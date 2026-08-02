Rozdělená společnost, oslabení středu a cesta od demokracie k totalitě jednoho světonázoru
Když se politický soupeř změní v morálního nepřítele a kompromis začne být považován za zradu, otevírá se prostor pro něco nebezpečnějšího: pro logiku „tvrdé ruky“. Tu, která slibuje pořádek, spravedlnost a „ochranu demokracie“, ale ve skutečnosti připravuje půdu pro vládu jediného světonázoru. Tento proces není dramatický převrat přes noc. Je to pomalé erodování pravidel, důvěry a ochoty respektovat limity moci, a právě proto je tak nebezpečný. A právě extrémní názory na potlačování těch druhých jsou prvním krokem,
Polarizace a oslabení středu – klíčový mechanismus
Zásadní a často přehlížený krok v tomto procesu je oslabení středu.
Střed: umírnění lidé, pragmatické strany, instituce, které se snaží držet pravidla hry pro všechny; je v demokracii tím, co drží systém pohromadě. Funguje jako nárazník mezi extrémy, jako místo, kde se ještě diskutuje argumenty místo obviňování a kde je kompromis stále považován za normální součást politiky. Polarizace ho systematicky ničí, a to hned na několika úrovních.
Jak to probíhá:
- Střed se stává terčem z obou stran. Pro radikály zleva i zprava je „zrádcem“, „kolaborantem“, „užitečným idiotem“ nebo „součástí starého pořádku“.
- Levý extrém ho často označuje za skrytý konzervatismus a kompromis s nespravedlností. Oblíbeně si přidá nové slovíčko s pseudonáboženským kontextem.
- Pravý extrém ho označuje za slabost, zradu tradic a součást liberálního establishmentu. Být umírněný se stává podezřelým a morálně problematickým.
- Pod sociálním a psychologickým tlakem lidé přestávají chtít stát uprostřed. Raději se přikloní k jednomu pólu: i když s ním nesouhlasí ve všem, protože tam najdou ochranu, sounáležitost a jasnou identitu. Střed se vyprazdňuje nejen politicky, ale i kulturně a mediálně.
- Institucionálně to znamená, že strany středu ztrácejí voliče, finance a vliv. Média, která se snaží být vyvážená, jsou označována za „falešně neutrální“ a ztrácejí důvěru. Úředníci, soudci a akademici, kteří se snaží držet profesionalitu a nestrannost, jsou tlačeni, aby se „postavili na správnou stranu“.
- Výsledek: instituce, které měly držet pravidla hry pro všechny, se buď radikalizují, nebo se stávají bezmocnými.
- Mizí společný jazyk a důvěra. Debata se mění v boj o to, kdo je „dobrý“ a kdo „zlý“. Kompromis se stává nemožným, protože každá strana vidí ústupek jako kapitulaci před zlem.
Bez silného středu zbývají jen znepřátelené tábory. Každý z nich začne vnímat druhý jako existenciální hrozbu. A v takové atmosféře je mnohem snazší ospravedlnit „tvrdou ruku“ a „dočasné“ až trvalé omezení práv.
Polarizace nevyhrává tím, že přesvědčí většinu. Vítězí tím, že zničí střed, který by jí mohl postavit odpor.
Když menšina uzurpuje moc
V polarizované společnosti, kde střed oslábl a pravidla hry ztratila autoritu, se často stává, že relativně malá, ale vysoce organizovaná, ideologicky soudržná a strategicky umístěná menšina převezme klíčové páky moci: instituce, média, byrokracii, justici, univerzity nebo bezpečnostní aparát. Nemusí mít většinu voličů. Stačí, že ovládá rozhodovací body a dokáže zneužít stávající pravidla, nebo je přepsat.
Co se obvykle stane:
- Menšina se neprezentuje jako uzurpátor, ale jako nositel jediné správné morálky, vědy, spravedlnosti nebo „pokroku“.
- Opozice je automaticky označena za nebezpečnou, zaostalou, nenávistnou nebo antidemokratickou.
- Postupně se omezuje pluralita: nejprve svoboda slova a mediální prostor pod záminkou boje proti dezinformacím či hate speech, pak se mění pravidla pro volby, financování a jmenování do institucí. Nakonec se kriminalizuje samotný nesouhlas.
- Vzniká nový establishment loajálních lidí. Meritokracie a politická neutralita institucí mizí. Formálně mohou existovat volby a ústava, ale reálná moc je koncentrovaná a nesouhlas je rizikový.
- Část většinové společnosti se cítí vytlačená a začne volat po ještě tvrdší ruce: tentokrát proti uzurpující menšině. Polarizace se prohlubuje a demokracie se dále eroduje. Často to končí buď otevřenou autokrací, nebo cyklem pomsty.
5. To, co začalo jako „dočasná nutnost“, se stává novým normálem: diktát jednoho světonázoru. Společnost se přestává učit debatou a začíná se řídit poslušností.
Historický příklad
Bolševici v Rusku 1917–1921.
