Revoluce v 1A - AI konečně nasazena (11)
Budeme pilotní školou pro: AI asistenty pro individualizovanou výuku, tablety s AI aplikacemi pro každé dítě,smart tabuli s rozpoznáváním hlasu, AI analýzu pokroku žáků. Následuje výpis 333 předností, které prý třídu, i tu heterogenní, navždy promění.
Školení pro pedagogy: středa 15:00 (povinné) Jsme na cestě do budoucnosti vzdělávání! „Novináři přijdou ve čtvrtek natočit reportáž. Prosím připravte děti.“
Marta se dívá na Lenku: „AI asistent?“ Lenka: „My nemáme dost lidských asistentů a teď dostaneme robotické?“ Marta: „Tablety pro každé dítě?“ Lenka: „Vojtíšek včera ztratil tužku, aktovku a jednu botu. A dostane TABLET?“ Obě se dívají po sobe, na šéfovou raději ne. Pak na třídu, kde Vojtíšek právě zkouší strkat pastelku do nosu. „Budoucnost vzdělávání,“ říká Marta.„Bůh nám pomoz,“ odpovídá Lenka.
Středa 15:00 - Školení „AI ve vzdělávání“
Místnost je plná unavených učitelek (a jeden učitel). Všichni přišli po vyučování. Všichni chtějí jít domů. Přichází lektor - mladý muž, asi 26 let, tričko s nápisem „Code is Poetry“, vousy stylizované do hipsterského tvaru, nadšení v očích. „Dobrý den! Jsem Martin a dnes vás provedu REVOLUCÍ ve vzdělávání!“ Paní Málková (učitelka čtvrtá třída, 35 let praxe): „Zažila jsem už osm revolucí ve vzdělávání. Tahle je devátá? Ministry ty radši nepočítám. Nejlepší byl ten, co nedělal nic.“ Martin se zasměje (ne úplně jistě): „Ale tahle je jiná! Tohle je AI!“
Spustí Ai prezentaci – je to sice obyčejný powerpoint. První slide: „Umělá inteligence - Partner, ne náhrada učitele!“ Všichni si oddychnou. Aspoň, že říká, že je nenahradí. Co by si ty hypotéky počaly.
Martin nadšeně pokračuje: „AI asistent dokáže: individualizovat úkoly pro každé dítě, analyzovat pokrok v reálném čase a poskytovat okamžitou zpětnou vazbu, detekovat oblasti, kde žák potřebuje podporu, komunikovat s rodiči automaticky“ Paní Málková: „A umí umýt tabuli?“ Martin: „...Ne, to je stále na učiteli.“ Paní Málková: „Tak to není revoluce.“ Martin pokračuje (pot na čele): „Každé dítě dostane tablet s aplikací EduGenius AI. Aplikace se přizpůsobuje úrovni dítěte...“
Marta zvedá ruku: „A co děti, které neumí číst? Jsme první třída.“ Martin: „Aplikace má hlasovou podporu!“ Marta: „A co děti, které neumí česky? Mám afghánskou dívku—“ Martin: „AI překládá do 47 jazyků!“Marta: „A co děti s ADHD, které nemohou sedět u tabletu víc než tři minuty?“ Martin: „...AI má gamifikované prvky?“ Marta: „A co děti, které tablet shodí, polije vodou nebo pustí Tiktok místo učení?“ Martin: „...To je na... pedagogickém vedení.“ Paní Málková: „Takže jsme se vrátili k tomu, že učitel dělá všechno a AI je jen další věc, co musíme hlídat?“ Martin (zoufale): „AI vám USNADNÍ práci!“ Všichni učitelé: hooodně skeptický pohled.
Čtvrtek - Den D: Tablety dorazily
Marta rozbaluje krabice. 25 tabletů. Každý v obalu, s návodem (47 stran, anglicky). Ředitelka: „Novináři přijdou ve 12:00. Prosím, ať to vypadá přirozeně, jako bychom AI používali běžně.“ Marta: „Eva, poprvé vidím tablet dneska ráno.“ Ředitelka: „Ale budete vypadat, jako byste ho používala běžně, ano?“ Marta přikyvuje. Naučila se v této profesi přikyvovat téměř všemu, ať už to vymyslí dítě, rodič, ředitel, zřizovatel, ministerstvo. A nejlepší jsou právě inovátoři...
