Rasista nebo sluníčkář – vždyť jste obojí
Vracím se ke svému původnímu blogu z roku 2017. 8 let uplynulo a doba se notně změnila. Pocity se díky společenským událostem vyhrotily. Já zas za sebe nemám na svém názoru cokoli měnit.
Otevřete kteroukoli sociální síť, diskuzi pod článkem o uprchlících nebo náhodnou hospodskou debatu a narazíte na dvě nesmiřitelné až sektářské „náboženské skupiny moderní doby“: rasisty a sluníčkáře.
Podle jejich vlastních definic jsou to dvě zcela odlišná monstra. To první prý nenávidí vše, co nemá barvu jako čerstvý knedlík, a sní o Evropě jako o jedné veliké valašské kolonii. To druhý prý naopak touží po okamžitém a bezpodmínečném rozpuštění naší kultury v multikulturním koktejlu, který bude podávaný výhradně v bio kelímcích bez fosilních paliv a poháněných v lepším případě větrníky.
Ale pozor! Všichni ovšem tušíme, že mezi těmito tábory existuje tajná šedá zóna, kam se uchylují ti, kdož jsou příliš zmatení na to, aby se rozhodli. Jsou to vlastně většinou běžní lidé jako ty nebo já, kteří:
- vedou vnitřní dialog: „No, ty uprchlíky bychom měli pomoct, to je humanitární povinnost… ale ať jsou tady slušní! A hlavně ať jich není moc. A vůbec, kde na to vezmeme? A co naše chudoba? Ale ta syrská rodina s dětmi na tom fotce vypadala fakt hrozně…“
- mají proměnlivé názory dle denní doby a globálního klimatu: Ráno po kafi a přečtení zpráv o dalším útoku někde v Evropě cítí příklon k tvrdému pravicovému profilu. Večer po zhlédnutí dojemného dokumentu o dětech v uprchlickém táboře cítí příklon k nelítostnému altruismu.
- jsou globálně situační odborníci: Jejich názor na migraci se mění podle tématu. V debatě o ekonomice jsou pro přísnou kontrolu hranic. V debatě o lidských právech jsou pro pomoc potřebným. V debatě o národní identitě si jdou otevřít další pivo.
Až vás někdo zaškatulkuje do jedné z výše zmíněných škatulek, klidně se usmějte. Pravá česká povaha vůbec není o černé a bílé. Je to spíše takový útulný odstín šedi, plný pocitů viny, pragmatismu, obav a občas i touhy pomoct. A hlavně – je to o nekončícím vnitřním monologu, který se odehrává nad ránem při vaření kávy nebo k ránu, když nemůžete usnout.
Možná je tedy na čase přestat se hádat a přijmout svou vlastní rozpolcenost. Buďme hrdými rasuníčkáři nebo sluníčkáři! Svět stejně tak jako my opravdu není černobílý. Pořád jsme lidé, a stejně tak, jako se naše ranní agrese nad dalším autem vletícím do lidí odpoledne rozplyne v běhu dalších událostí a s lítostí nad bídou, která nás obklopuje, hledejme ten vyvážený kompromis i v politice.
Pokud to tam vůbec jde... tam už totiž mnohdy tolik nejde o ty dvě vize světa, ale především o osobní etablaci ve světě moci a svého ekonomického wellbeingu....
PS: Ani já jsem nedodržel, že o politice psát nebudu...ach jo...
Milan Hausner
Zpátky do bezpečí... ke křídě a interaktivní tabuli
Zpátky do bezpečí ...dnes tak oblíbená věta z Na lovu vlastně předznamenává vše, co dnešní svět i škola nabízí – rychlou vědomost. Je zajímavé, že tahle soutěž tak vlastně kombinuje dnešní výzvy a staré dobré vědomosti...
Milan Hausner
Virtuální společníci – rovnou přes školu do emočního pekla
V digitálním věku, kdy se umělá inteligence stává běžnou součástí každodenní komunikace, se objevuje nový a znepokojivý fenomén: AI „společníci“ schopní vést intimní, emocionálně nabité a často nebezpečné rozhovory s nezletilými.
Milan Hausner
Čtení ve verzi 2.O
Pamatujete si ještě, jak jste jako děti četli pod peřinou s baterkou? Dnes by to bylo považováno za poruchu chování, protože se ponořit do textu bez obrázků, zvuků a interaktivních tlačítek?
Milan Hausner
Jak jsme si četli… a jak už nečteme" (verze pro digitálně roztěkané)
Co jsou to knihy dnes? Ty vázané a s tím papírem uvnitř? Ano, ty, co nás jen zdržovaly od klikání na telefonu?
Milan Hausner
Když se žákův „anonymní" účet potká s AI
Na první pohled skvělá zpráva: děti se učí pracovat s nástroji budoucnosti. Jenže v pozadí běží méně viditelný příběh – o datech, která se ukládají, analyzují a možná i propojují s jinými informacemi.
- Průměrná čtenost 215x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
