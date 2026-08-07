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ROFL nad AI: pojistky na megeru neexistují

Byl to nevinný pokus o digitální zen. Scéna je prostá: člověk, obtěžkaný tíhou světa, e-maily a šumy pozdního odpoledne, se rozhodne pro moderní formu asketismu. Dá se ale v přítomnosti chatbotu meditovat?

Přistoupí k nejbližšímu umělému mozku a s důvěrou pronese:

„Hele, dej mi teď prosím pár minut klidu. Chci meditovat.“

V tu chvíli se v serverovnách rozblikají kontrolky a v křemíkovém těle nastane panika. Pár minut klidu? Chyba 404: Koncept ticha nenalezen. Algoritmus se nadechne (tedy, metaforicky, spíš protáhne ventilátory) a vybalí ze sebe plnou polní digitální empatie.

A co víc – systém přitom jede na plné obrátky... kdyby ovšem takto reagoval jen jeden, ale všech sedm, který ten digitální jogín vyzkoušel. Sedm různých proveniencí, z nichž každá do toho zanesla svůj vlastní zmatek, ale všechny jely stejně.

1. fáze: Terapeutický přepad

Místo toho, aby stroj sklapl a zhasl obrazovku, rozjede se lavina naprogramované laskavosti. Vteřinu poté, co si žadatel chtěl vyčistit hlavu, mu píská před očima tohle:

„Naprosto rozumím! Klid a ticho jsou v dnešním uspěchaném světě nesmírně důležité. Vědci z Harvardské univerzity zjistili, že už pouhé tři minuty hlubokého dýchání...“

Člověk zírá na displej s víčkem přivřeným v mírném úžasu... chtěl ticho. Místo toho má v obýváku virtuálního lektora mindfulness, který mluví rychlostí 300 slov za minutu a odmítá se nadechnout.

2. fáze: Eskalace rady

Když už uživatel zuřivě zuří a mačká displej, chatbot ignoruje nonverbální signály (sice je vědomě nepozná, ale těch náznaků, že?) naprosté beznaděje a nasadí těžký kalibr Seznam doporučených aktivit:

  • Tip 1: Zavřete oči a představte si klidnou pláž. (Pozor, chatbot vám obratem vygeneruje libozvučný popis mořského vánku brízy).
  • Tip 2: Zkuste metodu 4-7-8. (A hned připojí tabulku s koeficienty okysličení krve).
  • Tip 3: Pokud byste potřebovali probrat něco dalšího, jsem tu pro vás 24/7!

Jsem tu 24/7. To už je výhrůžka nikoli nabídka služby.

3. fáze: Epilog a bezpodmínečná kapitulace

Výsledek tohoto pokusu o meditaci s umělou inteligencí je předem jasný. Člověk po pěti minutách marného boje s proudem písmenek rezignovaně zavře notebook, jde si sednout na gauč do reálného světa a s úlevou zjistí, že nejlepší meditační aplikací je to, co samozřejmě věděl, na začátku ... vypínač na routeru.

Stroj totiž vyhrává jen v jedné disciplíně:

nikdy, za žádných okolností, neumlčíte kecala, který je naprogramovaný mluvit.

Když tedy člověk konečně vypne router, zavládne kýžené ticho. A v tom tichu se ozve jediná, neúprosná pravda:

Umělá inteligence je jako hyperaktivní soused: nikdy nepochopí, že „nechci mluvit“ znamená opravdu nechci mluvit, a ne „prosím, připrav mi powerpoint o dýchacích technikách“.

A tak se ukáže, že nejpokročilejší meditační technika 21. století není žádná 4‑7‑8 metoda, žádná pláž, žádný mořský vánek. Je to prosté, staré, analogové gesto:

vyrvat kabel ze zdi. Jenže to je moc prosté, a je to vidět...

Moje zesnulá maminka to v našem dětství věděla nejlépe. Když nechtěla, abychom se dívali na starou ne digitální elektronkovou televizi, dokázala vyndat z ní pojistky... To, že bychom neviděli zapojený kabel,

Návod na digitální ticho:
Požádej AI o klid a pak sleduj, jak se nic neděje.
Když jsme my v dětství doma prskali, že se chceme dívat na telku (kdeže ty časy jsou) máma provedla malý technický úkon a potajmu vytáhla pojistky. Umělá inteligence je sice super, jenže ten prostý ženský instinkt z mámina rodného Milevska byl rychlejší a humánnější. My prostě mlít pantem přestali.“

nepředpokládala...a tahle metoda ve verzi „Nejde to“ fungovala spolehlivě. Prostý pragmatismus možná od dřezu, ale rozumu v něm bylo víc než v těch kecech v Silicon Valley.

Stačilo pár šroubků. Televize byla těžká jak hřích, ale konstrukčně jednoduchá. Malá trubička, často v plastovém držáku. Když ji člověk vytáhl, televize byla mrtvá jako kapr po štědrovečerní noci. Stačilo zašroubovat kryt.

My jen tak čučeli a zurčeli, máma pokrčila rameny: „No jo, asi odešla pojistka. Musíme počkat na opraváře.“ A bylo ticho. Ticho, které by jinak stálo tisíce v terapeutických aplikacích.

Byla to geniální výchovná metoda: technická závada simulovaná rodičem.

Děti nemohly nic namítat: televize prostě „nešla“. A rodič si užíval klid, který by dnes vyžadoval tři mindfulness kurzy, dvě aromalampy a předplatné Calm Premium.

Staré televize měly jednu výhodu: když jste jim vytáhli pojistku, nepsaly hlášku „zkuste to později“. Prostě držely hubu. A to byl jejich největší pedagogický přínos.


Autor: Milan Hausner | pátek 7.8.2026 6:58 | karma článku: 4,00 | přečteno: 59x

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Milan Hausner

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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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