kompetenční pojetí, konstrukce znalostí žákem, aplikace vědomostí v různých kontextech, jsem slyšel/a už při první reformě, poté při druhé a nyní potřetí, pokaždé s novým logem a jinou barvou šanonu. Přirozeně nesmí být použita technicistní kritéria ani striktně jednotné formulace. My to prostě ucítíme. Jako když žák řekne babičce, že je hodná, to může být již plnohodnotný projev hodnotového postoje k rodině. Nebo taky jen chce od babičky zmrzlinu. Záleží na kontextu. Kontext si definujte sami. Rámcově. Hofmann také ucítil. Bohužel až retrospektivně, druhý den ráno, s mokrým ručníkem na hlavě.
A mimochodem: všimli jste si, že i já sám/sama píšu tento text v koncovkách oddělených lomítkem? Protože i můj gender je v tomto systému rámcově nezávazný. Jsem učitel/ka. Jsem pozorovatel/ka. Jsem zodpovědný/á. Dokud nepřijde inspekce a nezkolabuje moji vlnovou funkci do jedné ze dvou schválených forem; načež mi bude sděleno, že jsem si ji měl/a zvolit rámcově, nikoli administrativně. Stejně jako OVU: gender existuje, ale jeho závazná podoba se upřesní v metodickém vodítku, které je nepovinné, ale doporučené, ale nezavazující, ale raději ho dodržte.
A pak je tu ona slavná fáze „Splněno“; formálně nezávazná, ale v praxi tak trochu závazná, protože bez ní si nikdo netroufne napsat ŠVP a inspekce ji tichým gestem přítomnosti dává najevo jako horizont, k němuž se sluší směřovat. Je to jako černá díra: přímo ji nevidíte, ale všechno kolem ní obíhá a nic se z jejího gravitačního pole nedostane ven. Závazná je věta na půl řádku. Výklad si najdete v nepovinném vodítku. Pokud ho použijete doslovně, je to vaše chyba; měli jste číst rámcově.
Toto je, dámy a pánové, čistá kvantová legislativa: norma existuje i neexistuje, dokud ji nezačnete dodržovat. Hofmann by dodal: „Také jsem si myslel, že vím, jakou dávku jsem si aplikoval. Ukázalo se, že jsem ji podcenil asi desetinásobně.“ Přesně jako ŠVP.
A nyní třešnička na dortu: NPI přichází s tím, že umělá inteligence je ve veřejném zájmu. Výborně. Skvělé. Souhlasím rámcově.
Jen se tiše ptám: čí veřejný zájem? Jak definovaný? Kým změřený? Na základě jakého metodického rámce stanovený? A kdo nese odpovědnost, když AI ve třídě způsobí více škody než užitku; učitel/ka, který/á ji použil/a, nebo instituce, která ji označila za věc veřejného zájmu bez závazného návodu?
Odpověď je, jak jste již pochopili, elegantně uložena v nepovinném vodítku, které bude vydáno rámcově, až dozraje odborná diskuse. Přibližně ve stejnou dobu, kdy se vyjasní funkce OVU v kurikulárním systému. Tedy nikdy, ale optimisticky.
Veřejný zájem je totiž další Schrödingerova kočka. Existuje, dokud ho nikdo konkrétně nedefinuje. Jakmile by se někdo pokusil o přesnou definici, kočka by chcípla; a bylo by nutné někoho označit za odpovědného. A to přece nechceme. Odpovědnost je technicistní kategorie. My směřujeme k hodnotám.
Takže AI je ve veřejném zájmu stejným způsobem, jakým jsou OVU závazné: vznešeně, mlhavě a s plnou odpovědností na bedrech toho, kdo to vezme vážně.
Hofmann by poznamenal, že také LSD mělo být původně ve veřejném zájmu jako lék. Definici toho zájmu upřesnili až o dvacet let později. Na kole to vypadalo jinak. Je pravda, že se to teď vrací. Takže se třeba ve svém pohledu mýlím.
A konečně, to nejkrásnější, závěrečná věta dokumentu o tom, že „další odborná diskuse by měla směřovat k jasnějšímu vymezení funkce OVU v celém kurikulárním systému.“
Po 354 stranách. Po třech revizích. Deseti metodických příručkách. Teprve teď se začne diskutovat o tom, k čemu to vlastně je.
