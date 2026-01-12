Ráj pro přestupníky - ty mladé, ale i ty přestárlé IV.
Ve starých dobrých časech, kdy učitel mohl žákovi sdělit nepříjemnou pravdu bez notáře a dvou svědků, bývalo školní prostředí místem téměř policejního dohledu. Dnes, v éře GDPR, se škola proměnila v bezpečný ráj pro výtržníky – a to doslova, pro ty mladé, odrostlé i přestárlé.
Vezmeme to popořadě: Pepíček přinese do školy lovecký nůž po dědečkovi. Starý ředitel by ho sebral, zavolal rodiče a možná i policii. Dnešní ředitel? To je právní akrobat chodící po tenkém laně nad propastí sankcí. Nemůže sdělit jméno viníka na pedagogické radě, neboť by porušil jeho soukromí. Nesmí napsat důtku do třídní knihy v plném znění, protože by se o přestupku dozvěděli i ti, kterých se to netýká. Výsledek? Informace o noži zůstane zapečetěna v trezoru ředitelny, chráněna heslem, biometrickým skenem a možná i strážným andělem.
Kolegyně učitelka, která Agnes (ne, dnes už to není Anežka), přistihne s cigaretou za záchodem, si musí před sdělením této skutečnosti řediteli nechat od žákyně podepsat informovaný souhlas o zpracování osobních údajů spojených s nikotinovým prohřeškem. A pozor – musí specifikovat, které údaje budou zpracovány: že se jedná o kouření, čas, místo, značku cigaret a případnou barvu zapalovače. Jinak hrozí, že se rodiče ohradí proti neoprávněnému zacházení s citlivými informacemi o dceřině kuřácké preferenci.
Skutečná perla nastává, když se ředitel pokusí varovat ostatní pedagogy. Sebere odvahu a na poradě pronese: „Dámy a pánové, byl u nás zaznamenán případ, který bychom mohli klasifikovat jako… ehm… nesouladný s vnitřním řádem, konkrétně v oblasti… hm… držení předmětů.“ Učitelé přikývnou s vědomím, že pravděpodobně mluví o noži, ale jistí si být nemohou. Možná mluví o gumovém medvídku přineseném bez souhlasu EU.
Následující den přijde do školy právní zástupce rodičů – specialista na GDPR, který má na vizitce místo titulu jen řetězec písmen a čísel podobný heslu. Argumentuje, že i zmínka o „přestupku“ bez časového a místního určení představuje potenciální narušení soukromí, neboť by mohl někdo pomocí dedukce zjistit, o koho se jedná. Navrhuje, aby se o přestupcích mluvilo pouze v kódovaných metaforách: „žák typu B-12 projevil aktivitu kategorie K-7“.
Ironie vrcholí, když stejný žák druhý den přinese do školy v krabici od bot živého ježka. Učitelka přírodopisu se lekne, chce nahlásit incident, ale pak si vzpomene – ježek je chráněný živočich, jehož data spadají pod ještě přísnější regulaci než ta lidská. Raději mlčí.
Škola se tak stává dokonalým ekosystémem pro malé přestupníky. Mohou experimentovat, testovat hranice a vědět, že každý jejich prohřešek bude zabalen do tolika vrstev byrokratického balicího papíru, že se k podstatě věci nikdo neprokouše. GDPR, původně navržené jako štít, se proměnilo v neprůstřelný vestibul pro ty, kteří vědí, jak ho použít.
A tak zatímco učitelé luští směrnice o tom, zda mohou žákovi napsat poznámku do žákovské knížky bez jeho explicitního souhlasu, mladý objevitel nových hranic klidně kouří s vědomím, že i kdyby byl přistižen, celý proces bude tak komplikovaný, že mezitím dospěje, odmaturuje a bude mít vlastní právní oddělení.
Představte si učitele tělocviku, který si odskočí v hodině na „rychlou cigaretku“ za školní dílnou. Žáci ho natočí mobilem. Kdysi by dostal důtku a pokárání. Dnes? Učitel se ohání právem na soukromí i během pracovní doby, ochranou svého osobního prostoru a navíc argumentuje, že video z mobilu je nelegální záznam pořízený bez informovaného souhlasu. Škola nemůže učitele potrestat, dokud neprokáže, že kouřil během vyučování – a to je těžké, když si jeho advokát vymůže vymazání videa jako nezákonně získaného důkazu.