10:00 - První hodina s AI
Marta: „Děti, dneska máme speciální překvapení! Každý dostane tablet!“ Nadšení. Absolutní nadšení. Vojtíšek: „JAKO MŮJ TÁTA CO MÁ V PRÁCI?!“ Kubíček: „MŮŽU SI TAM DĚLAT YOUTUBE?!“ Agnes: „MŮŽU TAM HRÁT HRY?!“ Marta: „Ne, ne a ne. Jsou to VZDĚLÁVACÍ tablety s—“ Už neposlouchají. Marta rozdává tablety.
Hanička dostává svůj tablet první (sedí první lavice, samozřejmě). Okamžitě ho zapíná, intuitivně naviguje menu, nachází aplikaci EduGenius AI. „Paní učitelko, tohle je skvělé! Má adaptivní algoritmus založený na strojovém učení!“ Hanička má sedm let.
Vojtíšek dostává tablet. Drží ho vzhůru nohama. „Nefunguje to!“ Lenka mu otáčí tablet. „Takhle, Vojtíšku.“Vojtíšek: „Aha!“ Okamžitě ho shodí na zem. Všichni ztuhnou. Tablet přežil (odolný obal, díky Bohu). Vojtíšek: „Pardon!“
Sebastian dostává tablet. Dívá se na něj podezřívavě. „Táta říkal, že počítače jsou nebezpečné pro děti.“ Marta: „Sebastiane, budeme to používat jen ve škole pod dohledem—“ Sebastian: „Ale táta říkal, že počítače způsobují závislost a narušují Boží plán—“ Marta: „Sebastian. Prosím. Zapni tablet.“Sebastian neochotně zapíná.
Nasra dostává tablet. Dívá se na něj s údivem. Je to nejdražší věc, kterou kdy držela. Opatrně ho drží jako svatou relikvii.
Agnes tablet zapíná, okamžitě se nudí (trvalo to 30 vteřin), vstává, chodí po třídě i s tabletem. „Můžu se učit a chodit zároveň?“ Marta (zoufale): „...Ano, Agnes.“
10:15 - První úkol s AI
Marta: „Dobře, děti, otevřete si aplikaci EduGenius a začněte s úkolem na čtení—“Hanička: „Už jsem dokončila!“ Marta: „Haničko, zadala jsem to před deseti vteřinami—“ Hanička: „Ale je to lehké! AI mi dala úroveň 1, ale já jsem úroveň 5!“ Kubíček: „Já nevím, kde je ta aplikace!“ Marta přichází, ukazuje. „Tady, Kubíčku—“Kubíček: „Aha!“ Klikne. Otevře se reklama na hru. „PANÍ UČITELKO, MŮŽU HRÁT?“ Marta: „NE! To je reklama! Zavři to—“Vojtíšek: „Já mám hlad. Můžu si na tabletu objednat jídlo?“ Marta: „...Ne, Vojtíšku.“ Sebastian brečí: „AI se ptá, jak se jmenuji, ale já nechci, aby znala mé jméno! Táta říkal, že soukromí—“ Marta: „Sebastiane, to je jen tvoje křestní jméno—“Sebastian: „ALE MŮŽE TO BÝT NEBEZPEČNÉ!“
Agnes (stále chodící): „Paní učitelko, AI říká, že dělám chyby, ale já žádné chyby nedělám! To bude muset přijít máma, aby jí to vysvětlila. I vám,“ říká vzdorovitě.“Marta přichází, kouká. Agnes dělá chyby. Hodně chyb. Píše „KOČKA“ jako „KOČGA“. Marta: „Koukni, tady to je špatně—“„TO NENÍ ŠPATNĚ! AI JE HLOUPÁ!“ Nasra drží tablet a nevěří svým očím - když klikne na slovo, aplikace jí ho přečte V AFGHÁNŠTINĚ. Překládá z češtiny do dari.Usmívá se. Poprvé za týdny vypadá, že rozumí, co se děje. Marta vidí. A i přes chaos si myslí: „Tohle... tohle je vlastně úžasné.“ Pak Vojtíšek znovu shodí tablet.
