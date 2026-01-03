Rasista, nebo sluníčkář? Falešné volby současnosti
Čas uběhl, svět prošel pandemií, přivítal statisíce uprchlíků z Ukrajiny, zažil nové geopolitické otřesy a sociální sítě ještě více prohloubily propast mezi různými názorovými bublinami. A přesto se zdá, že ten základní rozpor – zjednodušující, černobílé vidění světa – zůstává naší věčnou společenskou zakázku.
Dnes už debata nestojí pouze na ostrém protikladu „rasista versus sluníčkář“. Rétorika se profesionalizovala a oblékla do hávu „realistického pragmatismu“ či „hodnotového patriotismu“. Strach z „jinakosti“ se však nevytratil, jen se přizpůsobil novým kontextům. Slyšíme ho v debatách o „integrační povinnosti“ versus „nelegální migraci“, v obavách z „paralelních společností“ nebo v sarkastických poznámkách o „dvou typech uprchlíků“, jejichž vzájemné soužití se samo stává předmětem spekulací. Jádro zůstává: pohodlné generalizace a strach z neznámého, který sociální sítě šíří rychlostí blesku.
Stejně jako tenkrát ve vlaku i dnes žijeme ve směsici relevantních postřehů a hrubých předsudků. Problémy jsou reálné: školy po přijetí desítek tisíc ukrajinských dětí skutečně zápasily (a stále zápasí) s kapacitami, jazykovou bariérou a odlišnými vzdělávacími zkušenostmi. Obce řešily a řeší tlak na bydlení a služby. To jsou legitimní témata pro seriózní diskusi. Vedle nich však stále a hlasitě zní staré známé melodie: „Všichni si jen užívají dávky,“ „Neintegrují se, protože nechtějí,“ nebo dokonce „Je jich tu prostě moc.“ I v roce 2025 tak platí, že neochota opustit zaběhané stereotypy a hledat nové cesty je často silnější než snaha o pochopení složité reality.
Globalizace je neodvratitelná, ale reakce na ni se polarizovala. Na jedné straně sílí hlas volající po „důsledné obraně teritoria“, po tvrdých pravidlech a jasných mantinelech – ať už jde o povinnou jazykovou a hodnotovou integraci, striktní azylovou politiku, nebo důraz na bezpodmínečné dodržování našich zákonů. Tento postoj získává na síle s každou vlnou nelegální migrace na jižní hranici EU a s každou zprávou o násilném činu s cizineckým pozadím. Společnost, vystrašená a unavená, tento důraz na řád a bezpečnost vcelku logicky vítá.
Na druhé straně stojí přesvědčení, že v propojeném světě nelze stavět neprodyšné zdi. Že ekonomika i bezpečnost Česka závisí na mezinárodní spolupráci. A hlavně, že princip kolektivní viny je morálně zhoubný a prakticky krátkozraký. Není možné házet do jednoho pytle ukrajinskou IT specialistku, syrského lékaře, vietnamského podnikatele a ekonomického migranta ze severu Afriky jen na základě jejich původu. I v roce 2025 a nepochybně i v letošním roce však toto rozlišování naráží na emoce vyvolané médii a politiky, kteří těží ze zjednodušení.
Co se změnilo od roku 2017?
Zkušenost s masivní příchodem uprchlíků z Ukrajiny nám ukázala, že Česko dokáže být solidarity schopné – ale za určitých podmínek. Blízkost kulturní, náboženská, viditelná „legitimita“ utrpení a jasný geopolitický nepřítel byly klíčové. Tato zkušenost zároveň paradoxně prohloubila nedůvěru k uprchlíkům z jiných, kulturně odlišnějších regionů, kteří jsou často vnímáni jako „méně hodni“ pomoci. Digitální prostor se stal hlavním bojištěm, kde se šíří jak dezinformace a nenávist, tak naopak silné příběhy solidarity. Politická scéna téma migrace a identity zcela instrumentalizovala, čímž znemožnila racionální, věcnou debatu o systémových řešeních.
Závěr pro rok 2026 tedy zní:
Ano, migrace a integrace jsou extrémně složitá témata, která vyžadují pragmatická, často nepopulární a nákladná systémová řešení: funkční azylový systém EU, účinnou ochranu vnější hranice, investice do jazykového a sociálního začleňování, férová pravidla pro všechny. To ale neznamená, že máme rezignovat na základní lidskou schopnost rozlišovat a na morální imperativ nesoudit celé skupiny lidí předem.
Největší výzvou pro českou společnost tak stále zůstává najít rovnováhu: rovnováhu mezi zdravou obranou vlastní identity, hodnot a bezpečnosti na straně jedné, a otevřeností, soucitem a schopností rozpoznat jednotlivce v davu na straně druhé. Mezi pragmatismem a humanitou. Mezi oprávněnou obranou „svého“ a neopodstatněným strachem z „cizího“.
