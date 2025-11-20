Rumor officialis: diagnóza, kterou nemáme, zato s ní trpí skoro každý
Tato klinická studie z kavárny, kde leží GDPR pod popelníkem zkoumá tuto diagnózu nejen jako symptom byrokratické kultury, ale i jako její paradoxní lék – akustickou epidemiologii, která odhaluje skutečnou dynamiku institucí.
Na psychiatrii se sice léčí duše, ale pravá diagnóza české povahy se projevuje docela jinde. Třeba v kavárně Beau, česky to sice ještě nedávno bylo U Nováku, ale to už prostě nefrčí. Bilý moravský muškát se tu už nalévá do butikových sklínek u původních stolků, do vzduchu stoupá dým amerik, startky tu už nikdo nekouří.
Pacient A: sestra Běla – diagnóza: Hyperkomunikační syndrom s recidivou
Běla, po dni stráveném mezi depresemi, úzkostmi a sebevražednými sklony, usedla na kavárenskou židli hned u okna, s viditelnou úlevou. Její mozek, přetížený cizími traumaty, potřeboval provést zásadní defragmentaci a vyčistit. A nejúčinnější metodou bylo Compulsiva gossiposa – nutkavé sdílení. Po krátkém loku sladkého vína a společně s dlouhým tahem z cigarety, jež voněla dálkami a svobodou, vypustila do vzduchu situační popis:
„Včera k nám na oddělení přišel ředitel základky. Počáteční fáze syndromu vyhoření, docela síla. Chudák, celý se třásl, když mluvil o školní inspekci a pak o učitelkách. No, nevím, třeba v tom bude něco jiného. Neboj já to zjistím.“
Byla to nezištná lidská účast. A také dokonalé naplnění Zákona výměnného obchodu: Drb za drb, výměnný obchod z pravěku, na kterém ani Brusel nic nezměnil.
Pacient B: Maminka Alena – diagnóza Akustická opportunitida
Alena, matka prvorozeného synka – sic geniálního, ovšem jen podle ní, zatímco ostatní ho mající za spratka – seděla u kulatého stolu proti ní. Její sluchový systém je specializovaný lovec. Když zachytil slovo „ředitel“ a „syndrom vyhoření“, spustil se v jejím mozku dokonalý algoritmus „CO Z TOHO MOHU MÍT JÁ?“ Etické centrum bylo převedeno do režimu offline, hlavní roli převzalo taktické mozkové centrum v bojové pohotovosti. Během mikrosekund, rychleji než AI, byla Alenka doma – no, doma ne, ale vlastně na koni.
Běh věcí dalších
Alena jednala s chirurgickou přesností. Napsala řediteli mail plný „pochopení pro jeho náročnou situaci“ a „doporučení“ ohledně synova hodnocení. Byl to čistý příklad sluchově podmíněného Pavlovova reflexního oblouku. Slyšela, co potřebovala, a interpretovala to jako dokáže jen hyperprotektivní matky. A pak se k němu objednala a řekla mu to rovnou z očí do očí včetně detailů ze zavřené ordinace.
Léčba: Rituál apatické poruchy
Stížnost, která se dala v takovém případě čekat, skončila... kde...přece u primáře psychiatrie. Každému z nás je jasné, že systém vyžaduje exemplární oběť. Primář, muž, který chápe, že skutečným úkolem šéfa je udržovat klid, předvedl terapeutický i kázeňský rituál.
„Bělo,“ řekl s výrazem, který zněl kognitivní únavou. „To se vážně nedělá. Chápu, že kavárna je svatá, ale nemůžeme tam vypouštět diagnózy. To nejsou housky na krámě.“ To ani nemusel Běle vykládat.
Běla pokývla. Oba věděli, že musí přijít exorcismus ducha přestupku, který má uklidnit vnější síly, aniž by narušil vnitřní ekosystém pohody a vzájemného krytí zad. „Zopakuješ si školení ochrany… tady to podepiš. A pověřence do toho nebudeme tahat.“
Celý případ nelze chápat jako porušení evropského zákona. Je to manifestace kolektivní psychózy zvané česká povaha. GDPR se pokusilo vyléčit něco, co my jako společnost nechceme vyléčit. Naše „vykecávání“ v kavárnách je naše skupinová terapie s hluboce propracovanou autoregulací.
Tuto diagnózu v chorobopisu nenajdete, zato historické anály, ale i děj věcí dnešních, jimi doslova překypuje: Je to chronická, neléčitelná, vysoce infekční a kontagiozní Morbus rumoris auricularis. Může ale být společenská neřest diagnozou?
Léčba: Žádná. Pacienta je třeba ponechat v přirozeném prostředí – u sklenky moravského vína, s cigaretou v koutku úst a s otevřenýma ušima pro další individuálně či skupinové příští společensky Fama benefica.
PS: Tato nemoc má horší dopady než covid, proto se prý v parlamentu připravuje zákonné opatření výkonnější než RNA očkování. Jen je pro infikované poměrně drsné z hlediska osobní izolace na různě dlouhou dobu.
Milan Hausner
- Počet článků 179
- Celková karma 9,07
- Průměrná čtenost 204x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.