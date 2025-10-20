Rodinná sága: Jak si žije slon
Pilíř první: Viktoriánská židle
Stalo se to při oficiálním přijetí na anglickém venkovském sídle, kam tehdy jako mladý a nadějný učitel doprovázel svou studentskou delegaci. Vévodkyně, mající slabost pro vzdělané mladíky, je pozvala na čaj. Usedl s pocitem cti do vyřezávané židle, o které se šeptalo, že na ní kdysi odpočíval sám Oliver Cromwell. Pod jeho mohutnou postavou se ozvalo tiché, ale zřetelné PRASK. Židle, jež přečkala válečné běsnění, se pod ním rozlomila na dvě části přímo před očima zkoprnělé anglické aristokracie. Nejspíš si ten zážitek musela paní vévodkyně pamatovat po dlouhou dobu. Ostatně si to pamatuje i ten slon.
Pilíř druhý: Noc a moderní sova
Až o hezkých pár desetiletí později,již v důchodu, se jednou v noci vydal do kuchyně. V temnotě minul dveře a namířil to rovnou do obýváku, kde narazil do vysoké hliněné sochy sovy - moderního uměleckého díla, které manželka tak milovala. Metr vysoký noční pták se zakymácel, žuchl a svou hmotností přistál slonovi přímo na zadku. Následoval hematom na jeho ehm...erdeli... takového rozměru, že by mu jej i mamut mohl závidět... A i tahle tentokrát pomíjívá památka vydržela hezkých pár měsíců zdobit jeho růžolící tvary.
Mezi těmito dvěma eposy se odehrávaly každodenní sloní prohřešky: praskající podlahy, vrzající, převážně gauč a dunivé šouravé kroky. A ... samozřejmě neutuchající proud různorodých poznámek na plný chobot.
Jediným tvorem, který ho vnímal jako dokonalého vládce domácnosti, byla jejich fenka amerického bezsrstého teriéra Jenny. Pro Jenny a pro jeji dokonala sluchátka na padající drobky a s láskou podsunuté kusy žvance byl její páníček nejvyšší AHT (Archetyp Hladových Tlapek)
A pak přišel ten večer. Manželka už ležela v posteli a Jenny spala vedle pod peřinou. Najednou se z obýváku ozvalo naprosto nezaměnitelné DUPDUP... DUPDUPDUP-BUCH!, které otřáslo celým domem.
„Už zase jdeš jako slon...“ zašeptala manželka do tmy. Následovalo ticho, pak se ozval nesmírně provinilý hlas: „Promiň, zlato... Snažil jsem se jít hodně tiše, abych vás neprobudil.“
V temnotě ložnice se ozvalo tiché zachichotani, které přešlo v hlasitý, upřímný smích. Manželka se nemohla zastavit. A z pelíšku se ozvalo radostné vrnění – Jenny v polospánku vrtěla ocáskem, protože dunění, které ji probudilo, znamenalo, že její AHT je zas připraven i v noci občas k ní přemístit kus žvance; a všechno je tak, jak má být.
A manželka, i když se smála až se jí třásla postel, věděla jednu věc jistě. Byl to její E L E F A N T. A i když někdy zatoužila po životě s gazelákem, žádny zvířecí švihák by ji nikdy nedokázal rozesmát tak dokonale... i když dost často se skřípějícími zuby a s jedovatou slinou na rtech. A to všechno doprovázelo radostné ňafání mazlíčka, co nemá žádnou srst.
Milan Hausner
Školní a domácí manželčin řád
„Školní řád a manželka mají společného víc, než byste čekali: oba jsou závazné, oba se neustále mění – a oba se čtou se strachem, že něco porušíte.“
Milan Hausner
Svatá aliance, u které bys tu svátost těžko pohledal
Proč vědec nechodí k Moravcovi? Co má filozofie společného s roztrhaným svetrem? Jak politika recykluje sliby podle barvy duhy? A proč ideologie už dávno nepotřebuje kostel?
Milan Hausner
Manifest přeživšího
Mezi školním řádem a manželčiným řádem není rozdíl – oba se čtou se strachem, oba se mění bez varování a oba mají paměť delší než naše vlastní. Manifest přeživšího je návod, jak nezemřít na paragraf ani na pohled.“
Milan Hausner
Dvě vize svéprávnosti
Na návštěvě v domácnosti, kde svéprávnost znamená schopnost ztratit zdravotní pomůcky rychleji, než pes stihne rozpoznat jejich nutriční hodnotu.
Milan Hausner
Temná triáda lidské duše v době virtuální
Temná triáda lidské duše našla svůj dokonalý nástroj: umělou inteligenci. Narcis, machiavelista a psychopat; tři hlavy jedné bestie, která se probudila do digitálního věku. Už nepotřebují propagandu, intriky ani charisma. Stačí AI
|Další články autora
Spanilá jízda veteránů, Motoristé i Chlad. Turek ve Varech velkolepě oslavil jubileum
Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek ve středu oslavil čtyřicáté narozeniny. Životní...
„Měla jsem smazat všechno.“ Sedláčková hájí Turkovy facebookové příspěvky
Poslankyně za Motoristy Gabriela Sedláčková v minulosti dostala od Filipa Turka heslo k jeho...
Nejtvrdší zima za posledních deset let. Meteorologové věští mrazivou anomálii
Premium Připravte se. Zima se blíží. A bude to festovní zima, jako za starých časů. Aspoň to tvrdí...
Štěně na pět hodin ochromilo provoz metra A, fenky se ujme trojský útulek
Zaběhnuté štěně vlčáka asi na pět hodin zastavilo provoz pražského metra na lince A. Psa, který si...
Bývalý premiér Topolánek má rakovinu slinivky, začíná s chemoterapií
Bývalý premiér Mirek Topolánek má rakovinu slinivky. S vážnou nemocí se svěřil v pondělí v podcastu...
AfD chce udělit Trumpovi čestné občanství v rodné hroudě jeho předků
Strana Alternativa pro Německo (AfD) chce americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi udělit čestné...
Počet osmdesátníků skokově naroste, i kvůli odsunu Němců, tvrdí demograf
Vysíláme „Tohle není krize, která přijde a odezní. Je to výzva, na kterou musíme připravit obce a sociální...
Nejvyšší soud odmítl dovolání pedofilního seniora. Zabavené disky zpátky nezíská
Nejvyšší soud odmítl dovolání seniora Jana Synka, jenž si odpykává 4,5 roku ve vězení za distribuci...
ANO, SPD a Motoristé jednají o programu vlády. Řeší průmysl, finance a obranu
Debaty o společném programovém prohlášení vlády otevírají v pondělí dopoledne vyjednavači hnutí...
- Počet článků 133
- Celková karma 8,57
- Průměrná čtenost 207x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.