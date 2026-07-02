Revival psychedelik, ale jen někde...
V realitě a individuální léčbě jsou ale pořád tyto látky na jakémsi šedivém seznamu.
1. Léčivé účinky psilocybinu: Jak funguje v mozku?
Psilocybin (aktivní látka obsažená např. v lysohlávkách) se v těle mění na psilocin, který se váže primárně na serotoninové receptory 5-HT2A. Moderní neurověda potvrzuje, že jeho terapeutický přínos nespočívá v pouhém „potlačení příznaků“, ale v hlubokém restartu mozkové aktivity:
- Tlumí Default Mode Network (DMN): DMN je síť v mozku odpovídající za naše ego, autobiografickou paměť a neustálé přemítání. U lidí s depresemi či úzkostmi je tato síť hyperaktivní; člověk se točí v kruhu destruktivních myšlenek. Psilocybin DMN dočasně utlumí, což rozbije zaryté rigidní vzorce myšlení.
- Neuroplasticita: Podporuje růst nových synapsí (spojení mezi neurony). Mozek se stává tvárnějším a schopnějším vytvářet nové, zdravější vzorce chování.
- Emocionální průlom: Umožňuje bezpečnější zpracování traumatických nebo hluboko potlačených zážitků, které jsou v běžném stavu vědomí příliš bolestivé.
V současnosti se psilocybin klinicky zkoumá zejména pro léčbu farmakorezistentní deprese, úzkostí u onkologických pacientů a PTSD (posttraumatické stresové poruchy).
2. Historická stopa a fenomén Sadská
Československo bylo v 50. až 70. letech minulého století jednou z globálních velmocí ve výzkumu psychedelik. Klíčovou roli sehrála tuzemská produkce – Výzkumný ústav pro farmacii a biochemii (VÚFB) v Praze dokázal v roce 1961 syntetizovat vlastní LSD pod názvem Lysergamid (vyráběný n. p. Spofa).
Zatímco ve Výzkumném ústavu psychiatrickém (VÚP) v Bohnicích s látkami experimentoval Stanislav Grof, Sadská se stala epicentrem reálné klinické praxe.
Sanatorium Sadská (112lůžková klinika)
Pod vedením primáře MUDr. Milana Hausnera se zde vyvinulo největší centrum pro psycholytickou a psychedelickou terapii v celém komunistickém bloku a kontinentální Evropě.
- Přes 3000 terapeutických sezení: V Sadské se realizoval unikátní model, kde se podávání látek (primárně Lysergamidu/LSD) kombinovalo s intenzivní skupinovou a individuální psychoteriapií a principy terapeutické komunity (pacienti jako koterapeuti).
- Psycholytický model: Na rozdíl od amerického přístupu jedné velké dávky (psychedelický model) se v Sadské často pracovalo s opakovanými středními dávkami, které měly za cíl uvolnit potlačený materiál z nevědomí a postupně jej integrovat.
- Konec zlaté éry: Výzkum a léčba v Sadské byly administrativně utnuty v roce 1974 vlivem politického tlaku normalizace a celosvětového zákazu psychedelik. Odkaz této práce (přes 100 odborných publikací a kniha LSD: Výzkum a klinická praxe za železnou oponou) však položil metodologické základy, ze kterých se čerpá dodnes.
3. Současný revival: Česká psychedelická renesance
Po dekádách absolutního tabu zažíváme masivní návrat psychedelik do oficiální vědy i medicíny. Česká republika je opět na špici.
- Národní ústav duševního zdraví (NÚDZ) v Klecanech: Tým pod vedením prof. Jiřího Horáčka a dr. Tomáše Páleníčka v roce 2015 prolomil ledy a po více než 40 letech poprvé podal psilocybin lidským dobrovolníkům v kontinentální Evropě. NÚDZ realizuje unikátní srovnávací studie (např. projekt PSIKET, srovnávající účinnost ketaminu a psilocybinu u depresí) a podílí se na mezinárodních studiích pro Compass Pathways.
- Klinika Psyon: První specializované pracoviště v ČR, které legálně nabízí ketaminem asistovanou psychoterapii (KAP) pro pacienty s depresemi a úzkostmi. Ketamin, ač disociativní anestetikum, vykazuje v nižších dávkách podobné mechanismy jako klasická psychedelika a slouží jako legální most k budoucí praxi s psilocybinem a MDMA.
- Česká psychedelická společnost (CZEPS): Odborná platforma, která zastřešuje destigmatizaci tématu, vzdělávání veřejnosti a otevřeně navazuje právě na odkaz československé školy z 60. let.
Současný revival se od minulosti liší špičkovými zobrazovacími metodami (fMRI, kvantitativní EEG), které exaktně mapují to, co psychiatři v Sadské tehdy pozorovali čistě klinicky: že správně řízený psychedelický zážitek dokáže transformovat lidskou psychiku rychleji a hlouběji než roky běžné terapie.
Milan Hausner
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