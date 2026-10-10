Rudolfův elixír v křemíkovém údolí
Na Pražském hradě tehdy vdechovali výpary rtuti, síry a šarlatáni jako Edward Kelley nebo pověstný Skoták: ten geniální alchymista z Císařova pekaře, který pro císařovu vznešenou duši namísto zlata bleskově pálil...
měli opravdové pré. S vážnou tváří míchali drť z egyptských mumií, roztavené zlato (aurum potabile) a vlastní moč, pevně přesvědčeni, že na konci téhle aromatické laboratoře leží Kámen mudrců a věčný život. Císař platil královské dukáty, alchymisté slibovali nesmrtelnost a jediné, co nakonec spolehlivě zafungovalo, byla celková otrava těžkými kovy (nebo poctivá opice ze Skotákovy pálenky).
Uběhlo pět století a máme to tu zas. Vlastně podobné snahy za celou tu dobu nikam nezmizely, jen nabíraly nových forem.
Tenhle big bros klučina je stávajícím a dokonalým zhmotněním téhož bizarního folklóru, jen místo křivulí a aedikul používá lifestylové dashboardy a venture kapitál. Od těch postaviček ze Zlaté uličky se snad liší jen tím, že do digitálních křivulí naházel svůj vlastní kapitál vydělaný na... bankovních kartách.
Když si stoupne před svůj zástup křičících followerů, vidíme vlastně moderního dvorního šarlatána. Jen je to jeho dvorek. Místo prášku z mumií cpe do svého zhuntovaného těla desítky pilulek denně, místo rituální zakrvácené drůbeže provádí krevní transfúzi od vlastního syna (protože stará dobrá upíří tematika z Transylvánie se v moderním tech-bizu prostě lépe prodává).
Celá epizoda s transfuzí plazmy od vlastního syna měla až znepokojivě aristokratický nádech. Jako by se někde mezi laboratořemi Silicon Valley a leskem biometrických dashboardů náhle vynořil stín Alžběty Báthoryové, čachtické paní, která podle legend hledala mládí v krvi mladých dívek. Samozřejmě bez sklepů, mučíren a středověké brutality, zato s bílými plášti, sekvenací DNA a armádou lékařů. Motiv však zůstává podivně podobný: věčná lidská touha přelstít čas, vypůjčit si mládí od mladších a vykoupit se z údělu stárnutí.
Ironie celého experimentu spočívá v tom, že po měsících sledování, vyhodnocování a laboratorních měření nepřinesla plazma od syna žádný prokazatelný omlazující efekt. Nepřišla vyšší výkonnost, biologický zázrak ani útěk před stárnutím. Zůstalo pouze poznání (světe div se), že ani v době umělé inteligence, miliardových rozpočtů a špičkové medicíny nelze některé staré sny koupit ani transfuzí. Mladost se ukázala stejně nedobytná jako za časů alchymistů a čachtických legend.
Největší parodií tohoto pokusu je ovšem jeho konec.
Když se na panelech ukázalo, že mu žádné mladé krvinky nic nepřinesly, experiment zastavil a poctivě to přiznal. Média se rozplývají, jaký že je to progress. Věda přebila šarlatánství... Panečku...panečku...
To ale pranic nemění na tom, že tento alchydigital místo tajemných alchymistických spisů svá moudra chrlí na sociální sítě jako jeho předchůdci to hustili do císaře a dělá se zebe proroka obhajujícícho s obdivuhodnou urputností další ze svých bizarních biohackingových výstřelků.
Alchymisté starých časů měli alespoň tu omluvu, že nevěděli, jak funguje oběhová soustava, a že lidstvo teprve po troškách oškabávalo slupku středověké nevědomosti. Ten nynější guruík žije ve 21. století, kdy máme za sebou staletí medicínského pokroku, genetiky, klinických studií a vědecké metody. A přesto se dobrovolně vrací do 16. století s tím rozdílem, že jeho středověká krize stojí miliony dolarů ročně a probíhá za přímého přenosu pod září kamer.
