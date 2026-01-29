Revoluce v mytí nádobí v sterilně čisté kuchyni
Dokonalá bílá, lesklé povrchy, žádná známka života, snad kromě toho plasto-kovového pomocníka, který s nehybným „výrazem“ vybírá nádobí z myčky (neurčené značky) a kontroluje poslední kapku zaschlé omáčky z talíře.
Robot se pohybuje s grácií baletky, která by zároveň mohla rozdrtit lebku kuchařinky, co se na něj přišla podívat. Každý pohyb je precizní, každý úchop dokonalý. Talíř znečištěný po nedělním obědě? Žádný problém. Sklenice se zaschlým mlékem? Hračka. Tento stroj je reklamní sen, nepořádek a mizí, aniž byste zvedli prst. Hygienická kuchyň bez poskvrnky.
Kdepak je ten kuchyňský nepořádek? Jedl vůbec někdo v tomhle hygienickém snu? V reálném světě by všude ležely na zemi drobky, na lince by zaschla káva, v dřezu by čekaly hrnce s připečeným sýrem. Zde však nic. Jako by nepořádek byl jen teoretický koncept, abstraktní entita, se kterou se robot potýká v čisté místnosti. Absence chaosu je tak dokonalá, že začínám podezřívat, že ten talíř s „nečistotami“ byl předtím uměle a sterilně zašpiněn v laboratoři.
A pak je tu ta největší ironie: hygiena. Robot, jehož jediným posláním je čistota, si před zahájením práce neumyl „ruce“. Těmi svými kovovými chapadly sahá na dokonale umyté nádobí, které právě vynaložil tolik energie na očištění. Nemá alkoholový gel. Nepoužívá rukavice. Ani symbolické podržení pod tekoucí vodou. Prostě jen dokonale přenáší mikroby (pokud nějaké v této antiseptické poušti existují) z jednoho místa na druhé. Snad si alespoň nekašle do „dlaní“. No, je taky ovšem pravda, že mu tvůrci tohoto robotického zázraky mohou před každým výkonem ty tlapky vyměnit?
Nejvtipnějším prvkem celého představení je však naprostá absence jakéhokoli náznaku dálkového ovládání. Robot jedná sebejistě, autonomně, jako by každou vteřinu počítal s veškerými proměnnými vesmíru. Nevidíme žádného technika s tabletem, žádné tlačítko „pause“, žádnou nouzovou stopku. Působí to, jako by stroj skutečně pochopil, že talíř patří do horního patra myčky a sklenice do dolního. Ale co když se rozhodne rebelovat? Co když dostane nápad, že vidličky by vypadaly lépe zapíchnuté v kuchyňské lince? Kdo ho zastaví?
Závěrem si dovolím tu iluzi ironicky zhroutit: stojíme před strojem navrženým k řešení lidského nepořádku, v prostředí tak čistém, že je to až nehumánní, sledujeme proces, který ignoruje základní hygienické principy, a vše se odehrává bez jakékoli viditelné lidské kontroly. Je to dokonalá metafora naší doby: toužíme po automatizaci řešící problémy, které jsme sami vytvořili, ale představujeme si ji v idealizovaném vakuu, kde neexistuje nepředvídatelnost, chaos a prostě život.
A tak tleskám. Tleskám této krásné, čisté, sterilní absurditě. Jen mě napadá – pokud je ten robot tak chytrý, proč mu nikdo neřekl, že na jeho „čele“ zaschla demonstrativní kapka rajské omáčky? Možná potřebuje robota, který by umyl robota. A toho dalšího, co umyje toho... a tak do nekonečna, v dokonale čisté, ironické smyčce.
Milan Hausner
- Počet článků 317
- Celková karma 8,80
- Průměrná čtenost 204x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.