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Rozdělená společnost, oslabení středu a cesta od demokracie k totalitě jednoho světonázoru

Demokracie neumírá najednou. Umírá postupně: ve chvíli, kdy se společnost přestane shodovat na tom, že druhá strana má právo existovat.

Když se politický soupeř změní v morálního nepřítele a kompromis začne být považován za zradu, otevírá se prostor pro něco nebezpečnějšího: pro logiku „tvrdé ruky“. Tu, která slibuje pořádek, spravedlnost a „ochranu demokracie“, ale ve skutečnosti připravuje půdu pro vládu jediného světonázoru. Tento proces není dramatický převrat přes noc. Je to pomalé erodování pravidel, důvěry a ochoty respektovat limity moci, a právě proto je tak nebezpečný. A právě extrémní názory na potlačování těch druhých jsou prvním krokem,

Polarizace a oslabení středu – klíčový mechanismus

Zásadní a často přehlížený krok v tomto procesu je oslabení středu.

Střed: umírnění lidé, pragmatické strany, instituce, které se snaží držet pravidla hry pro všechny; je v demokracii tím, co drží systém pohromadě. Funguje jako nárazník mezi extrémy, jako místo, kde se ještě diskutuje argumenty místo obviňování a kde je kompromis stále považován za normální součást politiky. Polarizace ho systematicky ničí, a to hned na několika úrovních.

Jak to probíhá:

  • Střed se stává terčem z obou stran. Pro radikály zleva i zprava je „zrádcem“, „kolaborantem“, „užitečným idiotem“ nebo „součástí starého pořádku“.
  • Levý extrém ho často označuje za skrytý konzervatismus a kompromis s nespravedlností. Oblíbeně si přidá nové slovíčko s pseudonáboženským kontextem.
  • Pravý extrém ho označuje za slabost, zradu tradic a součást liberálního establishmentu. Být umírněný se stává podezřelým a morálně problematickým.
  • Pod sociálním a psychologickým tlakem lidé přestávají chtít stát uprostřed. Raději se přikloní k jednomu pólu: i když s ním nesouhlasí ve všem, protože tam najdou ochranu, sounáležitost a jasnou identitu. Střed se vyprazdňuje nejen politicky, ale i kulturně a mediálně.
  • Institucionálně to znamená, že strany středu ztrácejí voliče, finance a vliv. Média, která se snaží být vyvážená, jsou označována za „falešně neutrální“ a ztrácejí důvěru. Úředníci, soudci a akademici, kteří se snaží držet profesionalitu a nestrannost, jsou tlačeni, aby se „postavili na správnou stranu“.
  • Výsledek: instituce, které měly držet pravidla hry pro všechny, se buď radikalizují, nebo se stávají bezmocnými.
  • Mizí společný jazyk a důvěra. Debata se mění v boj o to, kdo je „dobrý“ a kdo „zlý“. Kompromis se stává nemožným, protože každá strana vidí ústupek jako kapitulaci před zlem.

Bez silného středu zbývají jen znepřátelené tábory. Každý z nich začne vnímat druhý jako existenciální hrozbu. A v takové atmosféře je mnohem snazší ospravedlnit „tvrdou ruku“ a „dočasné“ až trvalé omezení práv.

Polarizace nevyhrává tím, že přesvědčí většinu. Vítězí tím, že zničí střed, který by jí mohl postavit odpor.

Když menšina uzurpuje moc

V polarizované společnosti, kde střed oslábl a pravidla hry ztratila autoritu, se často stává, že relativně malá, ale vysoce organizovaná, ideologicky soudržná a strategicky umístěná menšina převezme klíčové páky moci: instituce, média, byrokracii, justici, univerzity nebo bezpečnostní aparát. Nemusí mít většinu voličů. Stačí, že ovládá rozhodovací body a dokáže zneužít stávající pravidla, nebo je přepsat.

Co se obvykle stane:

  • Menšina se neprezentuje jako uzurpátor, ale jako nositel jediné správné morálky, vědy, spravedlnosti nebo „pokroku“.
  • Opozice je automaticky označena za nebezpečnou, zaostalou, nenávistnou nebo antidemokratickou.
  • Postupně se omezuje pluralita: nejprve svoboda slova a mediální prostor pod záminkou boje proti dezinformacím či hate speech, pak se mění pravidla pro volby, financování a jmenování do institucí. Nakonec se kriminalizuje samotný nesouhlas.
  • Vzniká nový establishment loajálních lidí. Meritokracie a politická neutralita institucí mizí. Formálně mohou existovat volby a ústava, ale reálná moc je koncentrovaná a nesouhlas je rizikový.
  • Část většinové společnosti se cítí vytlačená a začne volat po ještě tvrdší ruce: tentokrát proti uzurpující menšině. Polarizace se prohlubuje a demokracie se dále eroduje. Často to končí buď otevřenou autokrací, nebo cyklem pomsty.

5. To, co začalo jako „dočasná nutnost“, se stává novým normálem: diktát jednoho světonázoru. Společnost se přestává učit debatou a začíná se řídit poslušností.

Historický příklad

Bolševici v Rusku 1917–1921.

Na začátku roku 1917 byla bolševická strana relativně malou, radikální menšinou. V listopadu 1917 provedli převrat v situaci chaosu a rozpadu starého režimu. Ve volbách do Ústavodárného shromáždění získali jen asi čtvrtinu hlasů. Přesto shromáždění rozpustili, zavedli cenzuru a teror (Čeka), systematicky likvidovali politickou opozici včetně jiných socialistů a vnutili jediný oficiální světonázor – marxismus-leninismus. Z dočasné „diktatury proletariátu“ vznikl totalitní systém, který trval desítky let a stál miliony životů. Menšina, která se cítila morálně a historicky oprávněná, využila chaosu a polarizace k uchopení moci a následně zlikvidovala jakoukoli konkurenci.

Podobný vzorec: menšina + ideologická soudržnost + ovládnutí institucí + morální monopol se objevuje opakovaně ve 20. století i jinde. Polarizace oslabí střed a pravidla hry. Organizovaná menšina pak využije situace k nastolení svého monopolu.

Demokracie není samonosná. Vyžaduje minimální shodu na tom, že druhá strana má právo existovat a soutěžit, že instituce platí pro všechny stejně a že pravda se zjišťuje argumentem a důkazy, ne mocí.

Když polarizace zničí střed, který by mohl tuto shodu bránit, prostor pro „tvrdou ruku“ a vládu jediného světonázoru se dramaticky zvětší. Ne proto, že by lidé najednou milovali totalitu, ale proto, že už neexistuje síla, která by dokázala bránit limity moci. A jakmile se tyto limity jednou prolomí, je nesmírně těžké je znovu nastolit.

S věnováním všem politizujícím blogerům, protože se mi zdá, že se kolem tohoto tématu nějak vaří řádky.

Autor: Milan Hausner | neděle 2.8.2026 6:51 | karma článku: 8,78 | přečteno: 81x

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