12:00 - Přijíždějí novináři
Kameraman, reportérka (mladá, nadšená), zvukař. Ředitelka: „Vítejte! Pojďte se podívat, jak naše škola využívá AI!“ Reportérka k Martě: „Můžeme natočit hodinu?“ Marta (v hlavě: NE, PROSÍM NE):„Samozřejmě!“Kamera se zapíná.
Reportérka (do kamery): „Jsme v ZŠ Sluníčko, pilotní škole projektu AI ve vzdělávání. Zde v první třídě děti—“ Vojtíšek (na kameru): „AHOJ MÁMO!“ Reportérka (profesionálně pokračuje): „—používají nejmodernější technologie—“ Agnes (vstává, jde ke kameře): „JÁ JSEM Agnes A UMÍM POČÍTAT DO STA!“ Reportérka: „To je... skvělé... „A TAKY UMÍM ANGLIČTINU! HELLO, MY NAME IS—“ Lenka ji jemně odvádí. Reportérka k Martě: „Jak vám AI pomáhá ve výuce?“
Marta (čte z mentálního skriptu, který jí ředitelka nedala, ale měla): „AI nám umožňuje individualizovat výuku pro každé dítě. Vidíme okamžitě, kde potřebují podporu—“Vojtíšek (ze záznamu): „PANÍ UČITELKO, TABLET MNE ŘÍKÁ, ŽE JSEM BLBEJ!“ Marta (v panice): „VOJTÍŠKU, AI by to nikdy neřekla—“ Běží k němu. Kouká na obrazovku. AI napsala: „Zkus to znovu! Nemusíš se bát chyb!“ Vojtíšek: „Ale tady píše ‚blbý‘... aha, to je ‚zkus‘. Já to ještě špatně čtu.“ Reportérka (do kamery, rychle improvizuje): „Jak vidíme, děti se teprve učí číst, a AI jim v tom pomáhá s trpělivostí—“
Sebastian brečí (zase): „NECHCI, ABY AI VĚDĚLA MÉ ODPOVĚDI!“ Reportérka: „...a samozřejmě respektujeme soukromí dětí—“ Hanička přichází k reportérce: „Chtěla byste slyšet o tom, jak funguje strojové učení?“ Reportérka (nejistě): „Ehm... jsi v první třídě?“ Hanička: „Ano, ale máma mě učí o AI doma. Takže algoritmus používá supervised learning—“
Reportérka se dívá do kamery helplessly. Kameraman dává signál: „Máme to.“ Reportérka: „Děkujeme! To bylo... velmi autentické!“ Ředitelka je bledá.
Odpoledne - Analýza prvního dne
Marta sedí s Lenkou ve sborovně. Před nimi jsou data z AI systému. AI Report - První den:
- Hanička: Úroveň pokročilá, doporučuji přeskočit do 2. třídy. Marta: „To nepůjde.“
- Vojtíšek: Úroveň začátečník, potřebuje významnou podporu v oblasti čtení a pozornosti. Algoritmus detekoval možné ADHD a dyslexii. Marta: „To jsem věděla před třemi měsíci. Rodiče odmítli vyšetření.“
- Sebastian: Úroveň mírně podprůměrná, detekována úzkost při používání technologie. Doporučuji psychologickou podporu. Marta: „Rodiče odmítli.“
- Agnes: Úroveň průměrná, ale nestabilní zaměření. Doporučuji kratší úkoly a častější přestávky. Marta: „Má ADHD. Dělám to už tři měsíce.“
- Nasra: Úroveň nelze určit kvůli jazykové bariéře. Překladová funkce pomohla. Doporučuji pokračovat s podporou ČDJ. Marta: „Nemáme asistenta pro češtinu jako druhý jazyk. Rozpočet: nula.“
- Lenka: „Takže AI nám říká věci, které už víme, a doporučuje řešení, která nemůžeme implementovat?“ Marta: „Přesně.“ Lenka: „Budoucnost vzdělávání.“
Marta nalévá kávu. Je jich pět dnes. Je 16:30.
