Republika s nanukem: o zvířatech a horkých hlavách
Sloni Dostali ledové bloky velikosti garáže. Uvnitř byly schované jablka, mrkve a jedna ztracená dětská bota, kterou tam někdo omylem zamrazil. Sloni byli nadšení. Bota méně.
Opice Dostaly melounové nanuky. Jedna opice si z nanuku udělala žezlo a začala vládnout celé kolonii jako „Královna Melounová“. Ostatní ji respektovaly, protože měla největší nanuk.
Vlci Dostali masové nanuky. Jeden vlk si ho zahrabal na horší časy, ale protože bylo 39 °C, horší časy přišly za tři minuty.
Tučňáci Dostali rybí nanuky. Jeden tučňák se pokusil nanuk adoptovat jako vlastní mládě. Po pěti minutách to vzdal, protože mládě bylo „nějak studené a neodpovídalo“.
Když občané viděli, jak skvěle nanuky fungují u zvířat, rozhodli se někteří poslanci, že by to mohlo pomoci i u kolegů.
Zvlášť u těch, kteří mají horké hlavy. Což platí bez rozdílu v jakémkoli počasí, i v třeskutých mrazech posledních týdnů.
A tak se místo koblih začaly rozdávat nanuky:
- na úřadech, v parlamentu, v senátu, v hradní kanceláři, na zastupitelstvech, na schůzích SVJ,na rodinných oslavách, a dokonce i na poradách, kde se řeší „kdo za to může“.
Výsledek? Zvířata se zchladila. Lidské hlavy nikoliv.
Nanuk nepomohl poslancům rakům ani v tom, aby přestali couvat. Zchladil jim klepeta, zchladil jim krunýř… ale horká hlava zůstala. A když se jim pak navrhl kompromis, couvli tak rychle, že se nanuk roztekl z politického studu.
Ukázalo se, že nanuk sice ochladí čelo, ale neochladí ego.
A že když má někdo v hlavě přehřátý kotel, nepomůže ani mražený meloun, ani ledový blok velikosti garáže.
Zvířata si dál spokojeně lízala své nanuky. Lidé si dál spokojeně lízali své rány po horkých argumentech, kterým ani kostky ledu nepomohou.
A země si povzdechla:„Možná bych měla začít rozdávat nanuky i stromům. Ty aspoň neodmlouvají.“
Načež se celá země na chvíli zastavila, podívala se na sebe do zrcadla a řekla: „Hm. Tak tahle zemička bude chtít saakra velký nanuk!“
A zvířata v zoo, která to celé sledovala zpoza mříží, si jen spokojeně pomyslela: „Konečně jednou nejsme ti nejdivnější.“
- Počet článků 294
- Celková karma 8,71
- Průměrná čtenost 205x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.