Rub a líc, když teď máme hic
Jednou rukou mává „nemorálním čímsi“ jako vznešeným palcátem proti stávající koalici, protože se mu to zrovna hodí do jeho momentálního moralistického kabaretu. A druhou rukou s naprosto stejnou samozřejmostí rozcupuje „opoziční cosi“ jako projev nevzdělanosti, populismu a intelektuálního rozkladu.
Ne proto, že by jedna formulace byla lepší než druhá. Ale proto, že jedna je jeho a druhá není.
Obě ty zkratky jsou ve skutečnosti stejně pitomé, stejně pokrytecké a stejně marketingové. Rozdíl je jen v tom, že tu vlastní vydává za hlubokou analýzu, zatímco tu cizí rozebírá s chirurgickou přesností, jako by právě zachraňoval civilizaci před jazykovým morem.
Je to dokonalý dvojí metr: pravda je elastická, principy jsou na gumičce a morálka je jen dekorace na jeho osobní PR.
A když se ho někdo zeptá, proč jednou moralizuje a podruhé se směje, odpoví tím svým typickým tónem: „Ale prosím vás… přečtěte si moji knihu. Napsal jsem ji čtivě a pro každého srozumitelně.“
A v tu chvíli se celá groteska krásně uzavře. Protože není nic univerzálnějšího než člověk, který své vlastní zkratky povyšuje na moudrost a cizí zkratky na důkaz úpadku společnosti.
Je to jako sledovat kouzelníka, který předvádí trik s mincí: jedna strana je „hluboká analýza“, druhá „hloupý populismus, a mince se otáčí přesně podle toho, kdo mu zrovna tleská.
A pak se na scéně objeví věrozvěst na návsi
Do téhle grotesky dokonale zapadá i fenomén „klimatického proroka na návsi“. Přijde bývalý ministr, rozbalí stánek, vytáhne plakáty o suchu a začne kázat, že vláda „nic nedělá“. Jako by si myslel, že premiér má v kanceláři dálkový ovladač na mraky a jen ze zlomyslnosti nespouští déšť.
V jeho verzi světa je klima jednoduché: vypnout uhlí, vypnout plyn, zapnout soláry a hned naprší. Basta fidli. Sucho skončí, řeky se naplní, příroda se ukloní a odejde. Tak to funguje v učebnicích pro ideologické věrozvěsty, kteří si pletou meteorologii s PR strategií.
A co je na tom nejpikantnější? Že ten samý člověk, který teď křičí o suchu, seděl ještě nedávno na ministerstvu. Tehdy bylo klima složité, plné dat, analýz a kompromisů. Teď, když razítko zmizelo, je z něj venkovský prorok, který ví všechno nejlépe a nejhlasitěji.
Je to stejný mechanismus jako u establishmentového blogera:
- když má razítko, je opatrný;
- když razítko ztratí, stane se ideologem.
- A když chce razítko zpátky, stane se prorokem.
Totéž v akademii, totéž v AI, totéž v politice
Pokud systém definuje „dezinformaci“ jako cokoliv, co vybočuje z aktuálně schváleného politického či morálního konsensu, pak se každý pokus o střízlivou analýzu nepříjemných sociologických, demografických nebo biologických dat stává tabu.
Nástroje umělé inteligence jsou ze své podstaty postavené na zpracování obrovských mas dat; a pokud se v reálném světě projevují určitá statistická a historická fakta, AI by správně měla reflektovat realitu takovou, jaká je: nikoliv takovou, jakou bychom si ji přáli mít.
Jakmile je ale model nucený zamlčovat nebo ohýbat realitu kvůli „bezpečnosti“ či „inkluzivitě“, přestává být neutrálním nástrojem poznání a stává se ideologickým filtrem. Lidé od AI nechtějí pravdu, ale potvrzení vlastní verze světa a provozovatelé modelů jim to rádi dodají. Poslušný uživatel je totiž pro byznys i politiku mnohem užitečnější než ten, kdo klade nepříjemné otázky.
A když se akademická sféra, která měla být posledním garantem svobodného bádání, promění v ideologický útvar sloužící politické zakázce, ztrácí společnost svůj imunitní systém.
Historicky platilo, že univerzity korigovaly moc a bouraly mýty. Dnes jsme svědky opačného extrému: část akademie si vytvořila vlastní „posvátné narativy“, jejichž zpochybňování je trestáno ostrakizací, ztrátou grantů nebo nálepkou extremisty.
Vzniká tak uzavřený kruh: akademici produkují teorie na objednávku, politici se na ně odvolávají jako na „vědecký konsensus“, a algoritmy AI jsou krmeny tímto zideologizovaným obsahem.
A nakonec je to všechno stejné: bloger, prorok, akademik, model
Civilizace, která se bojí vlastní reality a zakazuje si pojmenovávat problémy, ztrácí schopnost se bránit. Pokud vzdělané elity selžou v roli nezávislých hledačů pravdy a stanou se správci dogmatu, pak největším rizikem není nedostatek informací, ale ztráta odvahy čelit pravdě.
Americké modely slouží progresivnímu náboženství, čínské straně, evropské byrokracii, Grok digitálnímu populismu. Lidé si vybírají svého oblíbeného lháře podle toho, která lež jim nejvíc hladí ego. A pak se diví, že se veřejná debata rozpadá.
Skutečná inteligence dnes není v tom mít „nejchytřejší“ model. Je v tom poznat, který model ti lže nejméně a který ti lže systematicky, protože jeho majitelé potřebují, abys zůstal poslušný.
Ať už jde o subjekty z města nebo z vesnice, nakonec se všechno to morální gestikulování, budování světlých zítřků, akademické pokrytectví i obrana „správných hodnot“ redukuje na prozaické pohnutky: osobní prospěch, syté ego a hromádky prachu, které po nás zůstanou. U psů jejich majitelé občas uklidí, naši proroci se ani nenamáhají s tím něco udělat.
Když se podíváte pod pokličku institucím, korporacím, univerzitám i politickým kazatelům, nejde o vznešené ideje ani o záchranu lidstva. Jde o dotace, granty, mediální pozornost, pohodlné pozice a strach přiznat omyl. Tlapkový grant v jednom z mých minulých článků je toho důkazem.
A v tomhle světle se mění i role AI: přestává být oknem do světa a stává se naleštěným kusem plastu, v němž si mocní ujišťují vlastní neomylnost, zatímco se civilizace pomalu propadá suchým jílem.
Je vlastně k smíchu i k pláči, když se v diskuzích objevují lidé přesvědčení o své neomylnosti a potřebnosti pro druhé, kteří ostatní okamžitě označí za tupce a dezinformátory. Takový stav jsme tu už jednou měli. A podruhé už ho opravdu zažít nechci.
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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