Rande po padesátce aneb strategie společenského úprku
Milý článek na idnes ve mne ihned vyvolal vzpomínky na jedno docela neotřelé rande, které se už vážně nebude opakovat.
Je krásná pravda, že láska kvete v každém věku. Po třicítce ji zaléváme koktejlem sebevědomí a odhodláním neopakovat chyby z minulosti. Po čtyřicítce ji hnojíme zdravým skepticismem a znalostí, kde se v těle nachází pánevní dno. Ale až po padesátce láska vykvete do své nejryzejší, nejpraktičtější a nejvíce zoufale efektivní podoby.
Svět se ve světě randění proměňuje (většinou) na dva tábory: na mládence (eufemisticky řečeno) s kytkou a na nápadnice (výjimečně) s kufry. Zatímco nervózně mačkám stonek rudé růže a přemýšlím, zda ten květ nebyl v kontextu tehdejší doby (1O let tomu nazad) až příliš staromódní, ona s vypětím všech sil táhne přes práh kavárny dva obří kufry, z nichž ten větší by pojal tělo dospělého muže bez větších problémů.
První rande po padesátce není tak úplně rande. Je to spíše mergers & acquisitions (slučování a přebírání firmy) jednání, kde místo podpisů smluv padají sofistikované dotazy na výši důchodu a kvalitu kloubů. Psychologové radí: žádná očekávání, buďte přirození, naslouchejte. To je sice hezké, ale realita je taková, že po padesátce už nemáte čas naslouchat dvouhodinovému monologu o tom, jak někdo pěstuje bonsaje. Vy chcete výsledek. Chcete vědět, jestli ten člověk vedle vás přežije víkendový výlet bez stížnosti na ischias, nebo jestli bude jeho hlavní koníček permanentní si stěžování na vládu.
„Ahoj, já jsem Marcela,“ pronese, zatímco kufr s dunivým zaduněním přistane vedle stolu a přitom těsně mine má artrotická kolena. „Promiň to zpoždění, ale řidič taxi se zdráhal mi s tím pomoct až sem dovnitř. Mlel něco o požárních předpisech. Malicherný trouba.“
Moje mysl místo aby zpracovávala tuto existenciální krizi, okamžitě začne pracovat na pěti fázích popření.
„Neboj, nejsem šílená,“ pokračuje, jako by četla moje myšlenky. „Jde o to, že moje dcera se rozhodla být harfenistkou. Cvičí od sedmi do jedenácti. Večer. A pak od jedné do čtyř do rána. Říkala jsem si, že když už máš ten gauč a funkční topení, což je víc, než co může nabídnout můj současný byt, proč to nezkusit rovnou. Co myslíš, nevynecháme ta zbytečná kolečka? Je to taková… racionalizace vztahového procesu.“
Toto už není rande. Toto je finále akčního filmu, kde hlavní hrdina musí deaktivovat bombu pod stolem, aniž by se dotkl žlutého drátu – v tomto případě žlutého kufru. A tak jsem soucítil s MacGyverem a sponkou či se vžil do Jamese Bonda před atomovkou Aurica Goldfingera. Tady je to ale ovšem ještě horší – tady nejde o záchranu světa, ale o záchranu svého zbytku klidného života. Je to vrcholná zkouška pragmatismu a sebezáchovného instinktu. Zatímco psychologové v článcích doporučují „být opatrný“, realita učí, že někdy je jedinou správnou radou „mít nachystanou výmluvu o náhlé hospitalizaci psa“.
A právě ve chvíli, kdy se zdánlivě podařilo bombu zažehnat slibem, že „o tom určitě popřemýšlíte“, zazvonil telefon. Na displeji se objevilo posvátné znamení: O2. Operátor. Zrovna začínali. V tu chvíli jsem pochopil, že osud je ironický srab, který vás ale občas nenechá na holičkách.
Se vší vážností, jakou jsem dokázal nastřádat, jsem tehdy fungl novou nokii přiložil k uchu. „Ano, prosím?“ řekl jsem do sluchátka, zatímco se omluvavě a hoodně upřímně díval na Marcelu.
Z reproduktoru se ozvala chraplavá,digitálně rozbitá mluva operátora: „Dobrý den, vážíme si vás jako našeho zákazníka a rádi bychom vám nabídli…“
Nebylo třeba víc. Byl to záchranný výstřel. Váš most přes řeku Kwai.
„Cože? Nublu? Náhlá příhoda? Okamžitá hospitalizace?“ vyhrkl jsem s takovým hereckým výkonem, který by vám v pětadvaceti vynesl Oskara, Český lev by byl málo. „Ano, samozřejmě, hned letím! Řekněte veterináři, že jsem na cestě!“ dodal jsem do zcela oněmělého ticha na druhé straně linky a zavěsil.
Marcela zamrkala. Můj výraz naprosté děsivé starosti o život po rozvodu vyděděného psa Nublu byl tak přesvědčivý, že i Marcelin větší kufr jako by couvl o píď. Omluvy, sliby, že zavolám, a já už mířím k východu, aniž bych se odvážil ohlédnout. Růže, kterou jsem tak opatrně vybíral, zůstala zapomenuta na stole, jako tichá, tragikomická tečka za nejkratším rande mého života.
Láska po padesátce možná nemá trému dvacetiletých, ani vypjaté emoce třicátníků. Má něco mnohem cennějšího: přímočarost, pragmatismus a naprosto nekonečnou schopnost pousmát se nad absurditou života. A někdy, jen někdy, také odvahu přijet na první rande s kufry v rukou a s podlamujícími se koleny – protože kdo nezkusí, nevyhraje.
A já jsem se v ten podvečer rozplynul v anglické mlze. Parnerku jsem nevyhrál, o poznání skromnější, evakuační plán však zafungoval dokonale. Pravda, směrnice podle etikety Guta Jarkovského to nebyla. Dva kufry zůstaly stát pod stolem jako pomník jedné skoro-lásky a tichého souboje mezi harfistkou a zdravým rozumem. A mne v tu chvíli napadlo jen jediné: že O2 má opravdu neuvěřitelně skvělé načasování a že ten můj krysařík na mne může být právem hrdý.
Celá ta historka má ale docela prozaické vyústění. Když jsem ji vyprávěl své stávající choti, řekla, počkej, já ti to za tu neomalenost spočítám. Což se stalo... a já jí za to děkuju...
Milan Hausner
- Počet článků 162
- Celková karma 8,65
- Průměrná čtenost 204x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.