Růžová kniha nevyužitých daňových možností
Předmluva
Tato Růžová kniha představuje jen nástin oblastí (politici jistě doplní další), které dosud nejsou adekvátně zachyceny v daňovém systému, přestože generují měřitelné ekonomické, sociální nebo environmentální externality. Cílem dokumentu je identifikovat nové zdroje veřejných příjmů, které odpovídají současným trendům chování obyvatelstva, technologickému vývoji a potřebě dlouhodobé fiskální stability. Dokument vychází z předpokladu, že moderní společnost produkuje široké spektrum nevyužitých příležitostí, jež lze prostřednictvím vhodně koncipovaných daňových nástrojů transformovat v udržitelný příjmový rámec.
Úvod do problematiky
Daňové systémy tradičně reagují na hmotné jevy: příjem, majetek, spotřebu. Avšak v digitální a post‑materiální ekonomice vzniká celá řada nových fenoménů, které nejsou fyzické, ale mají reálné dopady na ekonomiku, infrastrukturu a veřejné statky.
Tato Růžová kniha identifikuje tyto fenomény jako nevyužité daňové možnosti a navrhuje jejich systematické uchopení.
Metodika identifikace nových daňových příležitostí
Nové daňové možnosti byly identifikovány na základě tří kritérií:
Ekonomická externalita
Fenomén generuje náklady nebo ztráty, které nejsou pokryty stávajícími mechanismy.
Měřitelnost
Chování lze sledovat, kvantifikovat nebo algoritmicky vyhodnotit.
Společenská přijatelnost
Daň lze prezentovat jako nástroj ochrany veřejného zájmu, udržitelnosti nebo odpovědného chování.
Přehled nevyužitých daňových možností
Níže uvedené položky představují oblasti, které splňují výše uvedená kritéria a jsou vhodné pro další legislativní rozpracování.
Daň z opuštěného košíku
Digitální nerozhodnost spotřebitelů vede k neuzavřeným transakcím, zatěžuje infrastrukturu a zkresluje data o poptávce. Daň kompenzuje ztráty a podporuje odpovědné chování.
Daň z nevyužité radosti a nevyužitého optimismu
Nedostatečná míra pozitivních emocí snižuje kolektivní psychickou odolnost. Daň motivuje k aktivnímu podílu na společenské pohodě. Pesimistické postoje mají negativní dopad na ekonomickou aktivitu a inovace. Daň motivuje k udržování pozitivního očekávání.
Daň z nevyužitého ticha
Ticho je vzácný veřejný statek. Nadměrné soukromé využívání ticha bez přínosu pro komunitu představuje neefektivní alokaci zdrojů.
Daň z nevyužitého talentu
Každý občan disponuje potenciálem, do jehož rozvoje investovala společnost. Nevyužití tohoto potenciálu představuje ztrátu veřejné investice.
Daň z nevyužitého sociálního kapitálu
Nízká míra sociální interakce oslabuje soudržnost společnosti. Daň podporuje aktivní zapojení do komunitního života.
Daň z nevyužitého pohybu
Sedavý způsob života zvyšuje náklady zdravotního systému. Daň motivuje k pravidelnému pohybu.
Daň z digitálního čučení
Ochrana zraku, boj proti digitální závislosti a podpora mezilidské komunikace je jen praktickým uplatněním politik realizovaných u nezletilých. Stát vám zdaní každou hodinu strávenou před obrazovkou, s výjimkou státní televize (ta je „přece vzdělávací“). Poplatky za televizi jsou při použití tohoto konceptu opravdovým přežitkem.
Daň z deště na soukromém pozemku
Voda je veřejný statek, který dopadá na soukromé
Nakonec se možná dočkáme jednotné teorie zdanění:
Co existuje nebo lze si představit, může být zdaněno. Co je zdaněno, zůstane zdaněno.
A každé zdanění najde své filozofy, kteří pro něj sepsali to správné „objektivní zdůvodnění“. I pro tu vaši kávu, kterou právě pijete při čtení tohoto textu – přece vás kofein stimuluje k vyšší produktivitě, kterou by stát měl spravedlivě zdaňovat...A AIčko to se taky dočká!!
území; tudíž potřebujete licenci na její „přechodné uskladnění“ Konečně spravedlivé zdanění zahradních jezírek a kaluží po jarním tání
Strategické přínosy zavedení nových daní
Fiskální stabilita
Diverzifikace daňové základny snižuje závislost na tradičních zdrojích příjmů.
Behaviorální regulace
Daně mohou sloužit jako nástroj kultivace žádoucího chování.
Udržitelnost digitální infrastruktury
Regulace digitálního odpadu a neefektivních procesů přispívá k ekologické stabilitě.
Sociální koheze
Podpora aktivního zapojení občanů do společenského života.
Implementační rámec
Vybrané daně budou testovány v omezeném rozsahu ve spolupráci s
digitálními platformami.
Legislativní harmonizace
Návrhy budou sladěny s evropskými standardy a digitální legislativou.
Komunikační strategie
Důraz na prezentaci daní jako nástrojů ochrany veřejného zájmu.
Růžová kniha nevyužitých daňových možností představuje strategický dokument, který otevírá cestu k modernizaci daňového systému v souladu s vývojem společnosti. Identifikované oblasti nabízejí potenciál pro dlouhodobě udržitelné příjmy, podporu odpovědného chování a posílení veřejných statků.
Tento dokument je určen jako podklad pro další odbornou diskusi, legislativní přípravu a strategické rozhodování.
Milan Hausner
