Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Roztomilý AI zveřinec

Protože AI roztomilá zvířátka už dávno přestala být roztomilá. Je to digitální herpes. Chronický. Rezistentní. A šíří se rychleji než chlamydie na festivalu.

Každý den ti někdo strčí pod nos další „AI cuteness overload“.

Koťátko s očima většíma než hlava, které vypadá, jako by právě prohrálo soud o výživné a teď se snaží vydírat emoce. A ten živočišný druh si klidně vyber. I roztomilý slon a lidožravý tygřík se najde. Pejsek s kožíchem z vaty a výrazem „prosím, zabij mě, už to nezvládám“.

I ta chlupatá medvědí šťabajzna, co má být „fluffy bunny“vypadá spíš jako mutace z Černobylu, i když si hraje na milou, ale ve skutečnosti?

A ty to ... lajkuješ. Protože jsi slabý a už nic nevydržíš.

Protože tvoje dopaminové receptory už dávno kapitulovaly a teď se chvějí při každém „wow, look at this AI baby otter holding a tiny umbrella in the rain while looking sad but hopeful“.

Mezitím skutečná zvířata žijou venku.

Smrdí. Kálí. Kousají. Umírají. Mají blechy, zkažené zuby a reálné problémy.

ALE ŽIJOU.

Ale ty radši scrolluješ nekonečný feed umělých chlupatých mutantů, kteří nikdy nepocítí hlad, bolest, samotu ani skutečnou lásku jen další prompt „make it 30% cuter, add sparkles, make the eyes bigger, and give it a tiny scarf“.

A to nejhorší?

Už ani nevíš, jestli ti to leze na nervy proto, že je to otravné,nebo proto, že ti AI právě ukázala, jak snadno se dá nahradit i to poslední, co jsi měl rád na světě – pocit, že je něco opravdu roztomilé.

Protože když už i roztomilost jde generovat na kliknutí, tak co ti zbývá?

Jen prázdný scroll. Další koťátko. Další pejsek.

Další „mýválek ve svetru, co se tváří tak nevinně.“

Ty ale dobře víš, že to není nevinné. Víš, že to není živé.

Víš, že to není nic. A přesto to lajkuješ.

Protože jsme se dostali už takhle daleko.

Tak si dej další. Ať ti aspoň něco leze na nervy.

Ať máš aspoň pocit, že ještě něco cítíš.

Autor: Milan Hausner | neděle 26.7.2026 10:04 | karma článku: 0 | přečteno: 18x

Další články autora

Milan Hausner

Voodoo kolem nás

Voodoo pro politiky už dávno nejsou voskové figurky s jehlami. To by bylo příliš primitivní. Příliš etnické. A hlavně... příliš účinné. Moderní politika si vymyslela vlastní magii: nepřetržitý komentářový rituál.

26.7.2026 v 5:28 | Karma: 3,68 | Přečteno: 64x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Atlas: sociologická studie, co ukázala, že lidi jsou...lidi

Groteskní kabaret o tom, jak Google mapuje lidskou duši skrze 15 milionů dotazů typu „jak udělat štrúdl“ a „proč mě šéf nesnáší“.

25.7.2026 v 10:38 | Karma: 3,06 | Přečteno: 77x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Totální monitoring ve školách, úřadech a ordinacích? Děkuji, nechci.

V poslední době stále hlasitěji rezonují návrhy na zavedení plošného digitálního (někdy jen zvukového, což je ale jen předskok) dohledu do všech klíčových institucí – do škol, na úřady, k lékařům, do věznic.

25.7.2026 v 7:51 | Karma: 9,86 | Přečteno: 150x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Tetování z koupaliště

Děda Franta seděl na své oblíbené lavici u bazénu č. 3 jako každý pátek od jedenácti. Už toho viděl v životě dost, ale přesto mu to koupaliště dávalo celou řadu nových podnětů.

24.7.2026 v 13:13 | Karma: 14,03 | Přečteno: 269x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Toxické blogy a co na to AIčko

Evropa hoří, demografie se hroutí, na hranicích probíhá hybridní válka a veřejná debata připomíná rozbité zrcadlo, ve kterém se každý dívá jen na ten svůj střep.