Na začátku roku 1917 byla bolševická strana relativně malou, radikální menšinou. V listopadu 1917 provedli převrat v situaci chaosu a rozpadu starého režimu. Ve volbách do Ústavodárného shromáždění získali jen asi čtvrtinu hlasů. Přesto shromáždění rozpustili, zavedli cenzuru a teror (Čeka), systematicky likvidovali politickou opozici včetně jiných socialistů a vnutili jediný oficiální světonázor – marxismus-leninismus. Z dočasné „diktatury proletariátu“ vznikl totalitní systém, který trval desítky let a stál miliony životů. Menšina, která se cítila morálně a historicky oprávněná, využila chaosu a polarizace k uchopení moci a následně zlikvidovala jakoukoli konkurenci.
Podobný vzorec: menšina + ideologická soudržnost + ovládnutí institucí + morální monopol se objevuje opakovaně ve 20. století i jinde. Polarizace oslabí střed a pravidla hry. Organizovaná menšina pak využije situace k nastolení svého monopolu.
Demokracie není samonosná. Vyžaduje minimální shodu na tom, že druhá strana má právo existovat a soutěžit, že instituce platí pro všechny stejně a že pravda se zjišťuje argumentem a důkazy, ne mocí.
Když polarizace zničí střed, který by mohl tuto shodu bránit, prostor pro „tvrdou ruku“ a vládu jediného světonázoru se dramaticky zvětší. Ne proto, že by lidé najednou milovali totalitu, ale proto, že už neexistuje síla, která by dokázala bránit limity moci. A jakmile se tyto limity jednou prolomí, je nesmírně těžké je znovu nastolit.
S věnováním všem politizujícím blogerům, protože se mi zdá, že se kolem tohoto tématu nějak vaří řádky.
Milan Hausner
Digitální Pompeje 1.8.2026
Vážení, milí, geniální a samozřejmě naprosto nevinní uživatelé internetu, měli jste v rukou nádherný, přesný a důvěryhodný pohled na celou planetu od minulosti až po budoucnost. Google Earth. A najednou...
Milan Hausner
Dětství očima po 50 letech (nejméně)
Každý z nás má v sobě uložený obraz vlastního dětství. Pro někoho je to bezstarostná doba her na sídlišti, pionýrských táborů a klíčů na krku...
Milan Hausner
Z českých luhů a škamen
Tichá rezignace: algoritmus píše, dítě nečte, učitel se modlí a systém se tváří, že je to inovace. Třeba ano, nebo že by... ne?
Milan Hausner
Online mesiáši a katastrofisté na úplně všechno
Dnešní příspěvek píšu proto, že mě unavuje sledovat, jak se naše obyčejná nejistota a sociální únava proměnily v obchodní model.
Milan Hausner
Zelené tričko pro AI... a není to Green Deal
Gratulujeme, lidičky. Vynalezli jsme stroje, které dokážou psát sonety, diagnostikovat nemoci a generovat business plány rychleji, než stihnete říct „ahoj“. A teď se ukazuje, že je dokážete oklamat tím...
|Další články autora
Nabídky, vzkazy, varování. Co všechno si přečtete v pražských ulicích? To by jeden nevěřil
Stojíš na mým fleku! Nemusíte číst knihu, abyste se dozvěděli o městě víc, než je někdy zdrávo....
Do Prahy míří fanoušci z celé Evropy. Odyssea zaplnila IMAX, kino přidává projekce po půlnoci
Pražský IMAX na Floře zažívá mimořádný nápor. Díky unikátní 70mm technologii je jedním z pouhých...
Utajené místo v Praze se konečně otevřelo veřejnosti. Objevte skrytý poklad u Nuseláku
Jen pár kroků od rušného Nuselského mostu se skrývá místo, které většina Pražanů míjí bez...
Tajuplná vila Rothmayerova vila v Praze ukrývá dlažbu z Hradu i atmosféru z fotek Sudka
Čistota a funkčnost. To je jednotící prvek funkcionalistické architektury. První republika byla do...
OBRAZEM: Podívejte se s námi na Prahu z výšky, kam se většina lidí nikdy nedostane
Novinářská práce s sebou nese jednu příjemnou stránku. Že se při ní dostanete do míst, která jsou...
Větrný Jeníkov pracuje na studii opravy místního zámku
Větrný Jeníkov na Jihlavsku pracuje na studii obnovy částí zámku, ve kterém sídlí i obecní úřad. Z...
Koňské stříkačky? Poctivá řemeslná práce, která funguje, shodují se hasiči
Letité, ale pořád šlapou jako hodinky. Řeč je o takzvaných koňských stříkačkách neboli „koňkách“....
Při nočním požáru bytu v pražských Hlubočepích zemřel jeden člověk
Při nočním požáru bytu v pražských Hlubočepích zemřel jeden člověk, další skončil v péči...
Barrandovský kopec bez pozlátka luxusu. Nafotili jsme zákoutí, kterým se filmová čtvrť nechlubí
Filmový magnát Miloš Havel. Režiséři a herecké star. Takhle obvykle vnímáme Barrandov, hlavně jeho...
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
- Počet článků 684
- Celková karma 8,36
- Průměrná čtenost 189x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
Ostatní mé publikace naleznete na mém profilu linkedin.
Knihy: Každý blázní po svém, Seznamte se, 1.A. Dialýza: Příběhy z čekárny naděje, Zápisky z mastného konce dějin. LSD.