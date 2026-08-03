Rady, které by Freud s Plzákem ženám po padesátce skutečně dali
Výsledek? Texty, které se tváří jako vztahová psychologie, ale ve skutečnosti jsou jen recyklovaný odpad z ženských časopisů z devadesátek. Dneska jsem si zase jeden takový přečetl, a nestačil jsem se usmívat. V devadesátkách to byly rady typu „jak si udržet muže, aniž bys ho vyděsila pravdou“. Dnes je to totéž, jen s AI souhrnem, anketou a moderním nátěrem „prostoru“ a „vibe“. A dámy, které píšou pro dámy, co hledají padesátníky, jsou v tomhle věru kované. V kavárně jim to jde jedna radost. Umí skvěle balit realitu do vaty. Umí říct tak, aby se nikdo necítil ohrožen. Umí z sexu udělat „intimní energetiku“ a z erekce „vztah se vším všudy“. Jenže z toho vzniká přesně to, co vidíme: vztahy plné nevyřčených frustrací a postele, ve kterých se už dávno jen předstírá.
Holky, než něco takového napíšete, raději nepište nic. Protože tohle není psychologie. Tohle je kolektivní dohoda, že o sexu se bude mluvit jen v eufemismech, dokud z něj nezůstane jen prázdná společenská konvence.
„Nepotřebuju muže“ Rada z článku: neříkej to, muže to vyděsí. Řekni to tak, aby se cítil důležitý.
Skutečná rada: Když to myslíš vážně, řekni to.
Muž, který se z téhle věty sesype, není partner. Je to muž, který si plete vztah s zrcadlem a sex s ujišťováním, že je stále potřeba. A žena, která mu tohle pečlivě omývá, si dobrovolně kupuje vztah bez sexuální rovnováhy: protože soběstačná žena, která se bojí říct pravdu, obvykle končí v posteli s mužem, který ji stejně neuspokojuje.
2. „Jak to, že jsi sám?“ Rada z článku: neptej se přímo, radši lichot. „Jsi tak fajn, že mě překvapuje, že jsi single.“
Skutečná rada: Ptej se přímo. Muž po padesátce, který je sám, má důvody.
Často sexuální. Někdy už dávno nefunguje, někdy neumí být v intimním vztahu, někdy prostě nechce. Když tohle přikryješ lichotkou, dostaneš do postele muže, o kterém nevíš, jestli ještě vůbec dokáže erekci udržet, nebo jestli už roky jen předstírá.
Přirovnání k bývalému (nebo k Clooneymu) Rada z článku: nesrovnávej, zraníš ho.
Skutečná rada: Srovnávat s bývalým je většinou skutečně hloupé.
Ale bát se i zmínky o atraktivnějším muži znamená, že pečuješ o ego, které v posteli stejně selže. Muž, který se zhroutí ze zmínky o Clooneym, se v ložnici zhroutí i tak. Křehké ego a funkční sex spolu nejdou.
Děti a vnoučata na prvním místě Rada z článku: neříkej, že jsou prioritou, ať se necítí odstrčený.Mluv o „jiné formě lásky“.
Skutečná rada: Řekni to rovnou. Žena, která má děti a vnoučata, má hierarchii. Muž, který to nevydrží slyšet, většinou stejně nebude schopen přijmout, že ona, čas a energie už nepatří primárně jemu.
A v životě se to projeví okamžitě – jako nezájem, jako rutina.
Funguje ti to ještě?“ Tady je jádro celého problému. Rada z článku: neptej se na erekci.Jemně se zeptej, jestli hledá vztah „se vším všudy“.
Skutečná rada: Ptej se. Přímo.Bez eufemismů.
Muž po padesátce, který se zhroutí z otázky na erekci, má problém.Buď organický, nebo psychický, nebo obojí. A žena, která se bojí tuhle otázku položit, si dobrovolně vybírá vztah, ve kterém se bude předstírat, že sex ještě existuje, zatímco ve skutečnosti už jen „jsou spolu“. Sexuální funkce není „vibe“. Není to „intimní energetika“. Je to prostě fyziologická konkrétní věc. Kdo o tom nedokáže mluvit nahlas, nemá v dospělém vztahu co dělat.
Celý ten článek učí jediné: mluv tak, aby muž zůstal v klidu. Hlavně se nedotkni sexuální reality. To není rada pro vztah.
To je návod, jak zůstat v s mužem, který už dávno nefunguje, a ještě mu za to děkovat, že „je s tebou“.
Holky, než něco takového napíšete, raději nepište nic. Protože Freud by se obracel, Plzák se chytal za hlavu a Uzel by se nejspíš oholil.
Dospělí mají spolu dospěle mluvit. Všechno ostatní je jen společensky přijatelná nefunkční erekce vztahu.
Milan Hausner
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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