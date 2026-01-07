Rodinná pohoda v posvátném světle rozsudku
Po letech frustrace z evropského liberalismu, tolerance a vzájemného respektu konečně mohu uplatnit systém, jenž mi zajistí neotřesitelnou autoritu, jakou si jako hlava domácnosti bezesporu zasloužím.
Nejprve si musím postěžovat na ty nesnesitelné rodinné večeře. Můj syn si dovolil tvrdit, že klimatické změny jsou důležitější než rodinná čest. Moje dcera měla tu drzost navrhnout, že by si mohla vybrat vlastního životního partnera. A má žena? Ta mi místo bezpodmínečné poslušnosti servírovala pohled plný němé výčitky. Ale teď – teď mám nástroje!
S radostí oznamuji, že od zítřka zavádím v našem třípokojovém bytě v Koskenicích pod Odravou následující reformy:
- Dědické právo : Můj syn, který studuje feministickou literaturu, získá přesně jednu třetinu toho, co jeho sestra, která aspoň občas uklidí. Matematická elegance tohoto právního systému je prostě dokonalá.
- Manželské právo: Když má žena příště namísto večeře připraví diskusi o genderových stereotypech, jednoduše využiji svého práva na okamžité rozvázání svazku. A je hotovo, než by řekla „rovnoprávnost“. Ani AIčko by to nezvládlo rychleji.
- Trestní právo: Syn, který mi znovu zapomene k narozeninám pogratulovat, bude čelit přesné míře odpovědnosti stanovené právní školou. Doufám, že má rád sociální práci v domově pro seniory – jako dobrovolník, samozřejmě.
- Oblečení: Má dcera konečně pochopí, že její džíny a tričko s kapelou představují urážku rodinné cti. Od zítřka povinný oděv při cestě do obchodu s rohlíky. Pro začátek aspoň přes mikinu.
- Svědectví: Názor mé ženy při rodinném rozhodování bude mít poloviční váhu oproti mému. Vlastně počkejte – to už tak nějak funguje dávno. Tedy...aspoň si to myslím.
Ironie této situace je tak hustá, že by se dala krájet nožem na ceremoniální zabijačce. Evropa, která třicet let moralizovala o ženských právech, LGBT právech a dětských právech, najednou objevuje kulturní relativismus v těch nejpříhodnějších okamžicích. A já, český ateista s oblibou v sekané a pivečku, se najednou mohu proměnit v domácího chalífu díky rozsudku a jeho široké interpretaci, i když měl původně docela jiný význam.
Můj bratr v Praze mi už nabídl, že mi zařídí šejka k posvěcení mé domácí legislativy. Sestřenka z Ostravy se ptala, jestli může tohle použít k vymožení dluhu od kamarádky, která jí nevrátila pětistovku za koncert. Systém je univerzální!
Jediný problém? Když jsem včera oznámil své revoluční reformy, moje žena se zasmála a řekla, že jestli si myslím, že bude prát mé ponožky jinak, tak jsem se zbláznil. Dcera měla připravený článek o tom, jak ženy v Íránu bojují proti hidžábům. A syn vážně odložil latte a zeptal se, jestli vím, co jsou v demokracii systémy útlaku.
Možná, jen možná, že moje rodina – ta hrozná, neukázněná, moderní, hádavá, svobodomyslná rodina – je proti jakémukoli náboženskému či kulturnímu fundamentalismu odolnější než celá Evropská unie se svými soudy.
Takže milí soudci, ještě jednou díky. Díky za ukázku, jak lze v zájmu tolerance ohnout principy, kvůli kterým jsme si mysleli, že Evropa stojí. Já mezitím zůstanu se svou neposlušnou, drzou, milovanou rodinou – kde se budeme i nadále hádat o všem možném, ale kde si vážně nenecháme náš nepořádek, naše spory a naši svobodu vzít žádným zákonem, ať už pochází z Bruselu, Štrasburku nebo ze 7. století.
PS: Vřele děkuji autorovi tohoto blogu za zcela vážné a varující téma, které jsem svou uštěpačnou povahou a svým blogem znectil. Přijměte proto mou nejhlubší omluvu. Čtenáři ale pochopí, jak jsem to myslel.
Milan Hausner
Psychopati? U nás? Ale jděte! Vždyť je to přímo od srdce!
Ta představa, že by v české politice, té lázni lidskosti, vzájemného pochopení a nezištné služby veřejnému blahu, mohli působit lidé s jistými... řekněme výraznými charakterovými rysy, je přece směšná.
Milan Hausner
Německo v plamenech! (Tedy vlastně… Lucembursko v ledovce.)
Na sociálních sítích se šíří video, kde lidé cupitají po schodech jako kachničky. Komentáře jásají: „To je Německo a jejich zelená politika! Zakázali posypovou sůl, Brusel se hroutí! EU v troskách!“
Milan Hausner
Člověčenství v době dvojkové
Vychovávat dítě v éře digitálního guláše, kde se střídají přísné zákazy s naprostou volností, kde hrozí online predátoři i všudypřítomná manipulace, je jako vést jej hustou džunglí.
Milan Hausner
Programovatelná tlačítka na dálkovém ovladači - život na baterky.
Život se nám mění v dálkové ovládání: přepínáme povinnosti, tlumíme emoce, zesilujeme hluk světa a hledáme tlačítko, které by konečně dalo pauzu. A možná i to tajné, které vrací smysl.
Milan Hausner
Školství v kompetenční pasti
Školství stojí na rozcestí, kde se reforma změnila v chaos a nejistotu. Místo jasného směru vznikla kompetenční mlha, ve které se ztrácejí učitelé i samotný smysl učení.
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.