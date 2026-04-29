S gramatikou. A správně? (4)
Pravda je taková, že správně to není ani v tom zatuchlém skleníku, ani v tom průvanu od islandských gejzírů. Správně je to někde uprostřed, v mírně pootevřeném okně, kde proudí čerstvý vzduch, ale netáhne tak, aby vám to sfouklo všechny papíry ze stolu a s nimi i poslední zbytky zdravého rozumu. Forma ale prostě dotváří obsah, gramatika prostě do našeho jazyka patří.
Ideální učitel češtiny by byl takový, který:
- Zná pravidla, ale ví, že jazyk je živý tvor, ne vycpanina v muzeu. To znamená, že slovo selfie už do slovníku patří, ale psát selfíčko je prostě hnus a mělo by se za to chodit na hanbu do rohu. Ví, že bysme je hyperkorektní nesmysl (správně je pouze bychom pro 1. os. mn. č., případně hovorově bysme v neformálním projevu, ale ne do písemky), ale zároveň chápe, že trvat v hospodě na kdybychom vás kvalifikuje na titul Největší suchar západně od Zemana.
- Otevře okno, ale nenechá vás nastydnout. Pustí do třídy svět. Vysvětlí, že anglicismy jsou fajn, když pro ně nemáme český ekvivalent (software), ale že říkat mítink místo schůze je znakem člověka, který si myslí, že v kapse u saka nosí Nobelovu cenu za světovost. Ukáže vám, že čeština má úžasnou slovní zásobu pro věci, které v angličtině popíšete třemi slovy: třeba litovat versus pykat versus želet.
- Miluje jazyk, ne sám sebe. Sykora miloval sebe v roli strážce brány. Trávníček miloval sebe v roli světoběžníka, který objevil Ameriku ...Česko v Čechách (ehmm). Dobrý učitel miluje tu melodičnost češtiny, tu hravost, kdy můžete z jít udělat chodit, chodívat, chodívávat, přejít, obejít, zajít si, vyjít a každé znamená něco trochu jiného. A chce, abyste tu radost měli taky, ne abyste se jí báli.
- Přizná, že sám tápe. Správně je pomněnka (od pomni), ne poměnka. Proč ale? Protože husitské války a hláskové změny. Dobrý učitel řekne: „To je složité, pojďme se na to podívat.“ Špatný učitel řekne: „To je přece jasné, vy ignoranti.“
- Nezapomene, že cílem je dorozumění, ne dokonalost. Jazyk není test z autoškoly, kde za chybějící čárku vyletíte. Je to most. A most má být pevný, ne nutně pozlacený. Když napíšete mně/mě správně, jste král. Když ne, většina lidí to pochopí, ale na internetu vás sežerou. A právě o tom má výuka být, dát vám šanci přežít v džungli, ne vás v ní nechat napospas s tím, že jste si to měli nastudovat v Jungmannovi.
- Mluvit a psát s respektem k jazyku, ale bez jeho zbožštění. Větrat, ale neudělat ze třídy letištní halu. A hlavně nezapomenout, že i to ř se dá naučit, když u toho nebudete vypadat, jako byste polykali ježka.
Blogger, který nerespektuje pravidla, nutně narazí, a ne kvůli jednomu zbloudilému překlepu, ale kvůli systematickému podcenění formy. V určitém bodě už to není roztomilá nepozornost, ale tichý signál čtenáři: „Tvoje soustředění mě nezajímá.“ A to je otázka, která pálí víc než čárka před „aby“ je to pohrdání čtenářem, nebo jen ideologická póza, která má zakrýt nedostatek disciplíny? Jak už jsem psal: se změnou formy přichází i větší dosah myšlenek. Ne proto, že by čtenář byl pedant, ale protože čistý text dovolí myšlence prorůst do hlavy bez rušení, bez škobrtnutí, bez toho, aby musela přeskakovat přes autorovy vlastní chyby jako přes rozházené boty v předsíni.
Forma není dekorace. Je to amplion, který buď zesílí, nebo utopí všechno, co chceš říct.
A pokud vás to nebaví, vždycky můžete jít učit tělocvik. Tam se píše jenom branka, a ta je vždycky bez čárky.
Milan Hausner
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.