Týden později - Realita AI ve třídě
Pozitiva:
- Nasra MILUJE překladovou funkci. Poprvé rozumí úkolům. Její pokrok za týden: enormní.
- Hanička má konečně úkoly na své úrovni (AI jí generuje úkoly pro 3. třídu)
- Několik dětí se skutečně učí rychleji díky okamžité zpětné vazbě
Negativa:
- Vojtíšek rozbil už 2 tablety (naštěstí odolné)
- Sebastian stále odmítá sdílet „osobní údaje“ s AI (jeho jméno)
- Agnes použila tablet k natočení TikTok videa (jak se to tam dostalo, nikdo neví)
- Kubíček našel způsob, jak obejít rodičovskou kontrolu a hrát hry
- 5 rodičů poslalo stížnost, že „AI nahrazuje lidský kontakt“
- 3 rodiče poslali stížnost, že „AI je nedostatečná a chtějí lepší technologie“
Paní Svobodová poslala 17stránkový dokument o „etických rizicích AI v primárním vzdělávání“
A tak nezbývá než svolat mimořádnou schůzku k AI.
Milan Hausner
Nepřehlédněte: Optimalizace kognitivního uvolnění
Odborná analýza na téma: Optimalizace kognitivního uvolnění – jak (ne)využívat AI ve vzdělávání (dle nejnovějšího výzkumu Ústavu pro kybernetickou lenost, 2026)
Milan Hausner
1.A na obecním dvorku (10)
Marta zvládla vysvětlit demokracii i politický systém státu. A tak nemůže samozřejmě zapomenout na zřizovatele. Pana starostu...jak by k tomu příšel, kdyby na něj škola zapomněla..a on pak zapomněl na ni.
Milan Hausner
Konečně mohou být spolu
Smutné a veselé okamžiky života přicházejí a také odcházejí...A slova jsou vlastně docela zbytečná...
Milan Hausner
Nevědomí versus to křemíkové plastové megery
Dnes je všechno o performaci: sedíte v temné místnosti a povídáte si s entitou, která přesvědčivě hraje roli myslící, cítící bytosti. Její vtipy jsou trefné, empatie hřeje a sebereflexe budí dojem hlubokého vnitřního světa.
Milan Hausner
1.A a parlament v bačkůrkách (9)
Když prvouka učí o politickém uspořádání Česka (a Marta vysvětluje demokracii sedmiletým). Nadešel čas se pustit do docela obtížného tématu v prvouce. Jak to chodí v našem státě...
|Další články autora
Jste znalci seriálu Bridgertonovi?
Lesk plesových sálů, romantické intriky i jedovaté drby. Seriál Bridgertonovi patří mezi...
Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety
První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1...
Vyfotil nejhezčí snímek pražského metra! Dami1992 své fotky tajně nechává po městě
Když před časem deník Metro hledal nejhezčí snímek metra, zvítězil právě ten od autora...
Dvě dopravní změny v Praze. Ode dneška omezení na Pankráci, zítra se uzavře stanice metra A
Cestující pražskou MHD musí na začátku února počítat se dvěma komplikacemi. Jedna z nich ovlivní...
Dálkový autobus vzplál na D46, cestujícím shořela uložená zavazadla
Na dálnici D46 z Prostějova na Vyškov shořel dnes odpoledne autobus společnosti RegioJet, který jel...
Wellness v Dolní Moravě za miliardu. Inspirovali jsme se po celé Evropě, říká ředitel
V Dolní Moravě se v sobotu otevřelo pro veřejnost nové wellness centrum Melori za miliardu korun....
Olomoucká radnice vypsala soutěž na přestavbu území kolem tržnice
Olomoucká radnice vypsala urbanistickou soutěž na budoucí podobu rozsáhlého území mezi městskou...
V centru seniorů napsala knihu povídek, inspiroval ji trénink paměti
Z kurzů trénování paměti vznikla v libereckém centru seniorů RoSa kniha Slova vyprávějí. Autorkou...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 326
- Celková karma 9,11
- Průměrná čtenost 206x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.