Paní učitelka češtiny přijde opakovaně pozdě. Ředitel se jí pokusí domluvit. Její odpověď? „Můj příchod do práce je můj osobní údaj. Pokud ho zaznamenáváte a evidujete bez mého výslovného souhlasu, porušujete GDPR.“ Školní systém docházky se rázem proměnil v šedou zónu strachu z pokut za nesprávné zpracování časových údajů.
A co teprve když učitel omylem vynese klasifikační sešit do hospody a zapomene ho na stole. Kdysi by to byla profesní chyba. Dnes jde o masivní únik osobních údajů celé třídy, který musí být nahlášen Úřadu pro ochranu osobních údajů do 72 hodin. Ředitel, místo aby řešil nedbalost pedagoga, sepisuje hlášení o porušení zabezpečení, omluvný dopis rodičům a modlí se. Učitel mezitím argumentuje, že sešit je jeho pracovní pomůcka a odnesení domů (nebo do hospody) spadá pod jeho právo na oddělení pracovního a soukromého života.
Učitelka biologie ukáže žákům na tabletu video s pitvou žáby. Jeden žák se pozvrací, druhý se psychicky otřese. Rodiče podají stížnost za traumatizaci dítěte. Ředitel chce učitelku pokárat. Ta se brání: „Použila jsem vzdělávací materiál z oficiálního portálu. Pokud žáci nesnesou výukové metody, je to jejich osobní problém. A jejich psychický stav je citlivý osobní údaj – vy mi ho teď sdělujete bez jejich souhlasu. Porušujete GDPR.“ Ředitel zbledne a couvne.
Ale pozor – i ředitelé se naučili systém zneužívat. Když učitelé požadují vyšší platy, ředitel odpoví: „Můžu vám sdělit rozpočet školy, ale nejdřív mi všichni musíte podepsat souhlas se zpracováním finančních údajů školy, protože rozpočet obsahuje osobní údaje o mzdách.“ Proces se tak protáhne, až na zvýšení nezbydou peníze.
GDPR je zbraní hromadného ničení zodpovědnosti. Každý se může schovat za své „osobní údaje“, každý přestupek se rozplyne v mlze byrokratických formulací a právních výjimek. Škola se proměnila v jakési bezodpovědné safari, kde se všichni dívají, jak všichni porušují pravidla, ale nikdo nemůže nic dělat, protože by porušil práva těch druhých.
Prostě ráj. A kdo by to byl řekl, že klíčem ke školní svobodě bude nařízení č. 2016/679..
Milan Hausner
Česká debata o duševním zdraví dětí... Hlavně máme tiskovky
Dnes vyšel další z nekonečných vyjádření k duševnímu zdraví dětí. Aniž bych chtěl tuto věc jakkoli znevažovat, dávám do úvahy jen tento mírně jeduplný komentář. Moc slov totiž umořilo osla.
Milan Hausner
Propouštění? Jen pro normální. Podivíni mají imunitu.
AI experti a vlastně všichni se třesou, že je nahradí chytrá zásuvka. Uklidněte se a posaďte se na svou organickou zadnici. Sociální sítě ukazují, jak se účinně bránit.
Milan Hausner
„Od Romantika po Status Quo: dámský průvodce panoptikem voskových figur
Panoptikum milenců mnoha dam se otevírá jako kabinet voskových kuriozit: galerie mužů, kteří si myslí, že jsou výjimka, a žena, která je vede jako sbírku trofejí. Všichni tušení, nikdo nevinný.
Milan Hausner
Epitaf lidského kontaktu na samoobslužné pokladně
Scan and go...moderní, rychle, skvělé...a přesto nemám ten systém rád. Mám rád lidi, a to i ty otrávené postavičky za pokladnou. S jejich úsměvem i kyselosti...A brzo nejspíš tam už nebudou.
Milan Hausner
Jak mne málem v Tunisku podruhé oženili
Jsou chvíle, kdy si člověk říká: „Tohle nechci nikdy zažít znovu.“ A pak přijde čas, pivo, kamarádi... a najednou je z toho zlatý hřeb večera.
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.