Rodinná sága: Jak si žije slon

Jeho sloní pověst měla dva monumentální pilíře, oddělené desetiletími, ale spojené dokonalou neohrabaností, pro něj tak typickou.

Pilíř první: Viktoriánská židle

Stalo se to při oficiálním přijetí na anglickém venkovském sídle, kam tehdy jako mladý a nadějný učitel doprovázel svou studentskou delegaci. Vévodkyně, mající slabost pro vzdělané mladíky, je pozvala na čaj. Usedl s pocitem cti do vyřezávané židle, o které se šeptalo, že na ní kdysi odpočíval sám Oliver Cromwell. Pod jeho mohutnou postavou se ozvalo tiché, ale zřetelné PRASK. Židle, jež přečkala válečné běsnění, se pod ním rozlomila na dvě části přímo před očima zkoprnělé anglické aristokracie. Nejspíš si ten zážitek musela paní vévodkyně pamatovat po dlouhou dobu. Ostatně si to pamatuje i ten slon.

Pilíř druhý: Noc a moderní sova

Až o hezkých pár desetiletí později,již v důchodu, se jednou v noci vydal do kuchyně. V temnotě minul dveře a namířil to rovnou do obýváku, kde narazil do vysoké hliněné sochy sovy - moderního uměleckého díla, které manželka tak milovala. Metr vysoký noční pták se zakymácel, žuchl a svou hmotností přistál slonovi přímo na zadku. Následoval hematom na jeho ehm...erdeli... takového rozměru, že by mu jej i mamut mohl závidět... A i tahle tentokrát pomíjívá památka vydržela hezkých pár měsíců zdobit jeho růžolící tvary.

Mezi těmito dvěma eposy se odehrávaly každodenní sloní prohřešky: praskající podlahy, vrzající, převážně gauč a dunivé šouravé kroky. A ... samozřejmě neutuchající proud různorodých poznámek na plný chobot.

Jediným tvorem, který ho vnímal jako dokonalého vládce domácnosti, byla jejich fenka amerického bezsrstého teriéra Jenny. Pro Jenny a pro jeji dokonala sluchátka na padající drobky a s láskou podsunuté kusy žvance byl její páníček nejvyšší AHT (Archetyp Hladových Tlapek)

A pak přišel ten večer. Manželka už ležela v posteli a Jenny spala vedle pod peřinou. Najednou se z obýváku ozvalo naprosto nezaměnitelné DUPDUP... DUPDUPDUP-BUCH!, které otřáslo celým domem.

„Už zase jdeš jako slon...“ zašeptala manželka do tmy. Následovalo ticho, pak se ozval nesmírně provinilý hlas: „Promiň, zlato... Snažil jsem se jít hodně tiše, abych vás neprobudil.“

V temnotě ložnice se ozvalo tiché zachichotani, které přešlo v hlasitý, upřímný smích. Manželka se nemohla zastavit. A z pelíšku se ozvalo radostné vrnění – Jenny v polospánku vrtěla ocáskem, protože dunění, které ji probudilo, znamenalo, že její AHT je zas připraven i v noci občas k ní přemístit kus žvance; a všechno je tak, jak má být.

A manželka, i když se smála až se jí třásla postel, věděla jednu věc jistě. Byl to její E L E F A N T. A i když někdy zatoužila po životě s gazelákem, žádny zvířecí švihák by ji nikdy nedokázal rozesmát tak dokonale... i když dost často se skřípějícími zuby a s jedovatou slinou na rtech. A to všechno doprovázelo radostné ňafání mazlíčka, co nemá žádnou srst.

Autor: Milan Hausner | pondělí 20.10.2025 8:24

Milan Hausner

  • Počet článků 133
  • Celková karma 8,57
  • Průměrná čtenost 207x
Občas si Vás, milé čtenáře, dovolím oslovit s nějakým tím blogem, teď už i mimo školství.

Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
 

