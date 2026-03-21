Šachista jde na rande (I)
Po měsících analýzy svých předchozích vztahových nezdarů (které on nazývá „nepříznivými výsledky v otevřených partiích“) se mu podařilo domluvit schůzku. S ženou. Živou. A ta dokonce souhlasila, že půjde na večeři.
David si cestu do restaurace naplánuje jako zahájení. Zvolí italskou restauraci – solidní, klasická volba, žádné riziko. Dorazí o dvacet minut dřív, aby „prozkoumal terén“. Vybere si stůl u okna, odkud má přehled o celém sále. To není romantické gesto, to je strategická výhoda.
Ona přijde. Jmenuje se třeba Tereza. Usměje se, omluví se za drobné zpoždění. David v tu chvíli provede první chybu – místo aby řekl „to nevadí, jsem rád, že jsi tady“, podívá se na hodinky a konstatuje: „Čtyři minuty. To je v toleranci, ale příště bych doporučoval rezervu.“ Tereza se pousměje, ale v očích se jí mihne něco, co by se dalo nazvat prvním varovným signálem. David si toho nevšimne, protože právě v hlavě rozehrává variantu: „Řekl jsem to dostatečně vtipně? Nebo jsem jí dal pěšce?“
Začíná konverzace. Tereza se zeptá, co dělá. David by mohl říct „jsem analytik“ nebo „pracuju v IT“. Ale David je šachista. A šachista musí světu ukázat, jak je jeho svět fascinující. A tak spustí: „Vlastně se živím strategickým plánováním, ale hlavně hraju šachy. Závodně. Mám ELO 1950. To je takový…“ a následuje desetiminutová přednáška o ratingových systémech, o tom, jak se liší FIDE od národního ELO, a o tom, že jednou remizoval s jedním mezinárodním mistrem, i když ten den měl teplotu.
Tereza přikývne, upije vína a zkusí to znovu: „To zní zajímavě. A co tě na tom baví?“ David se rozzáří. Konečně otázka, na kterou se těšil. „Baví mě ta logika, ta přesnost. Víš, v šachu není místo pro náhodu. Každý tah má důvod. Na rozdíl od…“ udělá dramatickou pauzu, „…třeba vztahů.“ A zasměje se. Sám. Tereza se usměje také, ale spíš nervózně.
David to vnímá jako úspěch. „Získal jsem tempo,“ pomyslí si. „Teď můžu přejít do útoku.“
A tak začne klást otázky. Ale nejsou to otázky někoho, kdo se snaží druhého poznat. Jsou to otázky vyšetřovatele, který hledá slabiny. „Jaké máš koníčky?“ Tereza řekne, že ráda chodí do divadla. David pokývá hlavou a zeptá se: „A umíš se podřídit pravidlům? Jakože když je nějaký systém, dokážeš v něm fungovat, nebo potřebuješ neustále měnit pozice?“ Tereza na chvíli ztuhne. David si uvědomí, že možná přestřelil, a tak to zachrání: „Jen žertuju. Teda… vlastně ne. Ale je to důležité, víš? V šachu, když změníš strategii uprostřed hry bez přípravy, tak prohraješ.“ Usměje se, jako by právě řekl něco hlubokomyslného.
Číšník přinese jídlo. David si objednal steak, protože „to je bezpečná volba, neobsahuje mnoho proměnných“. Když mu maso přinesou, začne ho krájet na přesně stejné kousky. Tereza poznamená, že to dělá velmi systematicky. David jí vysvětlí, že „symetrie v jídle podporuje lepší trávení a zároveň je to estetické“. Pak se podívá na její talíř a skoro nedýchaje konstatuje: „Ty jsi dala těstoviny. To je rizikové. Těstoviny se špatně dělí na rovnoměrné porce.“ Tereza už jen tichounce dojídá a přemýšlí, jestli by se nedala zachránit nějakou urgentní zprávou.
David ale cítí, že hra není ztracená. Naopak – on má pocit, že dominuje. Rozhodne se tedy ukázat svou galantnost. „Víš,“ řekne, „v šachu se říká, že dáma je nejdůležitější figura. Ale já si myslím, že v životě je to podobné. Žena by měla být ta, která určuje směr.“ Tereza zvedne obočí. David dodá: „Samozřejmě za předpokladu, že rozumí strategii.“ A zasměje se. Znovu sám.
Tereza dojí, odloží ubrousek a s úsměvem, který je už spíš úsměvem nad propastí, řekne, že musí jít, protože ráno vstává. David zaplatí (na korunu přesně, spropitné vypočítá jako 12,5 %, což je aritmetický průměr mezi 10 a 15) a doprovodí ji ke dveřím. Cestou jí stihne ještě sdělit, že si myslí, že jejich konverzace byla „kvalitní výměna, i když občas trochu chaotická“. Pak jí podá ruku – ne na rozloučenou, ale jako by chtěl zkontrolovat její stisk. „Byl to dobrý trénink,“ řekne. A pak dodá: „Teda ne trénink. Já myslím… prostě hezký večer.“
Tereza odchází. David se vrací k autu, sedne si za volant a s úlevou vydechne. V hlavě si projde celou „partii“ a dojde k závěru: „Nevím, co se stalo. Možná měla nějaký skrytý plán. Nebo se lekla, protože jsem byl příliš silný soupeř. Ale hlavně – já jsem neprohrál. Já jsem…“ odmlčí se, „…já jsem vlastně remizoval. A remíza s takhle nevyzpytatelným protivníkem je úspěch.“
A tak jede domů, spokojený, že zvládl další sociální interakci, aniž by musel přiznat, že mu chybí základní instinkt, který má každý normální člověk – instinkt poznat, kdy už je na tahu někdo jiný.
Doma si sedne k šachovnici, rozehřeje si partii s počítačem a během pěti minut udělá chybu, kterou by normálně neudělal. Protože mu v hlavě stále běží otázka: „Co když jsem měl na toho večera jít jinak? Co když jsem měl místo e4 zvolit útok na křídle?“ A pak se napřímí a řekne si nahlas: „Ne. Moje zahájení bylo správné. Ona prostě nebyla připravená na hru mé úrovně.“
A to je, dámy a pánové, skutečný mat. Ne ten, co mu dala Tereza, když odešla. Ale ten, který si sám nastavil už ve chvíli, kdy si myslel, že láska je jen další šachová partie, kde se dá vyhrát, když máš lepší ELO.
Milan Hausner
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.