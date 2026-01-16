Růžová kniha nevyužitých daňových možností

Strategický rámec pro rozšíření daňové základny v podmínkách digitální, sociální a environmentální transformace společnosti

Předmluva

Tato Růžová kniha představuje jen nástin oblastí (politici jistě doplní další), které dosud nejsou adekvátně zachyceny v daňovém systému, přestože generují měřitelné ekonomické, sociální nebo environmentální externality. Cílem dokumentu je identifikovat nové zdroje veřejných příjmů, které odpovídají současným trendům chování obyvatelstva, technologickému vývoji a potřebě dlouhodobé fiskální stability. Dokument vychází z předpokladu, že moderní společnost produkuje široké spektrum nevyužitých příležitostí, jež lze prostřednictvím vhodně koncipovaných daňových nástrojů transformovat v udržitelný příjmový rámec.

Úvod do problematiky

Daňové systémy tradičně reagují na hmotné jevy: příjem, majetek, spotřebu. Avšak v digitální a post‑materiální ekonomice vzniká celá řada nových fenoménů, které nejsou fyzické, ale mají reálné dopady na ekonomiku, infrastrukturu a veřejné statky.

Tato Růžová kniha identifikuje tyto fenomény jako nevyužité daňové možnosti a navrhuje jejich systematické uchopení.

Metodika identifikace nových daňových příležitostí

Nové daňové možnosti byly identifikovány na základě tří kritérií:

Ekonomická externalita

Fenomén generuje náklady nebo ztráty, které nejsou pokryty stávajícími mechanismy.

Měřitelnost

Chování lze sledovat, kvantifikovat nebo algoritmicky vyhodnotit.

Společenská přijatelnost

Daň lze prezentovat jako nástroj ochrany veřejného zájmu, udržitelnosti nebo odpovědného chování.

Přehled nevyužitých daňových možností

Níže uvedené položky představují oblasti, které splňují výše uvedená kritéria a jsou vhodné pro další legislativní rozpracování.

Daň z opuštěného košíku

Digitální nerozhodnost spotřebitelů vede k neuzavřeným transakcím, zatěžuje infrastrukturu a zkresluje data o poptávce. Daň kompenzuje ztráty a podporuje odpovědné chování.

Daň z nevyužité radosti a nevyužitého optimismu

Nedostatečná míra pozitivních emocí snižuje kolektivní psychickou odolnost. Daň motivuje k aktivnímu podílu na společenské pohodě. Pesimistické postoje mají negativní dopad na ekonomickou aktivitu a inovace. Daň motivuje k udržování pozitivního očekávání.

Daň z nevyužitého ticha

Ticho je vzácný veřejný statek. Nadměrné soukromé využívání ticha bez přínosu pro komunitu představuje neefektivní alokaci zdrojů.

Daň z nevyužitého talentu

Každý občan disponuje potenciálem, do jehož rozvoje investovala společnost. Nevyužití tohoto potenciálu představuje ztrátu veřejné investice.

Daň z nevyužitého sociálního kapitálu

Nízká míra sociální interakce oslabuje soudržnost společnosti. Daň podporuje aktivní zapojení do komunitního života.

Pesimistické postoje mají negativní dopad na ekonomickou aktivitu a inovace. Daň motivuje k udržování pozitivního očekávání.

Daň z nevyužitého pohybu

Sedavý způsob života zvyšuje náklady zdravotního systému. Daň motivuje k pravidelnému pohybu.

Daň z digitálního čučení

Ochrana zraku, boj proti digitální závislosti a podpora mezilidské komunikace je jen praktickým uplatněním politik realizovaných u nezletilých. Stát vám zdaní každou hodinu strávenou před obrazovkou, s výjimkou státní televize (ta je „přece vzdělávací“). Poplatky za televizi jsou při použití tohoto konceptu opravdovým přežitkem.

Daň z deště na soukromém pozemku

Voda je veřejný statek, který dopadá na soukromé

Nakonec se možná dočkáme jednotné teorie zdanění:

Co existuje nebo lze si představit, může být zdaněno. Co je zdaněno, zůstane zdaněno.

A každé zdanění najde své filozofy, kteří pro něj sepsali to správné „objektivní zdůvodnění“. I pro tu vaši kávu, kterou právě pijete při čtení tohoto textu – přece vás kofein stimuluje k vyšší produktivitě, kterou by stát měl spravedlivě zdaňovat...A AIčko to se taky dočká!!

území; tudíž potřebujete licenci na její „přechodné uskladnění“ Konečně spravedlivé zdanění zahradních jezírek a kaluží po jarním tání

Strategické přínosy zavedení nových daní

Fiskální stabilita

Diverzifikace daňové základny snižuje závislost na tradičních zdrojích příjmů.

Behaviorální regulace

Daně mohou sloužit jako nástroj kultivace žádoucího chování.

Udržitelnost digitální infrastruktury

Regulace digitálního odpadu a neefektivních procesů přispívá k ekologické stabilitě.

Sociální koheze

Podpora aktivního zapojení občanů do společenského života.

Implementační rámec

Vybrané daně budou testovány v omezeném rozsahu ve spolupráci s

digitálními platformami.

Legislativní harmonizace

Návrhy budou sladěny s evropskými standardy a digitální legislativou.

Komunikační strategie

Důraz na prezentaci daní jako nástrojů ochrany veřejného zájmu.

Růžová kniha nevyužitých daňových možností představuje strategický dokument, který otevírá cestu k modernizaci daňového systému v souladu s vývojem společnosti. Identifikované oblasti nabízejí potenciál pro dlouhodobě udržitelné příjmy, podporu odpovědného chování a posílení veřejných statků.

Tento dokument je určen jako podklad pro další odbornou diskusi, legislativní přípravu a strategické rozhodování.

Autor: Milan Hausner | pátek 16.1.2026 1:18 | karma článku: 0 | přečteno: 10x

Milan Hausner

  • Počet článků 289
  • Celková karma 8,61
  • Průměrná čtenost 205x
Milé čtenářky i čtenáři, doba popracovní se vyznačuje tím, že zaměstnává mou uštěpačnou povahu víc, než když jsem na to neměl čas. A tak píšu a píšu, a doufám, že se alespoň občas nad mým slovosledem rozlije na vaší tváři úsměv, i když ono to vlastně ani tak k smíchu není.

Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
 