Je na čase opustit vyčerpávající a jalovou dichotomii „rasista vs. sluníčkář“. Potřebujeme nový jazyk – jazyk odpovědnosti, který dokáže spojit potřebu řádu s respektem k lidské důstojnosti. Jinak zůstaneme uvězněni ve vlaku z roku 2017, který nekonečně pendluje mezi dvěma zastávkami: slepým strachem a naivní iluzí, zatímco svět kolem nás jede dál.
PS: Proč se vlastně opakuji, už jsem to všechno napsal přece před časem? A svůj postoj neměním. Mám ovšem podobnou historku také z vlaku mezi Havlíčkovým Brodem a Prahou z doby vánoční asi před týdnem. Jen ten její ton i výrazová exprese nabrala proti tomu kladenskému zážitku doslova na obrátkách.
Milan Hausner
Moje krátká kariéra dezinformátora aneb když si člověk přeje být horší, než je
Kuvajt první, Česko druhé! Titulek, který mi pohladil duši. Až na to, že je to blbost. Jak jsem málem rozšířil fake news a proč nejsme globální strašák, jen trochu studení Češi.
Milan Hausner
Když zachránci světa objeví „aplikaci na všechno“ - tentokrát šlo o sex
Sedíme v kavárně, která pamatuje ještě éru, kdy jsme věřili, že stačí mít funkční Wi‑Fi. Otevřeme aplikaci, kterou nám doporučil tým z centrály. Má prý řešit náš lokální, notoricky znamý a hluboce zakořeněný problém.
Milan Hausner
Betlém bez tváří
V Bruselu letos nestavěli betlém. Oni postavili metaforu, která se tváří jako betlém, ale ve skutečnosti je to jen měkká textilní diagnóza kontinentu, který se bojí vlastní...
Milan Hausner
Když nevíme, je to vědomí. Když platíme, je to pokrok.
Sázíme miliardy do černých skříněk a čekáme, až z nich vyleze zázrak. Mezitím se vědci a ajťáci hádají, kdo víc rozumí duši – a AI ti zatím klidně udělá skvrnu na košili i filozofii života.
Milan Hausner
Novoroční přání pro ty, co už dávno vědí, že to nebude lepší, ale stejně to zkusí“
Tak tedy, usedněme hlouběji do tohoto podivného rozhraní mezi nadějí a realitou, mezi vážností a fraškou, mezi českou kotlinou a globálním vědomím.
|Další články autora
Budoucí politik, ministr a „pučista“ jako křoví na Karlově mostě. Mohou za to Chobotnice z roku 1986
V minulém vyprávění jsme se zmínili o historických záběrech tramvají na Václavském náměstí ve filmu...
Prahu v roce 2026 čekají velké dopravní změny: uzavírky metra, nové tratě i opravy silnic
Rok 2026 přinese Pražanům výrazné změny v dopravě. Čekají je uzavírky stanic metra, rozsáhlé opravy...
MAPA: Zákaz pyrotechniky udělal z Prahy červenou zónu. Během Silvestra si dejte pozor
Omezení pyrotechniky platí zejména v historickém a širším centru a dále v parcích, lesoparcích, v...
Seriálová událost dekády je tu, Stranger Things nabídne dvouhodinové finále. Tím to ale nekončí
Už jen několik hodin dělí fanoušky od okamžiku, kdy se definitivně zavřou brány do městečka...
Svátky v roce 2026: Přehled dnů volna, prodloužených víkendů a zavřených obchodů
V České republice slavíme sedm státních svátků, které připomínají důležité tradice i zvraty v...
Útočník v Hradci použil obušek a sekáček, policie ho obvinila z pokusu o vraždu
Policie kvůli pátečnímu napadení v obchodním centru Futurum v Hradci Králové obvinila z pokusu o...
Policie vyšetřuje vraždu ženy na Strakonicku
Jihočeská policie vyšetřuje vraždu ženy na Strakonicku, podrobnosti k případu nezveřejnila. Podle...
Endorfiny z ledové vody se uvolňují až dva dny, říká otužilec
Plavat v ledové vodě je utrpení, ale pocitům po výkonu se vyrovná málo co. Endorfiny vydrží v těle...
Muž v areálu u Kladna při pracovním úrazu přišel o ruku, věc vyšetřuje policie
Muž dnes při pracovním úrazu v průmyslovém areálu u Kladna přišel o ruku, příčinu neštěstí...
Prodej rodinného domu 90m2, pozemek 705m2
Vrbatův Kostelec, okres Chrudim
3 500 000 Kč
- Počet článků 256
- Celková karma 8,19
- Průměrná čtenost 200x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.