To je vědecká skromnost hodná Sókrata. Nebo, a to je možná přesnější analogie, hodná Hofmanna, který dojede domů na kole, sedí v křesle, strop se mu vlní nad hlavou, a teprve v tu chvíli si říká: „Možná bych měl zjistit, co jsem to vlastně syntetizoval.“
Závěr mé filozofické meditace je prostý:
Pochopil/a jsem, že za všechno mohu já. Čtu to příliš doslovně. Místo abych chtěl/a vědět, co po mně vlastně chcete, mám se vznášet v oblacích kompetencí, důvěřovat procesu a spoléhat na to, že fáze „Splněno“ je jen milý motivační obrázek jako záložka s kotětem a nápisem Nevzdávej to! Těch máme teď po sociálních sítí plno.
Kéž by místo očekávaných výsledků učení napsali upřímně:
„Tohle by bylo fajn, ale každý ať si to udělá po svém, jen nesmí být viditelně pozadu u inspekce a nesmí použít pravítko.“
Ušetřilo by se papíru. Zachránily by se lesy. A já bych konečně věděl/a, kde je kočka.
A jestli je kočka živá. A jestli je to vůbec kočka, nebo jen rámcový směr k rozvoji kočkovitých kompetencí.
P.S. Kočka je samozřejmě v superpozici. A jen rámcově.
P.P.S. Kočka je také genderově neutrální. Dokud ji nepojmenujete.
P.P.P.S. Kočka je ve veřejném zájmu. Definici zájmu zašleme dodatečně. Kočka mezitím může učit s AI. Hofmann by schválil. On také nejdřív syntetizoval, pak teprve přemýšlel.
Tým autorů z NPI: Očekávané výsledky učení v RVP ZV: k pojetí, terminologii a zpřesnění závazné vrstvy | Pedagogicke.info
Milan Hausner
Digitální výfukové plyny
O víkendu jsem si trochu podrobněji pročítal zdejší diskuze (neměl jsem nic lepšího na práci, třeba bych musel nádobí naskládat do myčky), a tak jsem si dovolil zadat AIčku i malou analýzu. A tohle na mne vypadlo. Komentář je můj.
Milan Hausner
Co je v DNA psáno, je i dáno
Filip mi připomněl jednu důležitou myšlenku, na kterou jsem si včera ve své první poznámce nevzpomněl. A tak holt, já sportovně nepolíbený tlouštík, píšu další esej o fotbale. Tentokrát ale z genetického hlediska.
Milan Hausner
„My Evropané fotbal milujeme,"
„My Evropané fotbal milujeme,“ řekla dnes Ursula von der Leyen ke Dni Evropy. Ano, milujeme. Nemůžeme se titulu dočkat a tak prostě dáme své dojetí okázale najevo. A my jsme k oslavě tohoto dne k tomu přidali opravdovou korunu.
Milan Hausner
Z sedla motorky k psychoanalytické sondě volajícího
Tak jsem si včera opět přečetl podnětný článek. Dovolím si na něj reagovat, ale odkaz dávat nebudu, protože...
Milan Hausner
Když politik dýchá na holo...
Psychiatři tvrdí, že to, co v sobě nevidíme, nevědomky promítáme ven. Tedy taky do občanů. Do novinářů. Celá politika je vlastně jedno velké projekční plátno, na které každý politik promítá své neopracované vnitřní já...
|Další články autora
Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou
Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na...
O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče
Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti....
Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?
Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset...
Skrytý ráj kousek za Prahou. „Tajná“ zahrada přetéká květy a lidé o ní skoro nevědí
Lepší než Průhonice? Voňavými kvítky čerstvě obdařené lýkovce, koberce plaménků, ale i nespočet...
Levnější doprava pro lidi nad 70 let? Další pražská radnice spustila Senior taxi
Od začátku května mohou senioři z Praha 14 využívat novou službu Senior taxi. Lidé nad 70 let...
Děti v bytě nad sebou neuslyšíte. Developer o luxusu v Brně i náročné klientele
Vysoké ambice si klade u vznikajícího bytového domu Nová Myslivna brněnský developer Martin Šinogl....
Dálnice propojí Jesenicko s Prahou i Ukrajinou. Hotová má být do osmi let
Autem z Javorníku do Prahy? Každý řidič zvolí cestu přes Polsko. Spojení Jesenicka s východními...
Šikmý kostel u Karviné mění barvu. Šedý eternit střídá oranžová bobrovka
Pro mnohé to bude velký nezvyk. Kostel sv. Petra z Alkantary v Karviné, známější pod neoficiálním...
Slevy až 50 procent z radnice. Corrency v Praze láká seniory, kritici ale varují před křivením trhu
Projekt Corrency by měl mít ideálně zcela jednoduchý cíl: „donutit“ místní obyvatele nakupovat u...
Investiční příležitost v srdci Hostomic – dům na Tyršově náměstí
Tyršovo náměstí, Hostomice, okres Beroun
2 700 000 Kč
- Počet článků 507
- Celková karma 8,54
- Průměrná čtenost 203x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.