24.7.2026 v 0:00 | Karma: 5,76 | Přečteno: 94x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Proč jsme unavení, i když nic neděláme? Častou příčinu většina lidí přehlíží

Restart nervového systému: proč jsme unavení, i když vlastně nic neděláme?
24. července 2026  18:33

Mnoho lidí zažívá zvláštní typ únavy. Ne tu fyzickou po sportu nebo náročném dni na nohou, ale...

Metro D nemění jen podzemí. Na povrchu vyrostou nové čtvrti a vykoukne i dinosaurus

Vizualizace metra D, stanice Nádraží Krč
24. července 2026  18:34

Pražské metro D je bezpochyby jednou z nejsledovanějších staveb současnosti. Zatímco hluboko pod...

Do Prahy míří fanoušci z celé Evropy. Odyssea zaplnila IMAX, kino přidává projekce po půlnoci

Matt Damon jako filmový Odysseus
24. července 2026  15:36,  aktualizováno  25. 7. 10:09

Pražský IMAX na Floře zažívá mimořádný nápor. Díky unikátní 70mm technologii je jedním z pouhých...

Srpen může podle meteorologů překvapit. Jaká je aktuální předpověď počasí a kdy dorazí bouřky?

Tropické počasí v Ústeckém kraji (28. června 2026)
21. července 2026  9:35

Po rekordně horkém závěru června čeká Česko podle meteorologů klidnější část léta. Do začátku srpna...

Rovnováha spadla a internet bouří. Praha ji vrátí, replika vyjde na 13 milionů

Betonová skulptura Rovnováha na Barrandovském mostě se zřítila. (17. července...
20. července 2026  16:22,  aktualizováno  19:41

Pád monumentální plastiky Rovnováha u Barrandovského mostu vyvolal na sociálních sítích nečekaně...

Čtenáři deníku Metro znají tajemství lampy na Krejcárku. Jmenovala se Ambasador

Velbloud, nebo také Vajíčko. Další lampy jsme objevili v Ruzyni.
26. července 2026

Článek, který vyšel před časem na internetu a poté i v tištěném vydání, vyvolal ohlas. Několik...

Zabavená desetiletá lvice Elsa ve zlínské zoo dostane nového mladého parťáka

Lvice Kwale a lev Abamboo ve zlínské zoo (červenec 2026)
26. července 2026  10:32,  aktualizováno  10:32

Zoologická zahrada ve Zlíně začala měnit složení lvů v záchranném a chovném centru Karibuni. Cílem...

SZ: Exšéf městské firmy v Hranicích ovlivnil zakázku na auta, zaplatí 200.000 Kč

ilustrační snímek
26. července 2026  8:52,  aktualizováno  8:52

Bývalý ředitel městské společnosti Ekoltes v Hranicích na Přerovsku Jakub Horák dostal pokutu...

Na Klatovsku vzplanul les v prudkém kopci. Zkrocený požár hasiči hlídali i v noci

Na okraji Velhartic na Klatovsku hoří les v prudkém kopci pod hradem. Hasiči v...
25. července 2026  19:02,  aktualizováno  26. 7. 10:27

Hasiči dostali požár lesa ve strmém kopci u Velhartic na Klatovsku pod kontrolou. Oheň v těžko...

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Milan Hausner

  • Počet článků 668
  • Celková karma 8,42
  • Průměrná čtenost 191x
Milé čtenářky i čtenáři, doba popracovní se vyznačuje tím, že zaměstnává mou uštěpačnou povahu víc, než když jsem na to neměl čas. A tak píšu a píšu, a doufám, že se alespoň občas nad mým slovosledem rozlije na vaší tváři úsměv, i když ono to vlastně ani tak k smíchu není.

Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
Ostatní mé publikace naleznete na mém profilu linkedin.
Knihy: Každý blázní po svém, Seznamte se, 1.A. Dialýza: Příběhy z čekárny naděje, Zápisky z mastného konce dějin. LSD.
 

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.