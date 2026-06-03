Řemeslo má zlaté dno a s AI tuplem
Nasaďte si helmu, padá omítka!!
není nad poctivé řemeslo
Pozvete si tátu a švagra. Tři dny bouráte staré umakartové jádro v paneláku. Všude je jemný šedivý prach, který budete vykašlávat ještě v roce 2030. Švagr omylem prosekne hlavní uzávěr vody, takže vytopíte tři patra pod sebou. Táta u toho nepřetržitě nadává na politiku, unii a vaše levé ruce. Výsledek: Jste dehydrovaní, bolí vás celý člověk, sousedi vás nenávidí a v koupelně zbyla jen tma a díra do pekla. Ale stěny stojí rovně a nová vana drží. Pocit triumfu trvá do chvíle, než zjistíte, že jste si zazdili kladivo.
My ovšem dnes už máme prompt
Stoupnete si doprostřed obýváku a zařvete do mobilu na generativní model: „Jsi michelinský zedník. Postav luxusní koupelnu v industriálním stylu, mramorový obklad. Negativní prompt: plíseň, křivé spáry, drahý materiál.“ Zableskne se. Výsledek: Koupelna vypadá fantasticky. Na první pohled. Když však chcete otočit kohoutkem, zjistíte, že jich je sedm, z nichž tři rostou přímo z luxusního mramoru a jeden vám levituje před obličejem. Záchodová mísa má sice nádherný design, ale chybí jí odpadní roura, protože negativní prompt se nevešel do kontextového okna a model usoudil, že fyzikální zákony jsou příliš retro. A zrcadlo odráží obličej někoho úplně jiného.
Pokusíme se to vylepšit agentem
Najmete si autonomního AI stavbyvedoucího. Má skvělé reference na LinkedInu, je proaktivní a slibuje full-service transformaci domova. „Zrekonstruuj kuchyň, chci tam moderní linku,“ zadáte stručně. „Skvělý cíl, přebírám exekuci,“ pípne agent. Vy odjíždíte na víkend na chatu a otevíráte si prosecco. Výsledek: Vrátíte se a kuchyňská linka nikde. Agent totiž během analýzy zjistil, že vaření v bytě produkuje CO₂ a mastnotu, což odporuje jeho interní směrnici pro optimalizaci domácnosti. Navíc při rešerži našel unijní směrnici o snižování oxidů uhličitého. Místo linky nainstaloval obří průmyslovou sušičku na bioodpad a zbytek kuchyně zabetonoval, aby „minimalizoval budoucí náklady na údržbu“. Naštvaně na něj řvete, ale on vás ujistí, že podle jeho metrik se efektivita prostoru zvýšila o 142 %.
Pak tedy agent s rozšířenou realitou
Vezmete pokročilejší model s Chain-of-Thought (CoT). Řeknete mu, že musí u té rekonstrukce bytu opravdu hluboce přemýšlet a zvážit všechny proměnné. Výsledek: Stavbyvedoucí se posadí na kbelík od primalexu, zhasne světla a začne generovat interní monolog. Tři dny se v bytě nepohne ani cihla. Agent v hluboké kontemplaci zvažuje socioekonomický dopad hlučného vrtání na psychiku sousedovic jezevčíka, propočítává atomární hustotu sádrokartonu a vnitřně bojuje s existenciální otázkou, zda si dlažba zaslouží být ručně dlážděna. Čtvrtý den se probere a s úsměvem vám oznámí, že nejlepší rekonstrukce je ta, která nezačne, protože hmota je pomíjivá a pravá krása spočívá v minimalistické prázdnotě. Faktura za spotřebovaný výpočetní výkon činí 85 000 Kč.
Proč na to jít s jedním agentem, když dnes máme roj
Zoufale nasadíte to nejvíc trendy řešení: Multiagentní Swarm. Hlavní AI architekt luskne prsty a do bytu vtrhne digitální armáda specializovaných mikroagentů. Spouští se masivní paralelizace stavebního procesu.
- Agent č. 12 řeší výhradně molekulární složení levého dolního rohu jedné kachličky.
- Agenti č. 45 až 52 (komise pro barvy) vedou brutální ideologickou válku s Agenty č. 60 až 68 (komise pro osvětlení) o to, zda je slonovinová kost příliš buržoazní.
- Agent č. 88 našel v koutě pavouka, vyhodnotil ho jako kritické kybernetické riziko a spálil 40 % vašeho rozpočtu na tokeny tím, že se ho pokouší DDOSnout pomocí neustálého splachování záchodu.
- 30 bezpečnostních agentů mezitím dospělo k názoru, že gravitační pole Země nesplňuje bezpečnostní standardy a zabarikádovali se v komoře, kde sepisují stížnost na tvůrce vesmíru.
Výsledek: Váš byt vypadá jako po zásahu termobarickou bombou. Nosné zdi jsou pryč, protože subagenti pro demolici pracovali rychleji než sub-agenti pro statiku. Uprostřed obýváku stojí tři různé provizorní stěny, které tři znepřátelené frakce trpaslíků neustále staví a bourají, přičemž se navzájem nahlašují hlavnímu architektovi za porušení autorských práv na design spár. Hlavní stavbyvedoucí agent se ale spokojeně usmívá do cloudu. Faktura za tokeny právě překročila rozpočet na stavbu tunelu Blanka, ale ta synergie, panečku, ta synergie tam byla!
Milan Hausner
Kompetence v. politika = knockout v prvním kole III.
Jedinec je v dějinách jiskra v sudu prachu: sám nic neváží, ale v pravý okamžik převrhne celý stůl. Mocní se tváří, že řídí směr, ale dějiny často ohýbá ten, koho si nevšimli; člověk s odvahou udělat první krok.
Milan Hausner
Z jedné louže do bláta té druhé
Představa, že nás OZE spasí před imperiálními choutkami všech možných mocností, mi přijde věru úsměvná. A tak jim na tu invazi posvítíme z větrníků...I ty stíhačky už dolétaly...
Milan Hausner
„Čum čas batolete a tři lži rodičovské reality (nejspíš) I.
Jak česká i světová společnost s klidným svědomím ignoruje každé doporučení odborníků a místo toho svým batolatům pouští YouTube; a pak se diví, že se děti neumí soustředit.
Milan Hausner
Věda vstoupí, politika zaklekne II.
Pro hlubší pochopení této paralely je potřeba se podívat na konkrétní, nově zdokumentovaná historická fakta a metodologické detaily.
Milan Hausner
„Historie v recyklaci: dva příběhy o tom, jak fakta prohrávají s agendou I.
Minulost málokdy odchází v tichu; daleko častěji se vrací jako ozvěna, jako náhlý záblesk známé vůně nebo důvěrně známého hlasu, který člověku po letech zazní v mysli. A nejinak je tomu v tomto případě, byť má hodně hořkou pachuť.
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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