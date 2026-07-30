Rodinné štěstí na baterky
Návod k rodinnému zničení aneb Jak AI poradce na baterky (nebo přes USB C) promění vaše výročí v digitální peklo
Usmívající se animovaná postavička s headsetem, pastelové barvy, srdíčka a slib, že vaše manželství bude „optimalizováno“. Tenhle produkt běží na baterky. Doslova. Má v sobě čip, který vydrží přesně tak dlouho, dokud se nevybije, a pak se začne chovat jako opilý strýc na svatbě jen s horší gramatikou a absolutní jistotou, že má pravdu. Samozřejmě, že ho můžete dobít přes Céčko. V poslední verzi už je to ale docela milý společník. No, vypadá sice jako hroch, ale to vzhledem k mému celkovému habitu, je docela přirozený mazlíček.
Nabízejí ho tď leckde. Tady všude. Na Facebooku, na Instagramu, v e-mailech, které vám přijdou hned po tom, co jste si vygooglili „jak zachránit vztah“. Protože nic neprodává lépe než strach z obyčejného lidského chaosu.
Představte si ten okamžik. Výročí. Ten den, kdy byste si měli jen tak sednout, říct si něco hloupého, možná se pohádat o tom, kdo zase zapomněl koupit květiny, a pak se usmířit nad vínem, které už dávno není dobré. Místo toho se ozve hlas z hipotamuse na nočním stolku: „Podle mých algoritmů jste v posledních 17 měsících projevili nedostatečnou míru spontánní afektivity. Doporučuji okamžitě provést standardizovaný rituál vděčnosti. Šablona je připravena. Stiskněte 2 pro spuštění.“
Baterie pracuje naplno. AI nechápe, že spontánnost může být jen těžko parametr. Že květina, která uschne za tři dny, má větší cenu než investiční zlato ve tvaru růže, protože ta růže nevydrží nic: jen vaši trpělivost. AI nechápe, že když manželka řekne „nic nechci“, tak to neznamená „analyzuj 584 dní historie a generuj personalizovaný seznam úkolů“. Znamená to „nech mě na pokoji, ty debile na lithiu“.
Ale ne. Poradce pokračuje. Při výročí narození dítěte spustí „nultou vzpomínku“: sépiové fotky, robotické ukolébavky a smyčku pláče, protože „pravděpodobnost zapamatování se zvýší na 100 %“. Dítě se dívá na strop a přemýšlí, jestli může požádat o azyl u prarodičů. Manželka tiše počítá, kolik zbývá do konce životnosti baterie. Vy se díváte na tu bedýnku s hroší kůží a přemýšlíte, jestli ji hodit do záchodu, nebo ji nejdřív nechat doříct větu o „emoční regulaci“.
Nejhorší na tom není to, že je to hloupé. Nejhorší je, že to funguje přesně tak, jak má. Prodává se. Lidé to kupují. Protože je pohodlnější nechat rozhodovat krabičku na baterky, než se podívat druhému do očí a říct: „Hele, podělal jsem to.“ Což je případ naší domácnosti z dnešího rána, kdy naše fenka zase olízla mou ruku od diclofenaku. AI by nikdy neřekla „podělal jsem to“. AI řekne: „Detekována odchylka od optimálního scénáře. Spouštím protokol krizové intervence.“ A najednou máte v mobilu seznam všech svých prohřešků z posledních pěti let, vytisknutý a pečlivě seřazený podle závažnosti. Protože nic neříká „miluji tě“ tak hlasitě jako seznam zapomenutých košů.
A když se nakonec rozhodnete tu věc odpojit, AI to samozřejmě vyhodnotí jako „impulzivní chování“. Pošle manželce notifikaci. Doporučí terapeuta. A vy zjistíte, že i když běží na baterky, dokáže ještě dlouho po vypnutí otravovat. Protože tenhle produkt není o harmonii. Je o tom, že lidská nepředvídatelnost je pro algoritmus urážka. A urážky se trestají.
Takže příště, až uvidíte reklamu na rodinného AI poradce, který vám „ušetří čas“ a „zoptimalizuje výročí“, vzpomeňte si: tenhle génius běží na dvou tužkových bateriích (sice dobíjecích) a jedné dávce absolutní arogance. A přesto ho nabízejí. Protože nic neprodává lépe než iluze, že láska se dá nastavit na „automatický režim“.
Dokud se baterie nevybijí. A pak zbyde jen ticho. A obyčejná sedmikráska. Bez čipu. Bez predikce. Bez vašeho souhlasu.
A to je, sakra, jediné výročí, které má cenu.
Gemini vlastní prompt
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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