Slibuje lidstvu, že „nevyhnutelnost smrti“ je pouhá technická chyba v kódu, kterou on největší vizionář a muž s nejtvrdší noční erekcí v celém okrese (to patří do sledovaných parametrů) laskavě vyřeší za nás, pokud si koupíme jeho doplňky stravy, budeme zbožně sledovat jeho krevní panely a do posledního detailu studovat jeho megalomanské dashboardy, kde měří naprosto všechno včetně aktuálních hladin spermií, rychlosti růstu nehtů, počtu nočních záškubů, objemu vyloučeného potu, úhlu ranní erekce s přesností na úhlové minuty, pH ušního mazu, frekvence mrkání za hodinu a vnitřní teploty levého palce u nohy. Je to dokonalá ukázka kapitalistického narcismu: proměnit vlastní stárnutí v globální reality show, kde každá vráska je selháním systému a každá tableta cholinového koktejlu je krokem k božství.
Historie si nakonec nevybaví Rudolfa II. jako nesmrtelného vladaře, ale jako tragikomickou postavu, která utratila státní poklad pod vlivem podvodníků.
A i tohoto pokračovatele historie si nezapíšou jako přemožitele smrti. Zapamatují si ho jako muže, který dokázal proměnit nekonečné bohatství v nejdražší, nejlépe zdokumentovaný a nejvíc trapný pokus o zastavení hodin v dějinách civilizace.
Kámen mudrců zatím nenašel. Elixír života taky ne, a tak mu nezbývá než to zas jen ukecat.
Ale aspoň víme, kolik mililitrů plazmy, jaké pH ušního mazu a jaké přesné hodnoty spermií stojí za každičkým záchvěvem digitální nesmrtelnosti.
Když se na Don’t Die podíváme sociologicky, je zajímavé, že nejde primárně o zdravotní program. Dieta, suplementy a biomarkery jsou pouze viditelný povrch. Pod ním se skrývá mnohem hlubší příběh.
Smrt jako nový ďábel
Tradiční náboženství personifikovala zlo různě: hřích, démony, pokušení. Hnutí Don’t Die zvolilo jednoho univerzálního nepřítele: smrt samu. To je psychologicky velmi silné. Je těžké sjednotit lidi kolem daní, klimatu nebo vzdělávání. Ale proti smrti je možné postavit téměř každého.
Vytváří se tak jednoduchý morální vesmír:
- co prodlužuje život = dobro, co zkracuje život = zlo, biometrická disciplína = ctnost, zanedbávání zdraví = hřích.
Prostě ovečkám se musí vnutit nějaká pohádka.
Data jako nová modlitba
Ve starém světě člověk zkoumal své svědomí. V Don’t Die zkoumá dashboard. Náboženství se ptalo Jsem dobrý člověk?
Dnes to zní: Zlepšil se můj CRP marker proti minulému týdnu?
Technologie zde přebírá roli kněze.
Náboženství pro inženýry
Klasické náboženství vyžaduje víru. Don’t Die vyžaduje měření. Je to rozdíl mezi: „věřím, protože cítím“, „věřím, protože mám data“. Víra se tedy přesouvá: ne do Boha, ale do budoucí technologie.
A tak nám nezbývá než se ptát Je to kult či sekta nebo ne?
Média tak závislá na zdrojích to jako kult nevidí, protože kult obvykle zahrnuje: izolaci členů, manipulaci, absolutní poslušnost, kontrolu života.
Já to mám mnohem jednodušší. Ten člověk oblbuje lidičky. A je úplně jedno, že tomu můžeme říkat sekulární hnutí nesmrtelnosti,
nebo technologické náboženství longevity.
Má vlastní: morálku, symboliku, proroka, rituály, komunitu, eschatologii. Jen místo andělů používá algoritmy.
Představte si archeologa roku 3000.Odkryje pozůstatky civilizace 21. století a napíše:„Tento kmen věřil v božstvo jménem Data. Každé ráno obětoval své sliny laboratořím, nosil na zápěstí posvátný náramek a uctíval muže, jenž se snažil přemoci Smrt pomocí zeleného smoothie. Věřili, že jednoho dne sestoupí Umělá inteligence a vzkřísí je z cloudového úložiště.“
Grok a vlastní prompt
PS: Já bych ale raději zůstal u klasiky.
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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